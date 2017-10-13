Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Флорентийская мозаика с изображением М. Горького. Станция метро «Парк культуры Радиальная»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Парк культуры Радиальная»

Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Парк культуры Радиальная».

Названа по ЦПКиО им. Горького. Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: Г. Т. Крутиков, В. С. Попов.

Архитекторы вестибюлей: Н. Я. Колли и С. Г. Андриевский (северный); Г. Т. Крутиков, В. С. Попов (южный 1949 года не сохранился).

Конструкция колонная трехпролетная мелкого заложения (10,5 м). Потолок поддерживают два ряда колонн, по 23 колонны в каждом. Колонны покрыты желто-коричневым мраморовидным известняком. Заканчиваются они бронзовыми ионическими капителями. Путевые стены облицованы белой глазурованной керамической плиткой. В отделке станции использованы белый и серый мрамор, красная метлахская плитка. Пол — серый гранит (первоначально — асфальт). Оригинальные лампы не сохранились. К вестибюлю со станции ведет мостик. Вестибюль украшен флорентийской мозаикой с изображением М. Горького, по стилю гораздо более поздний, чем станция. Противоположный вестибюль общий со станцией Кольцевой линии.