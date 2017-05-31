Автор, который признает, что не является поклонником Трампа, считая его худшим президентом за всю историю США, подчеркивает, что подобная апокалиптическая реакция на поездку Трампа является перебором. Более того, не стоит возлагать всю вину исключительно на Трампа и игнорировать другие факторы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, во-первых, нужно рассмотреть собственно высказывание Ангелы Меркель. Ведь не могла же она, подчеркивает автор, заявить что «на прошедшей встрече стало очевидно, что ЕС может полностью доверять США в вопросах защиты в любых условиях, поэтому странам — членам ЕС нет необходимости брать ответственность за собственную судьбу». Подобное заявление было бы глупостью со стороны лидера любого европейского государства. Таким образом, тот факт, что Меркель отметила, что ЕС пора взять «судьбу в собственные руки», не так уж плох.

В действительности же такое развитие событий было бы крайне желательно. Так, в ЕС проживает более 500 млн человек, блок обладает суммарной экономикой в $16 трлн. Для сравнения: в якобы грозной России проживает население144 млн человек, а ВВП страны меньше $2 трлн. Более того, европейские страны — члены НАТО тратят на оборону в четыре раза больше чем Россия, тогда как долгосрочные перспективы России становятся все менее благоприятными на фоне сокращения и старения населения и того, как нефть и газ начинают играть все менее важную роль в глобальной экономике. Россия, отмечает автор, может создавать проблемы для своих непосредственных соседей, однако она едва ли может пойти на значительное расширение или удерживать захваченные территории.

И проблема не столько в том, сколько страны ЕС тратят на оборону, а в том, как они это делают. Поэтому серьезная работа по рационализации и модернизации оборонного потенциала ЕС стала бы хорошей вещью. Это-то и предлагает Меркель.

Во-вторых, Дональд Трамп является лишь симптомом более масштабного кризиса, который развивался в НАТО с конца холодной войны. Союзы прежде всего создаются в качестве коллективного ответа на угрозу, поэтому основание для существования НАТО исчезло с развалом СССР. Попытки же поручить альянсу важные миссии в других частях света оказались не столь успешными, будь то в Ливии, Косово, Афганистане или Ираке, что стало еще одним ударом по трансатлантической солидарности.

Задним числом, отмечает автор, приходится признать, что канцлер Германии Герхард Шрёдер, президент Франции Жак Ширак — и Владимир Путин — были чертовски правы, когда выступали против необдуманного вторжения Джорджа Буша — младшего в Ирак. Все-таки именно свержение лидера страны Саддама Хусейна сделало из Ирака центр исламистского терроризма, что впоследствии привело к появлению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому можно вполне определенно сказать, что война в Ираке привела к меньшей защищенности Европы.

Кроме того, блок НАТО попытался сохранить свою значимость с помощью расширения на восток в надежде создать постоянно растущую «зону мира», что казалось замечательной и привлекательной идеей, несмотря на то, что реалисты предупреждали в 1990-х годах, что такой шаг приведет к ослаблению защищенности Европы и ухудшению отношений с Россией, спровоцировав типичную реакцию крупной державы. Так же как США ревностно защищают свою сферу влияния в Западном полушарии, незаконно вмешиваясь в дела других стран для этого, так и Россия яростно защищает свои интересы поблизости от своих границ. Это привело к ослаблению безопасности европейских стран и новой напряженности в и без того переживающем не лучшие времена альянсе.

Несмотря на эти центробежные силы, НАТО устояло, отчасти потому, что европейцам нравилось находиться под защитой США, отчасти потому, что лидерам США и большей части внешнеполитического истеблишмента страны нравилось «командовать парадом». Однако связи, удерживающие членов альянса, постепенно стали ослабевать, особенно на фоне того, что США увязли на Ближнем Востоке и внимание Вашингтона переключилось на Азию, где предстояло ответить на вызов усиливающегося Китая. И поскольку не было больше угрозы появления европейского гегемона — опасений, которые заставили США вмешаться в Первую и Вторую мировые войны и поддерживали интерес страны на протяжении всей холодной войны, — приверженность Вашингтона альянсу начала ослабевать задолго до того, как президентом стал Трамп.

Тем не менее это не значит также, что поездку Трампа нужно провозглашать «успешной». Так, вместо того чтобы сеять раздор и сомнения, читать союзникам лекции о том, что нужно придерживаться условных требований об объеме трат на оборону, Трампу следовало направить трансатлантические отношения в конструктивное русло, а также дать свое благословение началу значительной и долгосрочной работы по гармонизации расходов на оборону и созданию настоящей европейской силы обороны.

Кроме того, он должен был бы подтвердить приверженность США пятой статье Устава НАТО, а также дать понять, что США будут постепенно сокращать свое военное присутствие, пока ЕС будет наращивать собственное. Параллельно он с помощью переговоров мог бы добиться сохранения на определенных условиях доступа США к ключевой инфраструктуре и предложить многое другое.

Более того, он мог бы искренне признать, что в некоторых областях ему по-прежнему не хватает опыта, а также продемонстрировать свою просвещенность, заявив о приверженности США Парижскому соглашению по климату, вместо этого он лишь поддержал сомнения относительно того, что он вообще понимает серьезность вопроса.

Для этого потребовалась бы компетентная внешнеполитическая команда в Белом доме и президент, понимающий логику развития международного ландшафта и место США в глобальном балансе сил. К сожалению, все очевидней становится, что у США на данный момент нет ни того, ни другого. Именно поэтому поездка Трампа стала таким разочарованием, хотя и не концом света.