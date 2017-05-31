Неофициальные ежегодные конференции Бильдербергской группы начиная с 1954 года проходят в обстановке полной секретности. На ежегодный конклав публичных и непубличных влиятельных людей приглашаются президенты, короли, принцы, канцлеры, премьер-министры, послы, банкиры, руководители крупнейших корпораций, ведущие журналисты и эксперты. Как сообщает энциклопедия Британника, «конференция представляет неофициальную непринужденную обстановку, в условиях которой те, кто оказывает влияние на национальную политику и международные дела».

Модест Колеров ИА REGNUM Москва. Болотная площадь. Граффити

Мировая повестка — 2017

Опасаясь быть обвиненными в приверженности «теории заговора», политики, эксперты, журналисты стараются обходить вниманием такие неформальные организации, как Бильдербергский клуб, на заседаниях которого предпринимаются попытки режиссировать мировые события. Однако относить всех участников ежегодной встречи к членам мирового правительства не представляется возможным. По мнению зарубежных экспертов, скорее всего, они обсуждают уже утвержденную повестку и принимают соответствующие решения. Бильдербергский клуб, как и другие подобные ему организации (Римский клуб, Трехсторонняя комиссия и др.), служит для отвлечения внимания от истинной «кухни мировой политики», к которой относят «халдейских мудрецов».

Как сообщают отдельные СМИ и интернет-ресурсы, в связи с обострением международной обстановки, нарастанием глобальных вызовов и угроз «бильдербергские знатоки» могут обсуждать самые различные темы, а не только отдельные вопросы. Так, в частности, на заседании группы 30 мая 2014 года в Дании один из главных вопросов был посвящен Украине. Сразу после этого саммита новое украинское руководство взяло курс на жесткую конфронтацию с Москвой, преследование инакомыслящих, началась эскалация вооруженного конфликта в Донбассе.

11−14 июня 2015 года в Австрии в небольшом городке Тельфс-Бухен сразу после окончания саммита G7 (7 и 8 июня в Эльмау под Мюнхеном) прошла 63-я конференция Бильдербергского клуба. На обсуждение были вынесены следующие вопросы: искусственный интеллект; кибербезопасность; угрозы распространения химического оружия; экономическая ситуация в мире; европейская стратегия; глобализация; Греция; Иран; Ближний Восток; НАТО; Россия; терроризм; Великобритания; США и американские выборы. В 2016 году в Дрездене в центре внимания участников Бильдербергского клуба оказались такие темы, как: текущие события; Китай; Европа: миграция, рост, реформы, видение, единство; Ближний Восток; Россия; США: политический ландшафт, экономика: рост, долг, реформы; кибербезопасность; геополитика энергетики и сырьевые цены; прекариат (социальный класс работников с временной или частичной занятостью) и средний класс; технологические инновации.

Таким образом, ежегодный конклав рассматривает все наиболее актуальные проблемы современности, обсуждает состояние и перспективы мирового развития, формирует свое отношение к событиям и процессам, государствам и их правителям, способствует воплощению в жизнь рекомендаций Клуба. В настоящее время все большую актуальность приобретает тема финансово-экономического кризиса, судьба мировых валют и, прежде всего, нефтедоллара. Кроме того, «сильных мира сего» не может не беспокоить нарастание хаоса и других кризисных явлений в международных делах, проблема неуправляемого роста народонаселения Земли. Не останутся без внимания Китай, ситуация на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии, в Восточной Европе и, прежде всего, — на Украине. В кулуарах саммитов нередко заходит разговор о координации деятельности «глубинных государств» («государство в государстве), информационной и общественно-политической поддержке общих международных усилий.

Нельзя исключать, что отдельно на саммите вновь зайдет разговор о неугодных правителях отдельных стран (Венесуэла, Венгрия, Иран, КНДР, Россия, Филиппины и др.), которые в настоящее время не вписываются в принятые сценарии развития мировых событий. О необходимости целенаправленной делегимитизации «самого грозного оппонента Запада», кем является сегодня российский глава государства Владимир Путин, впервые заговорили на известной встрече в Шантилли (штат Вирджиния, США) еще в 2012 году. Главная вина российского лидера состоит в том, что он последовательно отстаивает и продвигает интересы России и уже тем самым стоит на пути планов «мировой закулисы».

