Неправда, что чужие дети растут быстрее, чем собственные. Казалось бы, только недавно были сомнения: а смогу ли я стать хорошей матерью и должным образом воспитать ребенка? Но вот на руке уже красуется заветная бирочка из прорезиненной ткани с указанием времени рождения, веса и роста. «У вас мальчик, здоровенький. Вес 3310, рост 51 сантиметр», — от этих слов медсестры такая гордость была, такое непередаваемое чувство самого значительного события в жизни!

Личный архив Алисы Журавской Анна

Личный архив Алисы Журавской Анна

Уверена, похожие счастливые мгновения есть в жизни многих семей.

А потом — первые прикосновения к маленькому тельцу, первое кормление, первое купание (когда не знаешь, как взять, как запеленать свое сокровище) и много еще разных маленьких бытовых радостей и огорчений, объединенных одним святым понятием — материнская любовь.

Личный архив Алисы Журавской Михаил. 10 дней

Только «вчера» мой малыш сделал первые шаги и сказал первое слово, а «сегодня» у него уже выпал первый молочный зубик. В садике он подрался за внимание девочки Яны, и ему уже давно неловко, что я целую его пяточки после купания. Жаль, «нежный» возраст позади. Но впереди еще много других переживаний!

Личный архив Алисы Журавской Анна

Сегодня, в День защиты детей, предлагаем читателям ИА REGNUM познакомиться с женским доктором из Барнаула Алисой Журавской. Пока она была в декрете, открыла в себе талант «навечно» запечатлевать трогательные детские мгновения. Ее снимки неоднократно побеждали в различных конкурсах. Глядя на работы Алисы, невольно переносишься в волнительный и волшебный период созерцания новой жизни.

Личный архив Алисы Журавской Таисия

— Алиса, рада знакомству! Расскажите немного о себе?

— Меня зовут Алиса Журавская. Я профессиональный фотограф новорожденных и детей до года. Имею высшее медицинское образование: по специальности врач-ординатор и акушер-гинеколог. А самое главное, я — мама замечательного сыночка! Мой основной принцип при работе с новорожденными малышами — безопасность. Фотосессия для новорожденного малыша — это особый вид съемки, очень деликатный, без особых знаний и опыта тут не обойтись.

— Почему решили заняться фотографией и, прямо скажем, непростого жанра?

— Фотографией я начала заниматься после рождения своего сынули. С рождением ребенка всё меняется, и меняется только в положительную сторону. Начинает всё играть более яркими цветами! Вот и мне стало интересно снимать своего маленького сына не просто на пеленочке и с погремушкой. И тут меня завлекли фото новорожденных, которые я увидела в интернете. До сих пор моя самая большая досада, что я — «сапожник без сапог». У моего мальчика нет таких чудо-фото, которые я теперь делаю для других деток.

Личный архив Алисы Журавской Дарина

Профессионально фотографией я занялась в 2016 году, после того, как прошла обучение у одного из лучших фотографов новорожденных в России — Натальи Казаковой (также я частый участник ее мастер-классов). Обучение было непростым, как поначалу может казаться. Нужно много сил, идей, времени и практики для получения интересных снимков. Но от съёмки новорожденных я получаю огромную радость! Новорожденный ребенок — это ведь поистине настоящее чудо, такое прекрасное, маленькое, несущее столько счастья!

Личный архив Алисы Журавской Владимир

Сейчас мои работы неоднократно публикуются в онлайн-журнале «Лучшие фотографии младенцев». Также у меня есть выставка в детском центре «Имка», в барнаульском репродуктивном центре «Мать и дитя» и в нескольких государственных учреждениях с акушерско-гинекологической помощью.

Личный архив Алисы Журавской Михаил. 10 дней

— Ваша профессия хоть напрямую и не связана с защитой детей, но имеет отношение к охране материнства. Что бы вам хотелось пожелать будущим матерям?

