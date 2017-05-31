Национальный оператор нефтепроводов Казахстана «КазтрансОйл»: итоги работы
Важным экономическим показателем для страны является состояние крупных корпораций, особенно тех, которые владеют базовой инфраструктурой. В Казахстане одной из таких корпораций является национальный оператор нефтепроводов компания «КазтрансОйл». Ниже будут даны основные положения из ее отчета за 2016 год.
Коротко об основных для «КазТрансОйл» событиях в 2016 году:
- были выплачены рекордные за всю историю программы «Народное IPO» дивиденды по простым акциям АО «КазТрансОйл»: по итогам 2015 года в размере 51,2 млрд тенге (около 10 млрд. рублей);
- завершен капитальный ремонт казахстанского участка магистрального нефтепровода «ТОН-2» протяженностью 185,6 км с полной заменой трубопровода, что позволило увеличить пропускную способность данного участка с 7,0 до 11,0 млн тонн в год;
- решением Совета директоров компании 5 августа 2016 года были досрочно прекращены полномочия генерального директора (председателя Правления) Нуртаса Шманова. Новым гендиром был избран Димаш Досанов, бывший до этого первым заместителем генерального директора компании. Он также является мужем младшей дочери президента Нурсултана Назарбаева Алии;
- началась транспортировка кашаганской нефти на экспорт по участку нефтепровода «Атырау-Самара» в направлении порта Усть-Луга. По итогам 2016 года транспортировано 117 тыс. тонн;
- завершены работы по реконструкции и расширению НПС «663 км», которая будет выполнять функцию головной НПС нефтепровода «Кенкияк-Атырау» в реверсном режиме;
- подписано дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке нефти между АО «КазТрансОйл» и ПАО НК «Роснефть», предусматривающее увеличение с 2017 года объемов транзита российской нефти с 7,0 до 10,0 млн тонн в год по маршруту «Прииртышск-Атасу-Алашанькоу».
Компания придерживается следующих основных видов деятельности:
- транспортировка нефти — оказание услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Республике Казахстан. Организация транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств. Перевалка и хранение углеводородов через Батумский нефтяной терминал и услуги по перевалке грузов в Батумском морском порту;
- подача воды — оказание услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам;
- операторские услуги — деятельность по эксплуатации магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям.
Транспортировку и перевалку нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивают 36 нефтеперекачивающих станций, 64 печи подогрева нефти, резервуарный парк для хранения нефти общим объемом 1 346 тыс. м3. Перевалка нефти на другие виды транспорта обеспечивается четырьмя сливно-наливными железнодорожными эстакадами, соответствующим оборудованием по наливу нефти в танкеры, установленным на причалах морского нефтеналивного терминала порта Актау.
Также «КазТрансОйл» оказывает услуги по подаче воды: она по магистральным трубопроводам поступает нефтегазодобывающим, промышленным и коммунальным предприятиям, а также сельхозпроизводителям Атырауской и Мангистауской областей, с которыми заключены 173 договора, в том числе: с 23 нефтегазодобывающими и 36 промышленными предприятиями, с 20 коммунальными и бюджетными организациями, с 94 сельхозпроизводителями.
Подача воды обеспечивается 1-й и 2-й водоподъёмными насосными станциями ЛПДС «Кигач», водонасосными станциями ВНС — 8 (Кульсары), ВНС «Каражанбас» и водоочистным сооружением ВОС «Кульсары», а также резервуарами для хранения воды общей емкостью 136 тыс. м3.
Кроме того, компания оказывает услуги по эксплуатации нефтепроводов, принадлежащих ТОО «Казахстано-китайский трубопровод», АО «Северо-западная трубопроводная компания «МунайТас», компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» и АО «Тургай-Петролеум».
Основными стратегическими инициативами «КазТрансОйла» до 2025 года являются:
- привлечение дополнительного объема с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак для транспортировки нефти по нефтепроводу «Атырау-Самара»;
- реверс и расширение нефтепровода «Кенкияк-Атырау», увеличение пропускной способности нефтепровода «Казахстан-Китай»;
- обеспечение наиболее гибкой и эффективной тарифной политики, учитывающей динамику развития отрасли и инвестиционные потребности компании.
По системе магистральных нефтепроводов компании в 2016 году было транспортировано 43,8 млн тонн нефти, 7,0 млн тонн из них — это транзит российской нефти. Компания транспортирует порядка 47% казахстанской нефти (без учета транзитных объемов российской нефти). Доля транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу «КТК», который является основным конкурентом компании, выросла до 52%.