В эпоху интернета многие государства и народы, прежде всего, не только на себе ощутили всю силу агрессивного подрывного информационного оружия, которым сегодня располагают, прежде всего, структуры так называемого «мирового правительства». Одновременно появилась возможность получать различные знания и распознавать силы и средства, замыслы и технологии их вмешательства во внутренние дела суверенных государств. В частности, стало ясно, что «мировое правительство» в большинстве ведущих стран не только располагают разветвленной сетью своих представительств, получивших название в прессе — «глубинные государства». Эти скрытые органы власти действуют параллельно с официальными властными структурами, сформированными так называемым демократическим путем. Прежде всего, речь идет о государственных аппаратах США, Канады, Австралии, ведущих стран ЕС. Кроме того, это государственные возможности таких стран, как Индия, Израиль, Саудовская Аравия, Катар и другие, где структуры «глубинных государств» слились с официальными институтами власти.

Как пишут СМИ, в соответствии с замыслами атлантических геостратегов цели свержения нынешней власти в Кремле и взятия под полный контроль одной «седьмой суши» должны быть достигнуты в 2018 году, когда пройдут очередные президентские выборы в России. Ставка сделана, прежде всего, на усиление информационно-политического и финансово-экономического давления на Россию, провоцирование антиправительственных выступлений и активизацию деятельности уличной оппозиции. В качестве основных инструментов давления на Россию избраны санкции, эскалация конфликта с участием России в Сирии, обострение, вплоть до вооруженного конфликта, российско-украинских отношений.

Ведущая роль в достижении антироссийских целей отводится мировым СМИ, международным финансовым структурам, влиятельным неправительственным организациям, а также представителям правящей олигархической верхушки на Украине, в том числе силовым структурам, прежде всего, СБУ и националистическим формированиям, журналистам ведущих украинских СМИ и интернет-сообществу. Ставка сделана на тотальную конфронтацию с Москвой, свертывание российско-украинских отношений во всех сферах, в том числе гуманитарной области, наращивание провокационных действий. В идейно-политическом плане акцент сделан на целенаправленную враждебную пропаганду, фейковое (лживое) освещение событий, агрессивную русофобию и украинский национал-шовинизм, демонизацию власти и, прежде всего, российского президента и дискредитацию его сторонников.

«Глубинные государства»

В СМИ и сети интернет «глубинными» государствами» принято называть разветвленные сетевые корпорации внутри национальных государств, которые действуют в тесном взаимодействии с международными структурами глобального влияния. Они стараются контролировать основные механизмы управления государства и общества и, прежде всего, организационно-концептуальные, социокультурные, информационно-пропагандистские, финансово-экономические, силовые, политико-правовые, дипломатические институты. Интеллектуальное ядро «глубинных государств» в большинстве зависимых стран составляет так называемая агентура влияния, рекрутируемая, как правило, из представителей национальных и религиозных меньшинств, на которых нередко собран и имеется необходимый компромат. Основные силы «агентуры влияния», по традиции, объединены и консолидированы феноменом «ветхозаветной» солидарности, обстоятельствами гомосексуальных пристрастий.

