Белоруссия

Belta.by БелАЭС

Пляски соседей вокруг БелАЭС начинают напоминать какой-то нездоровый шабаш. Вроде бы руководство Польши и Литвы уже давно определилось с позицией относительно станции. Однако всё равно регулярно звучат какие-то заявления, в целом повторяющие уже давно известные аргументы.

«Литва реализует свой закон, не будет впускать электроэнергию с небезопасной АЭС, поэтому я действительно не знаю, куда, за исключением, возможно, российского внутреннего рынка, Белоруссия будет поставлять это электричество. Уже и сейчас предварительные подсчеты показывают, что и нынешние строящиеся два реактора — это слишком много», — заявил замминистра энергетики Литвы Симонас Шатунас для Delfi.lt.

В целом, конечно же, отрадно, что вице-министр энергетики Литвы в своём напряжённом графике находит время для каких-то расчётов по энергобалансу Белоруссии. Причём очевидно, что эти документы не в пример качественнее тех, которыми располагает президент и правительство РБ. И АЭС в них «небезопасная», и двух энергоблоков много.

Что же до того, кому продавать — найдётся кому. Можно на Украину, где в 2017—2018 гг. предстоит продлевать сроки эксплуатации сразу 4 энергоблоков АЭС, а в 2023—2025 гг. закончится сверхсрочный период эксплуатации ещё на трёх энергоблоках. Можно в Швецию, которая собирается закрыть свои АЭС к 2020 году (кстати говоря, между энергосистемами Литвы и Швеции с 2016 года существует энергомост NordBalt мощностью 700 МВт). В общем опять же непонятно, почему это волнует замминистра энергетики Литвы, а не Белоруссии.

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Замминистра энергетики Беларуси занят другим — ему приходится как-то справляться с валом негатива вокруг станции, созданным его зарубежными коллегами. Для чего устраиваются специальные встречи с дипломатами государств, соседствующих с республикой. Михаил Михадюк на очередной такой встрече 26 мая подчеркнул открытость строительства и республики в целом:

«…Мы также готовы ответить, что в целом делается в энергетике нашей страны. Мне хотелось, чтобы, покидая сегодня эту территорию, у вас не остался невыясненным ни один вопрос, чтобы вы получили ответы на все вопросы. Кроме того, мы готовы принимать и представителей ваших стран, международных организаций, готовы открыто показать и рассказать всё». По его словам, за последние два года на строительстве побывали около 70 делегаций иностранных государств и международных организаций.

bycfotografem Уголь

Вице-премьер-министр РБ Владимир Семашко во время общения с журналистами в рамках Белорусского промышленного форума опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Минск будет закупать уголь в ЛНР. Об этом заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий в интервью изданию «Известия», упомянув РБ в числе стран, с которыми ЛНР ведёт соответствующие переговоры.

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков во время выступления на Евразийском межправительственном совете предложил ускорить создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, что предусмотрено соглашением о ЕАЭС. Граничный срок их создания определён на 2025 год, однако глава белорусского правительства предложил исходить из того «…что в договоре о союзе закреплены максимальные сроки. Ускоренное же формирование общего энергетического рынка ни в коем разе не стоит рассматривать как нарушение договора или шаг, направленный против евразийской экономической интеграции. Это был бы весомый вклад в упрочение фундамента союза, который помог бы дать толчок дальнейшему развитию экономик наших стран».

Среди мотивов, которые могли подтолкнуть премьера РБ к такому заявлению, пожалуй, стоит упомянуть и последний спор РФ и РБ по объёмам импорта российской нефти — в рамках единого рынка почвы для таких споров гораздо меньше и есть специальный алгоритм их разрешения. И наоборот, чем дольше такой единый рынок создавать, тем больше груз негатива и взаимных претензий. Впрочем, судя по словам Владимира Семашко, пробным шаром будет всё же газ, а не нефть:

«По газу промежуточный вариант мы подписали на 2017−2019 годы. Что касается создания единого рынка газа… мы вошли в новый цикл переговоров со своими российскими партнерами… если принципы функционирования единого рынка газа с Россией будут согласованы, тогда мы этот документ в начале 2019 года предложим своим партнерам по Евразийскому экономическому союзу — Казахстану, Киргизии и Армении», — изложил динамику процесса вице-премьер на уже упомянутом форуме. Также возможен и усечённый вариант — единый рынок только в рамках Союзного государства (если остальные партнёры по ЕАЭС откажутся).

Важный аргумент «за», на который справедливо обратил внимание шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, — даже в ЕС такого единого рынка нет. Есть лишь единая энергетическая политика и намерения такой рынок создать когда-нибудь потом.