— Мне бы хотелось пожелать будущим мамам, чтобы в первую очередь берегли себя: здоровая мама — залог здоровья малыша. А также, чтобы успевали наслаждаться своим ребенком: они так быстро растут! И это время, когда малыш пахнет маминым молочком, когда возникает первая улыбочка, когда начинает лепетать. Этот период проходит очень стремительно! Помните, есть целая жизнь, чтобы работать, а дети будут маленькими всего один раз, и этим счастьем надо успеть насладиться!

— Приходилось ли отговаривать женщин от абортов?

— До декрета, пока я училась в медицинском университете, готовила работы об опасности аборта. Отговаривать не приходилось, а вот вести профилактическую беседу удавалось.

Личный архив Алисы Журавской Анна

— Тяжело ли фотографировать младенцев? Что вы при этом чувствуете? Были ли какие-то забавные истории во время фотосессии?

— В моей работе фотографа новорожденных очень пригодилась моя профессия врача акушера-гинеколога, так как еще на кафедре акушерства я обучалась на акушерском фантоме с куклой, имитирующей плод, знаю физиологические позы ребенка в родовых путях матери. А в обучении newborn-фотографа я к тому же получила знания, как правильно выкладывать новорожденного в различные корзины, бадейки. Владею знаниями в общении с малышами, запросто могу успокоить, если ребеночек плачет и не спит. Ведь малыши просто так никогда не плачут. Их надо понимать, плачем они лишь сообщают взрослым о своих нуждах. С уверенностью могу сказать, что условия съемки создаю максимально комфортные, приближенные к внутриутробным, а позы для крохи — физиологичные.

Личный архив Алисы Журавской Михаил. 10 дней

Интересные случаи есть всегда — ведь каждый новорожденный малыш по-своему уникален и ведёт себя на съёмке по-разному. К примеру, был малыш, который у меня на съёмке так крепко спал, что последующие дни его родители всерьёз мне звонили и просили помочь его успокоить, как во время съемки. Еще была история, когда бабушка одного малыша никак не хотела, чтоб долгожданного новорожденного сфотографировали. Но мама пошла на хитрость, отправив бабушку по магазинам, сказала: «Алиса, нам надо успеть за три часа!» И вот спустя 2 месяца после съёмки, когда эта мамочка показала фото сына бабушке, та мне звонила и благодарила. Говорила, что получились такие прелестные фото! После чего привезла мне садовых яблок и баночку варенья — настолько сильно она была поражена фото. Часто вспоминаю эту историю!

Личный архив Алисы Журавской Анна

— В ваших фотографиях столько теплоты, любви и нежности. Откуда черпаете идеи для таких потрясающих снимков?

— Большое спасибо за приятные слова. Изначально мою специальность, акушер-гинеколог, и работу newborn-фотографа связывает одно — большая любовь к малышам. Моё вдохновение — это моя семья, а в первую очередь — мой сыночек! Именно он дает мне заряд счастья, именно с ним у меня в подсознании идёт ассоциация со всеми детками. Я всегда перед съемкой думаю: «А как бы я сделала фото со своим сыном?», «А что бы понравилось ему на фото спустя 5−10 лет?». Так и рождаются мои идеи для фотографий деток.

Личный архив Алисы Журавской Михаил. 10 дней

— Пока в декрете, следите за новостями о происходящем в мире? Самую большую радость и самое досадное разочарование последнего времени можете назвать?

Конечно, я стараюсь всегда быть в курсе того, что происходит в мире. Моё самое большое разочарование — это ситуация в Донбассе. Страшно, что идет такая война совсем рядом! Что погибло уже столько мирных жителей-детей и молодых людей! А радость, пожалуй, принесла российская хоккейная команда, когда завоевала бронзу — всё же призовое место, хотя я очень надеялась на золото!

— Как ваша семья отмечает 1 июня?

— 1 июня — для меня всегда было днем детства. Еще когда я была ребенком, нас с братом мама всегда водила в парк, где мы ели сладкую вату и катались на аттракционах. А теперь я сама мамочка маленького сыночка и традицию похода в парк и детское кафе продолжаю уже в своей семье. Всем деткам в День защиты детей я хочу пожелать чистого неба над головой, здоровья и много-много радостных открытий и свершений!