По оценкам экспертов, в условиях существования «государств в государстве» многие нынешние правители ведущих стран в большей степени являются официальными ньюсмейкерами, нежели имеют отношение к прямому руководству своими странами. Поэтому их международные контакты с лидерами других государств во многом носят формальный характер, если достигнутые договоренности в ходе встреч заранее не прошли соответствующие согласования в «глубинном государстве». Так, например, недавний, 2 мая с.г., официальный визит в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель носил формальный характер. От немецкой стороны требовалось не только имитировать оживление политического диалога двух стран после двухлетней паузы, но и в преддверии крупных майских 2017 г. международных саммитов, в том числе G-7 (Италия) и НАТО (Брюссель), а также очередного заседания Бильдебергского клуба, попробовать прозондировать позицию Кремля по ключевым международным проблемам (Сирия, Украина, Южная Корея, «Новый Шелковый путь», санкции и др.). Вместе с тем нельзя исключать того, что одна из целей поездки А. Меркель в Россию состояла в том, чтобы использовать сам факт встречи с Владимиром Путиным для повышения ее рейтинга в ходе предвыборной кампании в Германии. Небезынтересно, что заодно глава ФРГ не упустила момента в очередной раз «кольнуть» Россию за «преследование» представителей общества ЛГБТ, в этот раз — в Чечне.

Как оказалось, не следовало ожидать особых результатов и от российско-французского саммита на высшем уровне в Париже (29 мая 2017 г.). Москве нет смысла переосмыслить «старые новые» «предъявы» и посылы Запада, которые озвучил Эмануэль Макрон, абсолютно несамостоятельная и манипулируемая политическая фигура. В то же время сам факт приезда российского президента в Париж и его встреча с новым «хозяином» Елисейского дворца должны были поднять международный авторитет французского президента, прежде всего, в глазах европейской общественности. Одновременно можно также предположить, что покровители нового главы государства рассчитывали использовать визит Владимира Путина в пропагандистских целях, в том числе для достижения победы сторонников Макрона на парламентских выборах во Франции в конкуренции с другими партиями и, прежде всего, «Национальным фронтом» Марин Ле Пен. Кроме того, нельзя исключать того, что пребывание Владимира Путина в Париже — это возможность окружения Макрона еще «прощупать» российскую сторону.

В настоящее время под сильным политическим давлением сил, которые являются главными акционерами ЗАО «Соединенные Штаты Америки», оказался даже глава такой великой державы, как США, республиканец Дональд Трамп, крупный бизнесмен, член системной оппозиции, пришедший к власти не без согласования с «глубинным государством». Однако, сам он, видимо, ошибочно решил, что и впрямь избран полноценным президентом своей страны. Сегодня ему в США дают всячески понять, чтобы он поскорее расстался со своими предвыборными декларациями, которые обеспечили ему поддержку значительной части населения, и переходил бы к исполнению соответствующих предписаний. Его недавний вояж на Ближний Восток и в Европу убедительно свидетельствует о том, что американский президент не только не способен, но и не сможет в дальнейшем выступать в качестве самостоятельного политика.

Между тем из истории хорошо известно, что бывает с неугодными правителями государств, в частности, в США были убиты такие американские президенты, как Авраам Линкольн (1861−65 гг.), Джеймс Гарфилд (март — сентябрь 1881), Джон Ф. Кеннеди (1961−1963 гг.) и др. Известна незавидная судьба лидеров многих других государств, в частности, в Ираке, Ливии, Югославии, Сирии. В тот момент, когда марионетки вдруг начинали мыслить и действовать самостоятельно, отстаивать и продвигать национальные интересы своих стран, их ждала незавидная участь. Одни были убиты — С. Хусейн (Ирак) и М. Каддафи (Ливия). Другие, как С. Милошевич (Югославия), умер в застенках Международного трибунала в Гааге. Сегодня беспрецедентным нападкам подвергается Башар Асад (Сирия). Особняком стоит фигура белорусского президента А. Лукашенко, который самостоятельно избирался в Беларуси. Однако, несмотря на его нынешние попытки «заигрывать» с Западом, вряд ли ему удастся избежать «примерного наказания», «чтобы другим было неповадно» проводить независимый курс.

В некоторых странах «глубинные государства» вышли из тени, как например, на Украине, и открыто слились с официальными властями. Оставаясь под жестким внешним контролем, официальный Киев взял курс на перманентную конфронтацию с Россией, тотальную украинизацию населения, геноцид русскоязычных граждан, передачу территории страны с ее природными ресурсами под полный контроль «мирового правительства». По информации СМИ, после зачистки территорий от неугодного населения, в том числе и нынешних националистов, может произойти демографическая перезагрузка страны, что подразумевает массовый наплыв на Украину граждан других стран, и прежде всего мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока, Африки. Если и дальше речь пойдет о переезде израильтян в пределы нынешнего украинского государства, о чем не раз писала пресса, то местом их компактного проживания называется территория нескольких областей (Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская).

