В обстановке нагнетания напряженности вокруг «северокорейской угрозы» Пхеньян продолжает утверждать, что КНДР как суверенное государство имеет право укреплять свои ядерные вооружения, дабы «окончить провокационные происки ядерной войны США и твердо гарантировать мир и стабильность Корейского полуострова и региона».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Не приемлет официальный Пхеньян и политику Токио. При этом осуждается представление японским правительством «защитных мер КНДР по своей обороне» не иначе, как «угроза и провокации». Северокорейские власти отвергают позицию Японии на саммите «большой семерки» в Италии, где лидер этой страны разъяснял, что «сейчас то время, когда нужно усиливать давление, а не вести переговоры» и говорил о необходимости новых санкций. Как заявил представитель МИД КНДР, «цель Японии заключается в том, чтобы под предлогом нашей «угрозы»… фабриковать драконовские законы и создать законное основание для форсированного проведения милитаризации». Характеризуя политическую ситуацию в Японии, северокорейское внешнеполитическое ведомство указывает, что «ныне в Японии, не только среди народа, но и среди политических кругов звучат голоса, протестующие против происков правых сил, которые пытаются заменить «мирную» конституцию на военную, превратить Японию в государство войны…»

Обвиняя японское руководство в «замысле повторной агрессии», представитель МИД КНДР заявляет Токио: «Мы ни в коем случае не прощаем то, что Япония, несмотря на крупнейшее аморальное преступление против корейского народа, не задумывается над своим прошлым поведением, а наоборот, совершает новое преступление, придираясь к суверенным правам (КНДР)…» За этим следует предупреждение о том, что на сегодняшний день под прицелом северокорейской армии находятся только расположенные в Японии «агрессивные военные объекты США», но если Токио не оценить правильно реальности и будет продолжать, подчиняясь США, относиться к КНДР враждебно, «то наши цели могут измениться».

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Вид на Кремль с Большого Каменного моста

В последнее время участились обращения Токио и Вашингтона, если не сказать требования, к Москве занять «ответственную позицию» в отношении КНДР, то есть, по сути, присоединиться к коалиции враждебных Пхеньяну государств. Однако в Кремле, похоже, не собираются выступать в роли статиста в чужой игре, помогать загонять соседнюю страну в угол, рискуя получить серьезный конфликт на своей границе. Отрадно, что в США находятся наблюдатели и обозреватели это понимающие. Приведем мнение Эми Келлог, корреспондента канала Fox News в Милане:

«На самом деле российский президент Владимир Путин обеспокоенность по поводу ядерных амбиций Северной Кореи всё-таки выражал, но курс Москвы заключается в том, чтобы не загонять Ким Чен Ына в угол, а говорить с ним и пытаться прийти к решению через переговоры, что довольно сильно отличается от позиции США, пытающихся изолировать Северную Корею и заставить её исправиться».

По большому счету руководство КНДР справедливо требует лишь одного — уважения своей небольшой, но гордой нации. Как показали официальные визиты в прошлом в Пхеньян японского и южнокорейского лидеров, диалог между до сих пор находящимися в состоянии войны странами возможен и при взаимоуважении интересов может быть весьма эффективным и полезным для дела мира и безопасности в регионе. Да и «ястреб» Олбрайт, несмотря на отсутствие дипотношений, пользовалась гостеприимством северокорейцев.

А вот попытка осуществления разрабатываемых в Вашингтоне безрассудных планов физического уничтожения северокорейского руководителя, испепеления «Томагавками» непокорного народа может обернуться большой бедой не только для народов Северо-Восточной Азии, но и для тех, кто рассчитывает «отсидеться за океаном».