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Закавказье

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян во время совещания заявил, что работы по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС идут в соответствии с графиком: будет израсходовано 300 млн долларов (270 млн долл кредита + грант правительства РФ), станция проработает до 2026 года, после чего, как ожидается, будет введён в строй новый энергоблок. Напомним, в настоящее время работает только блок ААЭС-2 (станцию останавливали после землетрясения 1988 года, однако энергетический кризис в республике заставил её руководство снова запустить в работу энергоблок №2 в 1995 году). Сегодня пока не известно, каким именно будет новый блок, армянская сторона лишь заявила, что остановилась на ВВЭР, т. е. том же типе, который эксплуатируется на ААЭС и сегодня. Дискуссии, в частности, идут по поводу мощности блока — ВВЭР-1000 или ВВЭР-1200 (как на строящейся БелАЭС) избыточны для Армении, а экспортировать энергию особо некуда.

kboyd Пламя газа

Нового энергоблока пока нет, зато работников для атомной отрасли готовят уже сегодня — «Росатом» совместно с Национальным Политехническим университетом Армении проводят олимпиаду по физике для старших классов. В РФ они проводятся уже давно, теперь география поиска будущих атомщиков расширена.

На сегодняшний день в Армении около 5% населения (150 тыс. человек) не имеют доступа к природному газу. Для решения этой проблемы начальник управления энергетики Минэнерго Айк Бадалян поручил до 1 июля проработать с местными общинами альтернативные варианты обеспечения населения тепловой энергией: фотоэлементы и солнечные коллекторы, пеллетные котлы, либо, в случае возможности, стоимость подключения к системам газоснабжения. Похоже, что финансировать эти работы, хотя бы частично, предстоит в том числе общинам.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев поддержал необходимость продления ограничения нефтедобычи, поскольку надеется, что это подстегнёт экономику республики, находящуюся в последнее время не в лучшем состоянии.

«Ожидается, что продление срока Венского соглашения обеспечит сохранение цен на нефть в пределах 55−60 долларов. Взятие Азербайджаном на себя обязательства по сокращению нефтедобычи ещё на девять месяцев полностью соответствует интересам страны», — заявил он журналистам на прошлой неделе. Также, как сообщает азербайджанское новостное агентство «Тренд», он готов поддержать ограничение добычи на срок до конца 2018 года.

Азербайджан вернулся на рынок нефти США, поставив в мае 500 тыс. баррелей нефти на переработку в Техас — впервые с 2012 года. То, что в США покупают азербайджанскую нефть, несколько непривычно: стратегия США в области купли-продажи нефти заключается в том, чтобы привлекать на переработку тяжёлые сорта нефти (под неё заточены американские НПЗ, к тому же маржа от её переработки выше). Азербайджанская Azeri Light к ним не относится, поэтому вероятная причина возобновления импорта — временный локальный дефицит.

Руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в комментарии для «Sputnik Азербайджан» заявил, что республике хватит нефти как минимум на ближайшие 25 лет: «…Если взять главную фишку Азербайджана — «Азери-Чираг-Гюнешли», то на начало апреля 2017 года там добыто 423 миллиона тонн нефти. А общий запас месторождения оценивается в объеме около одного миллиарда тонн. То есть остаточный запас — около 600 миллионов тонн. Если взять ежегодную добычу в размере 23 миллионов тонн и разделить запасы на эту цифру, то получим около 25 лет».

Сразу пять белорусских компаний (Мозырский НПЗ, «Нафтан», БНК, Белнефтехим, «Сейсмотехника») собираются принять участие в международной выставке нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017, которая состоится в Баку с 31 мая по 3 июня. Об этом сообщает посольство РБ в Азербайджане. Учитывая такой интерес, логично предположить, что следует ожидать увеличения поставок азербайджанской нефти на белорусские предприятия (сегодня нефть транзитом через Украину получает Мозырский НПЗ). Несмотря на скепсис некоторых экспертов по поводу неготовности Азербайджана продавать нефть по приемлемой для Минска цене, стоит отметить, что в данном случае цена не так важна, поскольку все ценовые риски ложатся на Украину, ведь именно Украина станет основным потребителем этой продукции. В свою очередь белорусские компании могут быть заинтересованы в участии в нефтедобыче на территории Азербайджана либо поставках оборудования для SOCAR.

Средняя Азия

В Мангистауской области Казахстана собираются построить первую на территории республики солнечную электростанцию. Стоимость проекта пока уточняется, известно лишь, что первый этап строительства обойдётся в 20 млн долл. За эти деньги Казахстан получит станцию мощностью 12 МВт. По словам советника президента французской компании ЕСМ Technologies (компании поручено исполнение технологической части контракта) Азата Бетекбаева, на выбор региона повлияло два обстоятельства: солнечная активность и активное экономическое развитие.

Россия и Казахстан договорились о совместной работе в Национальном ядерном центре республики. В основном речь идёт об использовании материаловедческого токамака.

«…Результаты таких исследований будут востребованы при модернизации промышленных реакторов, а также при разработке перспективных энергетических реакторов и установок», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания Совета глав правительств СНГ, на котором и произошло подписание документа.

Unsplash Электрическая лампа

Председатель правления KEGOK (компания, управляющая электрическими сетями республики) Бакытжан Кажиев в ходе координационного электро-энергетического совета стран Средней Азии выдвинул предложение способствовать превращению региона в своего рода энергомост между Европой и Ближним Востоком.