По внешним замыслам, впоследствии, таким образом, может быть восстановлен Балтийско-Черноморский санитарный кордон, призванный изолировать Россию от Европы и, прежде всего, Германии. А «новое государственное образование», став ключевой территорией Евразии, сможет контролировать транзитные потоки по историческим маршрутам — «Новому Шелковому пути», «из варяг в греки» и др. При этом, как пишут СМИ, обеспечивать безопасность такого «ключевого» государства призвана будет крупная держава в границах одной седьмой (одной шестой) части света, нынешней РФ, обустроенная по внешним рецептам с управляемым лидером во главе.

В настоящее время лишь немногие государства мира успешно противостоят вмешательству извне, не допуская установления внешнего контроля над государством и обществом. Среди них — это, прежде всего, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Российская Федерация. Эти страны, несомненно, останутся главными мишенями международных подрывных сил, и в самом обозримом будущем внутри них будут предприниматься попытки создания и укрепления «глубинных государств».

Россия в повестке Бильдерберга

В отношении России ближайшие глобальные планы «мировой закулисы» приурочены к 2018 году, когда пройдут президентские выборы, чемпионат мира по футболу и другие массовые события. В России позиции «глубинного государства» особенно сильны в организационно-концептуальной, финансово-экономической, информационно-культурной, политико-правовой сферах управления государством и обществом. Его главными центрами остаются Москва и Санкт-Петербург. Причем к этим городам в российской глубинке сложилось крайне негативное отношение. Москва, в частности, в глазах населения, как в русских регионах, так и национальных образованиях, является источником всех бед и зол. Кстати, «антимоскальские» настроения и публичная риторика значительной части украинцев остаются одним из главных проявлений конфронтации с Россией.

В недрах «глубинного государства» представлены интересы основных мировых кланов (Ротшильды, Рокфеллеры, Ватикан и др.). Жесткая, порой непримиримая, конкуренция между представителями которых в начале 90-х гг. за контроль над российскими ресурсами на некоторое время ослабила потенциал «государства в государстве». Это позволило Владимиру Путину и его ближайшим сторонникам, всячески «заигрывая» с силами внешнего влияния, попытаться выйти из сильной зависимости, попробовать успешно сыграть на имеющихся противоречиях, взять курс на укрепление государственности и продвижение национальных интересов на международной арене. Вместе с тем основным ресурсом поддержки российского президента остается массовая поддержка со стороны большинства населения, что сдерживает оппонентов от более радикальных мер по его отстранению от власти. Кроме того, «мировое правительство», в известной мере, не заинтересовано в дезинтеграции российского пространства, риски чего могут возникнуть при уходе главы Кремля, так как имеет свои планы на «одну седьмую часть света».

Тем не менее в организационно-концептуальной сфере (концепции и программы, кадры и штатные структуры) практически неизменным остается пагубный для страны внутриполитический курс, который проводится с начала 90-х гг. Влияние либерал-демократов сохраняется при принятии стратегических решений, выработке программ развития. Они доминируют в ключевых структурах власти, их позиции сильны даже в ближайшем окружении российского президента. Государственные федеральные структуры, в основу которых был заложен известный внешний принцип «разделяй и властвуй», почти не претерпели никаких изменений. В результате остается неоправданно опасной для страны, как показало недавнее президентство Д. Медведева, конкуренция в исполнительной власти между постами президента и главы правительства. Как пишут СМИ, более чем странным продолжает выглядеть главный конституционный орган страны, каким является Федеральное Собрание РФ. Оно включает в себя Совет Федерации и Госдуму со своим председателями и аппаратами, но не имеет своего руководства, координирующего работу палат и взаимодействие с другими ведущими государственными институтами. Подобные «мины замедленного действия» подведены под судебную систему, силовые структуры и другие органы власти.

