Важным экономическим показателем для страны является состояние крупных корпораций, особенно тех, которые владеют базовой инфраструктурой. В Казахстане одной из таких корпораций является национальный оператор нефтепроводов компания «КазтрансОйл». Ниже будут даны основные положения из ее отчета за 2016 год.

Коротко об основных для «КазТрансОйл» событиях в 2016 году:

были выплачены рекордные за всю историю програм­мы «Народное IPO» дивиденды по простым акци­ям АО «КазТрансОйл»: по итогам 2015 года в размере 51,2 млрд тенге (около 10 млрд. рублей);

завершен капитальный ремонт казахстанского участ­ка магистрального нефтепровода «ТОН-2» протяженно­стью 185,6 км с полной заменой трубопровода, что позво­лило увеличить пропускную способность данного участка с 7,0 до 11,0 млн тонн в год;

решением Совета директоров компании 5 августа 2016 года были досрочно прекращены полномочия генераль­ного директора (председателя Правления) Нуртаса Шманова . Новым гендиром был избран Димаш Досанов , бывший до этого первым заместителем генерального директора компании. Он также является мужем младшей дочери президента Нурсултана Назарбаева Алии;

. Новым гендиром был избран , бывший до этого первым заместителем генерального директора компании. Он также является мужем младшей дочери президента Алии; началась транспортировка кашаганской нефти на экс­порт по участку нефтепровода «Атырау-Самара» в на­правлении порта Усть-Луга. По итогам 2016 года транс­портировано 117 тыс. тонн;

завершены работы по реконструкции и расширению НПС «663 км», которая будет выполнять функцию головной НПС нефтепровода «Кенкияк-Атырау» в реверсном режиме;

подписано дополнительное соглашение к догово­ру на предоставление услуг по транспортировке нефти между АО «КазТрансОйл» и ПАО НК «Роснефть», предус­матривающее увеличение с 2017 года объемов транзита российской нефти с 7,0 до 10,0 млн тонн в год по маршру­ту «Прииртышск-Атасу-Алашанькоу».

Компания придерживается следующих основных видов деятельности:

транспортировка нефти — оказание услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Республике Казахстан. Организация транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств. Перевалка и хранение углеводородов через Батумский нефтяной терминал и услуги по перевалке грузов в Батумском морском порту;

подача воды — оказание услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам;

операторские услуги — деятельность по эксплуатации магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям.

Транспортировку и перевалку нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивают 36 нефтеперекачивающих станций, 64 печи подогрева нефти, резервуарный парк для хранения нефти общим объемом 1 346 тыс. м3. Перевалка нефти на другие виды транспорта обеспечивается четырьмя сливно-наливными железнодорожными эстакадами, соответствующим оборудованием по наливу нефти в танкеры, установленным на причалах морского нефтеналивного терминала порта Актау.

Также «КазТрансОйл» оказывает услуги по подаче воды: она по магистральным трубопроводам поступает нефтегазодобывающим, промышленным и коммунальным предприятиям, а также сельхозпроизводителям Атырауской и Мангистауской областей, с которыми заключены 173 договора, в том числе: с 23 нефтегазодобывающими и 36 промышленными предприятиями, с 20 коммунальными и бюджетными организациями, с 94 сельхозпроизводителями.

Подача воды обеспечивается 1-й и 2-й водоподъёмными насосными станциями ЛПДС «Кигач», водонасосными станциями ВНС — 8 (Кульсары), ВНС «Каражанбас» и водоочистным сооружением ВОС «Кульсары», а также резервуарами для хранения воды общей емкостью 136 тыс. м3.

Кроме того, компания оказывает услуги по эксплуатации нефтепроводов, принадлежащих ТОО «Казахстано-китайский трубопровод», АО «Северо-западная трубопроводная компания «МунайТас», компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» и АО «Тургай-Петролеум».

Основными стратегическими инициативами «КазТрансОйла» до 2025 года являются:

привлечение дополнительного объема с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак для транспортировки нефти по нефтепроводу «Атырау-Самара»;

реверс и расширение нефтепровода «Кенкияк-Атырау», увеличение пропускной способности нефтепровода «Казахстан-Китай»;

обеспечение наиболее гибкой и эффективной тарифной политики, учитывающей динамику развития отрасли и инвестиционные потребности компании.

По системе магистральных нефтепроводов компании в 2016 году было транспортировано 43,8 млн тонн нефти, 7,0 млн тонн из них — это транзит российской нефти. Ком­пания транспортирует порядка 47% казахстанской нефти (без учета транзитных объемов российской нефти). Доля транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу «КТК», который является основным конкурентом компа­нии, выросла до 52%.