«Нужно изучать рынки и Ближнего Востока, и, может быть, мы создадим какой-нибудь мост между европейской частью и Ближним Востоком, чтобы каждая энергосистема могла бы экспортировать излишки генерации, которые имеются в каждой энергосистеме», — заявил Кажиев.

По сути это продолжение процессов, которые уже привели к общему согласию государств Средней Азии восстановить энергокольцо, в которое ранее были замкнуты энергосистемы республик (в то время это была скорее одна система). Одна из причин, по которой республики в своё время разомкнули кольцо, — расходы на поддержание работы инфраструктуры. Если же предложение предправления сработает, часть затрат можно будет переложить на государства, которые будут пользоваться энергомостом.

Пока совместное украино-казахстанское производство топлива для АЭС Украины не стартовало (в том, что оно стартует в принципе, есть большие сомнения), Казахстан анонсировал другие СП — с Китаем, сообщает Livemint.com. На первом этапе предполагается изготовить 200 тонн топлива по технологии французской Areva. Начало сотрудничество запланировано на 2019 год.

Министры энергетики РФ и РК Александр Новак и Канат Бозумбаев на прошлой неделе занимались в Вене не только продлением действия соглашения ОПЕК+, но и обсуждали механизм транзита нефти в Узбекистан (для нового НПЗ мощностью около 5 млн тонн нефтепродуктов). Предполагается, что Казахстан не только обеспечит транзит, но и сам будет участвовать в снабжении сырьём нового НПЗ. Поставку необходимо обеспечить до границы, а непосредственно на завод нефть поступит по нефтепроводу, строительством которого занимается правительство Узбекистана. Известно, что стороны уже договорились о тестовой прокачке 30 тыс. тонн к концу текущего года.

К 2019 году в Узбекистане планируют завершить строительство трех заводов по производству биогаза суммарной производительностью 1,1 млн кубометров в год. Об этом сообщается на сайте правительства республики. Для более быстрого срока окупаемости строительство ведётся на территории СЭЗ «Ургут», созданной наряду с еще тремя в январе 2017 года.

ЕБРР организовал для Киргизии в Лондоне инвестиционный форум, на котором республика представила потенциальным инвесторам объекты для вложений. В энергетической сфере РК заинтересована в модернизации и строительстве новых объектов в гидроэнергетике, в т.ч. малых ГЭС, что касается последних, то тендер на строительство 14 малых ГЭС мощностью от 3 до 20 МВт был объявлен Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования республики ещё полторы недели назад.

«Земля для проекта будет выделена государством, она останется в его собственности. А построить малую ГЭС должен инвестор. Участникам тендера мы будем оказывать помощь не только в решении вопросов с выделением земли, но и по другим аспектам», — рассказал об условиях тендера заведующий отделом возобновляемых источников энергии Госкомитета Эрмек Абдувалиев для радио «Азаттык».

И это только начало, поскольку, как заявляет технический директор «Чакан ГЭС» (управляет 9 из 13 малых ГЭС, которые уже есть в Киргизии) Нурлан Самудин уулу, потенциал республики, рассчитанный ещё при СССР, — более 80 малых ГЭС суммарной мощностью около 1 млрд кВт⋅ч в год.

Это уже не первая попытка властей Киргизии усилить свою гидроэнергетику. В прошлом году объявлялось о достижении договорённостей с чешскими инвесторами на строительство 15 малых ГЭС. Однако впоследствии планы расстроились.

Такая же судьба может постичь и новую попытку — депутаты Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) выступают против планов правительства.

«По малым ГЭС речь идет и о реках — Папан или Ак-Буура, протяженность которых составляет не менее ста километров. Правительство объявляет тендер на 100 километров? Но нет ни проекта, ни технико-экономического обоснования. Граждане сами, на свои средства готовы строить малые ГЭС. Не надо препятствовать этому. Я считаю, что в объявленном тендере на строительство малых ГЭС есть коррупционная составляющая. Нужно признать постановление о тендере на 14 малых ГЭС недействительным. Либо ЖК вмешается и сам признает его таким. За границей есть многоэтажные дома, которые сами обеспечивают себя электроэнергией. А у нас препятствия чинят тем, кто хочет малые ГЭС строить», — возмутился депутат Курманкул Зулушев. И он не одинок в своих возражениях.

23−24 мая в Туркмении проходил 8-й Международный газовый конгресс, работа которого второй год посвящена одной теме: освоению месторождения Галкыныш, запасы которого оцениваются в 27 трлн кубометров газа. С освоением месторождения, в свою очередь, связаны два основных направления деятельности в республике: строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия); развитие газоперерабатывающей отрасли, которая позволит увеличить отдачу от месторождения за счёт переработки газа в продукцию более высокого передела. А уже 30−31 мая эти же вопросы будут обсуждаться уже в рамках форума Энергетической Хартии, а также на пятой Международной встрече экспертов по надежному и стабильному транзиту энергоресурсов.