В недрах правительства продолжают плодиться и продвигаться по внешним рецептам и технологиям непопулярные решения, которые имеют пагубные последствия для экономики и социальной жизни, множат протестные настроения. Ущербная политика ЦБ сдерживает финансовое оздоровление российской экономики, развитие реального сектора экономики, рост ВВП, расширение деловых связей. Противоречивая, перегруженная и неоправданно часто меняющаяся законодательная база, формируемая с подачи правительства Федеральным собранием РФ, также сдерживает процессы укрепления государственности, национальной безопасности, территориальной целостности, экономического возрождения России.

Как это было уже не раз, в частности, последний раз в 2012 г., попытки дестабилизировать социально-экономическую обстановку в России могут быть предприняты извне, при условии содействия со стороны представителей финансово-экономического блока правительства. По некоторым данным, в результате валютных манипуляций того времени российская экономика была «обезжирена» примерно на 1 трлн рублей, а преодолевать кризис начала только к концу 2016 года. Такого рода дестабилизация обстановки крайне опасна для потенциально взрывоопасных регионов и, прежде всего, северокавказских республик. Здесь крайне высока безработица среди молодежи, слабая социально-экономическая база, сильны экстремистские национально-религиозные настроения. Неслучайно в режиме «нон-стоп» на территории Северного Кавказа проходят антитеррористические операции. С другой стороны, Москва «умиротворяет» национальные республики постоянными немалыми финансовыми вливаниями, всячески поощряются действия кавказского бизнеса за пределами национальных анклавов, что вызывает недовольство, прежде всего, в русских землях России.

Подрывная деятельность наиболее целенаправленно ведется в информационной сфере. Особый эффект производят информационные поводы, связанные с коррупцией в верхних эшелонах власти, непопулярными решениями властей, политическими скандалами, массовыми протестами, террористическими актами и др. В России прозападные СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети и блогосфера активно участвуют в обеспечении присутствия чуждого заидеологизированного «мейнстрима» в национальном информационном пространстве. Ньюсмейкеры из числа «агентуры влияния», имея доступ к ведущим СМИ, манипулируют общественным мнением, формируют протестные настроения, оказывают давления на власть.

В информационно-культурной сфере особое внимание придается взаимодействию СМИ и неправительственных организаций, действующих в интересах глубинного государства. В качестве лидеров общественного мнения сегодня себя позиционируют представители шоу-бизнеса, творческой интеллигенции (деятели культуры, искусства, литературы, кино и др.), которые не сходят с экранов телевизоров, федеральных радиоэфиров и прессы. В своем большинстве они противники действующей власти и институтов государственности, сторонники западных ценностей потребления, оголтелые русофобы и поборники необузданных страстей. Если речь идет о присоединении Крыма к России, поддержке соотечественников за рубежом, защите прав верующих, возрождении отечественного агропромышленного комплекса, то «агентура влияния», естественно, всякий раз оказывается на стороне ценностей массовой культуры, в том числе сексуальных меньшинств, геополитических недругов России, противников президента Владимира Путина.

Российская «агентура влияния», прежде всего, представители творческой интеллигенции, исторически формировавшейся из выходцев с советских окраин, очень ревностно следит за сохранением своего доминирующего положения в российском обществе и резко реагирует на любые попытки ущемить кого-либо из этой привилегированной когорты граждан. Достаточно привести пример показной оппозиционности музыканта Макаревича, который продолжает оставаться в центре внимания СМИ в силу своей проукраинской позиции. Или недавний громкий информационный повод, связанный с сомнительной деятельностью художественного руководителя московского «Гоголь-центра» Кирилла Семеновича Серебренникова, замеченного не только в гомосексуальных пристрастиях. На его защиту дружно выступили самые известные деятели культуры и искусства, ранее замеченные во многих антироссийских акциях.