Основным фактором, отрицательно влияющим на долю компании на рынке, является уменьшение объемов добычи и, соответственно, сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов нефтедобывающими компаниями, и направление нефти с крупных месторождений в нефтепроводную систему «КТК».
В 2017 году планируется завершение проекта расширения нефтепровода «КТК». В связи с тем, что некоторые участники соглашения о разделе продукции по Северному Каспию имеют приоритетные права на пропускные мощности в нефтепроводе «КТК», прогнозируется, что большая часть добытой нефти на месторождении Кашаган будет направлена именно по нему.
Кроме того, в течение ближайших лет будет наблюдаться профицит трубопроводных экспортных мощностей.
Основные производственные показатели компании приведены в таблице № 1. В таблице № 2 показаны основные нефинансовые показатели.
Таблица № 1. Транспортировка нефти и подача воды
2016 год
план
2016 год
факт
2015 год
факт
2014 год
факт
Изменение*,
%
56 389
56 575
61 001
64 005
-7,3
42 505
43 130
45 446
44 206
-5,1
24 172
25 133
24 998
24 815
0,5
* — по сравнению с 2015 годом
Таблица № 2. Нефинансовые показатели
2016 год
план
2016 год
факт
2015 год
факт
2014 год
факт
Изменение,
%
-
7 914
8 129
8 183
-2,6
0
2
5
0
-60
40
61,2
60
68,5
2,3
В 2016 году на изменение консолидированных финансовых результатов компании по сравнению с 2015 годом повлияли следующие факторы:
- образование в 2015 году крупной положительной курсовой разницы по текущим и депозитным счетам в иностранной валюте в размере 24,9 млрд тенге (4,9 млрд рублей);
- увеличение консолидированных расходов на 23,3 млрд тенге (4,6 млрд рублей), преимущественно в связи с убытками от обесценения основных средств, а также ростом операционных расходов;
- снижение доходов от реализации из-за снижения выручки от перекачки на экспорт на 12,6 млрд тенге (2,5 млрд рублей) обусловлено уменьшением грузооборота на экспорт. Снижение по услугам замещения нефти, связано с поставкой части объемов нефти на Павлодарский нефтехимический завод через «ТОН-2»;
- значительное увеличение доходов от транзита российской нефти в Китай, на 2,4 млрд тенге (0,47 млрд рублей), что обусловлено ростом курса доллара США. Увеличение доходов от перекачки нефти на внутренний рынок на 7,4 млрд тенге (1,45 млрд тенге) в связи с ростом тарифа на 21% и грузооборота на 5%.
Основные финансовые показатели показаны в таблице № 3 (для пересчета взят средневзвешенный курс рубля к тенге за 2016 года по курсу Национального банка — 5,11 тенге за 1 рубль).
Таблица № 3. Финансовые показатели
2016 год
план
2016 год
факт
2015 год
факт
2014 год
факт
Изменение,
%
201 692
207 108
213 162
206 637
-2,8
39 470
40 530
96 685
108 611
110 234
105 431
-1,5
18 921
21 255
132 596
129 862
124 064
121 309
4,7
3 703
4 159
37 770
44 528
44 713
46 431
-0,4
725
814
Консолидированная выручка АО «КазТрансОйл» за 2016 год ниже уровня аналогичного показателя за 2015 год на 2,8%.
На снижение доходов от реализации в основном повлияло уменьшение доходов от транспортировки нефти на 4 275 млн тенге (0,837 млрд рублей), а также снижение дохода от перевалки нефти нефтепродуктов и транспортировки по железной дороге на 6 473 млн тенге (1,27 млрд рублей).
При этом отмечается увеличение выручки от осуществления деятельности по эксплуатации магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям. Данное увеличение связано, в первую очередь, с ростом стоимости услуг вследствие индексации заработной платы производственного персонала на коэффициент инфляции.
Консолидированные финансовые доходы за 2016 год составили 6 191 млн тенге (1,21 млрд тенге), что выше показателя 2015 года. Снижение объема транспортировки относительно факта прошлого года связано с уменьшением сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов нефтедобывающими компаниями ТОО «Тенгизшевройл», АО «СНПС-Актобемунайгаз», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.», АО «Тургай Петролеум», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», ТОО «Саутс Ойл».
В целом, компания, несмотря на снижение добычи, а значит и перекачки нефти, смогла не только перевыполнить запланированные финансовые показатели, но и выплатить рекордную сумму дивидендов.
Ознакомиться с полным текстом отчета можно по ссылке.