Основным фактором, отрицательно влияющим на долю компании на рынке, является уменьшение объемов добычи и, соответственно, сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов нефтедобывающими компаниями, и направление нефти с крупных месторождений в нефтепроводную систему «КТК».

В 2017 году планируется завершение проекта расширения нефтепровода «КТК». В связи с тем, что некоторые участники соглашения о разделе продукции по Северному Каспию имеют приоритетные права на пропускные мощности в нефтепроводе «КТК», прогнозируется, что большая часть добытой нефти на месторождении Кашаган будет направлена именно по нему.

Кроме того, в течение ближайших лет будет наблюдаться профицит трубопроводных экспортных мощностей.

Основные производственные показатели компании приведены в таблице № 1. В таблице № 2 показаны основные нефинансовые показатели.

Таблица № 1. Транспортировка нефти и подача воды

2016 год

план

2016 год

факт

2015 год

факт

2014 год

факт

Изменение*,

%

56 389

56 575

61 001

64 005

-7,3

42 505

43 130

45 446

44 206

-5,1

24 172

25 133

24 998

24 815

0,5

* — по сравнению с 2015 годом

Таблица № 2. Нефинансовые показатели

2016 год

план

2016 год

факт

2015 год

факт

2014 год

факт

Изменение,

%

-

7 914

8 129

8 183

-2,6

0

2

5

0

-60

40

61,2

60

68,5

2,3

В 2016 году на изменение консолидированных финан­совых результатов компании по сравнению с 2015 годом повлияли следующие факторы:

образование в 2015 году крупной положительной курсовой разницы по текущим и депозитным счетам в иностранной валюте в размере 24,9 млрд тенге (4,9 млрд рублей);

увеличение консолидированных расходов на 23,3 млрд тенге (4,6 млрд рублей), преимущественно в связи с убытками от обесценения основных средств, а также ростом операционных расходов;

снижение доходов от реализации из-за снижения выручки от перекачки на экспорт на 12,6 млрд тенге (2,5 млрд рублей) обусловлено уменьшением грузооборота на экспорт. Снижение по услугам замещения нефти, связано с поставкой части объемов нефти на Павлодарский нефтехимический завод через «ТОН-2»;

значительное увеличение доходов от транзита российской нефти в Китай, на 2,4 млрд тенге (0,47 млрд рублей), что обусловлено ростом курса доллара США. Увели­чение доходов от перекачки нефти на внутренний рынок на 7,4 млрд тенге (1,45 млрд тенге) в связи с ростом тарифа на 21% и грузооборота на 5%.

Основные финансовые показатели показаны в таблице № 3 (для пересчета взят средневзвешенный курс рубля к тенге за 2016 года по курсу Национального банка — 5,11 тенге за 1 рубль).

Таблица № 3. Финансовые показатели

2016 год

план

2016 год

факт

2015 год

факт

2014 год

факт

Изменение,

%

201 692

207 108

213 162

206 637

-2,8

39 470

40 530

96 685

108 611

110 234

105 431

-1,5

18 921

21 255

132 596

129 862

124 064

121 309

4,7

3 703

4 159

37 770

44 528

44 713

46 431

-0,4

725

814

Консолидированная выручка АО «КазТрансОйл» за 2016 год ниже уровня аналогичного показателя за 2015 год на 2,8%.

На снижение доходов от реализации в основном повлияло уменьшение доходов от транспортировки нефти на 4 275 млн тенге (0,837 млрд рублей), а также снижение дохода от перевалки нефти нефтепродуктов и транспортировки по железной дороге на 6 473 млн тенге (1,27 млрд рублей).

При этом отмечается увеличение выручки от осуществления деятельности по эксплуатации магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям. Данное увеличение связано, в первую очередь, с ростом стоимости услуг вследствие индексации заработной платы производственного персонала на коэффициент инфляции.

Консолидированные финансовые доходы за 2016 год составили 6 191 млн тенге (1,21 млрд тенге), что выше показателя 2015 года. Снижение объема транспортировки относительно факта прошлого года связано с уменьшением сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов нефтедобывающими компаниями ТОО «Тенгизшевройл», АО «СНПС-Актобемунайгаз», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.», АО «Тургай Петролеум», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», ТОО «Саутс Ойл».

В целом, компания, несмотря на снижение добычи, а значит и перекачки нефти, смогла не только перевыполнить запланированные финансовые показатели, но и выплатить рекордную сумму дивидендов.

Ознакомиться с полным текстом отчета можно по ссылке.