Активную часть агентуры влияния, наряду с марионетками во властных структурах, составляют эксперты, ньюсмейкеры, журналисты. Анализ характера и содержания ведущих СМИ свидетельствует о том, что они во многом имеют разрушительную направленность. Речь не идет о новостных выпусках и аналитических передачах, где присутствует и положительный контент, прежде всего, связанный с позиционированием созидательных дел президента России. Другие рейтинговые программы (музыкальные и другие развлекательные шоу, скандалы, художественные сериалы, политические дискурсы и др.) на телевидении являются ущербными. Так, в частности, многочисленные многочасовые политические шоу на федеральных каналах с участием украинских и других зарубежных представителей ничего, кроме отчуждения думающих зрителей от эфира, не дают, а фактически насаждают в российской аудитории украинский массовый психоз, нетерпимость и вражду. Похожая ситуация имеет место и на радио и в центральной прессе. Неслучайно, прежде всего, молодежь уходит в интернет, где ищет для себя ответы на самые злободневные вопросы времени, получает возможность самостоятельно высказываться по различным темам, но попадает и под влияние агрессивного чужеродного фейкового трафика.

По оценкам экспертов, характерным примером вопиющей «передозировки» российской аудитории является украинская тематика в ведущих СМИ и, прежде всего, на российских федеральных телеканалах. Невооруженным глазом виден заказной характер политических шоу, призванных навязать обществу скандальную разрушительную повестку, по меньшей мере дезориентировать аудиторию, ретранслировать в российское информационное и общественное пространство фальшивую украинскую действительность, посеять семена отчуждения, вражды и ненависти, спровоцировать новую волну протестных настроений.

Неправительственные институты влияния задают тон и в политико-правовой сфере, лоббируют антироссийские законы, продвигая деструктивные общественные инициативы, организуя массовые уличные протесты. Судя по опыту действий оппозиционного «белоленточного» движения, которое ставило целью не допустить в 2012 году к власти ныне действующего президента, технологии массовых выступлений станут главным инструментом достижения целей смены власти в России в 2018 году. Как считают эксперты, наряду с известными оппозиционными лидерами (А. Навальный, А. Кудрин, Д. Гудков и др.), которые имеют поддержку во властных структурах, в борьбе с Кремлем могут быть использованы и другие политики, в том числе из числа высшего истеблишмента, ранее незамеченные в своей публичной оппозиционности.

СМИ пишут о том, что в массовых выступлениях, приуроченных к президентским выборам, наряду с российской оппозицией могут быть задействованы антироссийские силы из числа украинских беженцев и гастарбайтеров. Их действиями смогут манипулировать украинские спецслужбы, а поддерживать соответствующие мировые, украинские и российские СМИ и интернет-сообщество, как это было уже не раз и, в частности, 26 марта 2017 года во время массовых антикоррупционных выступлений молодежи во главе с А. Навальным во многих городах России. Такого рода антиправительственные инициативы, несомненно, приобретут особую опасность для Кремля и всей внутриполитической стабильности в стране в случае вовлечения в протестное движение русских национальных сил. Сегодня русская протестная среда находится под тотальным информационно-культурным, политико-правовым и силовым запретом властей, а также и криминальным контролем других национальных и мигрантских сообществ, прежде всего, кавказских группировок. Однако, в случае заинтересованности и при должной поддержке извне, «русский фактор» может быть использован для свержения нынешнего правящего режима в интересах глобальных антироссийских сил.

Инструментом внешнего воздействия в расчете на дестабилизацию обстановки следует рассматривать разного рода террористические акты, подобно взрыву в метро 3 апреля с.г. в Санкт-Петербурге во время встречи президентов России и Беларуси. Обращает на себя внимание и тот факт, что взрыву предшествовали массовые протестные акции 26 марта во многих городах России. Небезынтересно, что они стояли в одному ряду с другими антироссийскими информационными поводами того периода — раскрутка антикоррупционного видеоролика «Он Вам не Димон», очередное обострение обстановки в Донбассе, массовые протесты оппозиции в Минске и др. События того времени убедительно свидетельствует о их явной срежиссированности, координации усилий извне с силами «глубинного государства» в РФ.

В связи с этим также можно вспомнить во многом антироссийскую информационную реакцию мировых СМИ на авиакатастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году. Немалый резонанс в прессе вызвало крушения российских самолетов над Синайским полуостровом в 2015 году и в Сочи в конце 2016 года, что на длительный период в значительной степени дестабилизировало общественно-политическую обстановку в стране. По оценкам экспертов, к этим событиям имели отношение зарубежные спецслужбы, без участия которых террористы не смогли бы добиться необходимого результата и, прежде всего, мощного информационного эффекта. Такого рода резонансные информационные поводы имеют целью не только дестабилизировать обстановку в стране, но и вызвать дополнительные протесты. Можно предположить, что как в связи с предстоящими президентскими выборами, так и проведением чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, будут предприняты активные попытки использовать террористический инструментарий в антироссийских подрывных целях.

По оценкам экспертов, возрастание террористических угроз в России во многом связано с ростом массовой миграции, значительная часть которой является нелегальной, что ведет не только к ухудшению криминогенной ситуации. Она не способствует улучшению делового климата, парализует инновационную предприимчивость, снижает инвестиционную привлекательность страны, в целом тормозит развитие экономики России. Поощрение наплыва инородных масс не только существенно затрудняет коренному населению доступ на рынки труда, но и имеет целью всячески сдерживать социально-политическую активность граждан страны, канализировать протестную энергию в сторону пришельцев. Как показывает опыт других стран, нарастание неуправляемых миграционных процессов угрожает демографической и социокультурной безопасности, а при негативном развитии событий — территориальной целостности страны.

Либо пан, либо пропал

Как известно, история российского «глубинного государства» простирается в глубь веков. Русь (Россия) крайне редко избавлялась от прямого, косвенного или скрытого ига (по версии «Википедии», в широком смысле — угнетающей, порабощающей силы; в узком — гнет завоевателей над побежденными). Если поинтересоваться у представителей «глубинного государства», в той или иной степени посвященных в антироссийские планы «мировой закулисы», то они могут проговориться о том, что Эрэфии (Рашке) лучше оставаться придатком Запада и обслуживать его интересы, так как «плетью обуха не перешибешь». Поэтому внешние ставленники давно уже себя связали «крепкими узами» с ведущими иностранными державами, там живут их семьи, любовницы и любовники, у них имеется недвижимость, хранятся средства к существованию.

И действительно, в мире немного национальных лидеров, которым в большей или меньшей степени удается проводить самостоятельную политику внутри страны и на международной арене. Тем не менее шансы обрести самостоятельность есть, и Россия в который раз в своей истории уже прошла определенный отрезок на этом сложном пути. Однако, сегодня, как и прежде, страна вновь оказалась на развилке путей-дорог, где лежит «вещий камень», а на нём надпись: «Направо пойдёшь — коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь — себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь — и себя, и коня потеряешь». Как считают эксперты, в России немало людей, в том числе и сам российский президент, которые умом и сердцем выбирают последний путь — либо пан, либо пропал. В российской истории имеются примеры того, когда лидеры страны, опираясь на поддержку простых людей, готовы идти на самопожертвование во имя спасения и выживания своего народа. Так, в частности, в 1612 году воины Минина и Пожарского, несмотря на предательство московских элит, взяли на себя ответственность за судьбу страны и освободили ее от польских захватчиков.

В данном контексте сохранение и даже наращивание социальной базы массовой поддержки действий официального Кремля остается первостепенной задачей политической повестки. Для этого уже недостаточно прежней активности и инициатив российского президента, так как запас его политической прочности на исходе. Поэтому необходимо приступить к постепенному демонтажу механизмов и инструментов влияния «глубинного государства», что означает взятие под полный контроль основных институтов управления государством и обществом: организационно-концептуальные; социокультурные; информационно-пропагандистские; финансово-экономические; силовые; политико-правовые; дипломатические. К сожалению, кроме силовых и дипломатических структур, все остальные инструменты власти, в большой или меньшей степени, находятся во внешней зависимости.

В организационно-концептуальной сфере назрела необходимость выработки эффективной стратегии действий, исходящей из национальных интересов, а также осуществления реальных подвижек в кадровых вопросах, причем на самом высшем уровне. В стране должны заработать социальные лифты, открывающие дорогу во власть новому поколению граждан — патриотов и профессионалов. Необходимо дать толчок развитию инновационного, но природо‑ и ресурсосберегающего предпринимательства. Целесообразно на конституционном уровне осуществить реформирование органов власти, которые были бы сориентированы не на разделение властей, а их консолидацию, тесное взаимодействие с гражданским обществом, созидательную деятельность в национальных интересах, демографическое сбережение и приращение народов многонациональной страны.

Чтобы решить эти и другие задачи, прежде всего, надо взять под контроль функционирование информационной вертикали управления, в полной мере восстановить информационный суверенитет страны. Сегодня крайне важно сменить во многом разрушительный пагубный вектор направленности ведущих российских СМИ на положительный вдохновляющий контекст, использование языковых и визуальных возможностей для умиротворения и исцеления граждан в прямом и переносном смысле слова. Тем самым можно будет кардинально оздоровить духовно-нравственную атмосферу в стране, вывести большую часть населения страны из агрессивно-депрессивного состояния, высвободить созидательную энергию масс для новых дел на пути полноценного возрождения страны. Одновременно необходимо будет обеспечить социокультурную независимость России, возврат к идеалам построения общества справедливости, к традиционным ценностям.

Предметом особый заботы государства и общества, одним из главных инструментов обеспечения национальной безопасности, консолидации и мобилизации российских граждан вокруг позитивных идей и руководства страны, взявшего курс на возрождение российской государственности, должен стать русский язык. Неразрывно связанный с самой «пуповиной» русско-славянского народа, стержень образующего населения России, он может и должен рассматриваться в качестве метафизического ядра государственной идеологии выживания, самосохранения и процветания страны, укрепления ее авторитета на международной арене. В данном контексте крайне важно, чтобы государство пристально следило за сохранением и укреплением однородного большинства, которое сегодня представлено русско-славянским населением. По метафизическим оценкам, в многонациональных и поликонфессиональных государствах численность этнического ядра населения не должно быть меньше 66,666%.

При условии взятия под контроль институтов управления государством и обществом первого уровня (организационно-концептуальные, социокультурные, информационно-пропагандистские) гораздо легче и проще решаются другие проблемы и, в частности, финансово-экономические и политико-правовые. В дальнейшем в повестку укрепления российской государственности может и должен быть включен пункт о переносе столицы России в другой город. Реализация этого решения приведет к изменению самой природы власти в России, кардинальному оздоровлению элит, удешевлению самого государства, устранению антимоскальских настроений.

Кроме того, в целях уменьшения угрозы подрыва территориальной целостности страны, связанной с нарастанием центробежных тенденции и миграционных опасностей, особенно в кризисные периоды развития государства и общества, целесообразно вернуться к вопросу постепенной трансформации российской федерации в унитарное государство. Потому что тема справедливого уравнения всех народов и национальностей России вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности остается архиважной и требует незамедлительного разрешения. От этого зависит само будущей одной седьмой части света.

Как пишут СМИ, в настоящее время силы «глубинного государства», ранее, особенно после присоединения к России Крыма, оттесненные на периферию общественно-политической жизни, открыто мечтают о либеральном реванше. Они медленно и неуклонно восстанавливаются, проводят перегруппировку сил и средств, начинают контратаковать на наиболее уязвимых участках развития государственности и общества, нанося прицельные удары в самые «болезненные» центры власти. В этих условиях важно не поддаваться на соблазн присоединиться к протестам, во многом справедливым, не забывать уроки прошлых великих потрясений, которые приводили к распаду страны, неисчислимым бедствиям для народа.