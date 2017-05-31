На фоне заявлений главы ФРГ Ангелы Меркель о том, что пришло время ЕС «взять собственную судьбу в свои руки» в области обороны, возникает вопрос, а готова ли Германия взять на себя ношу обеспечения безопасности европейского блока, пишет Сальваторе Бабонес в статье для The National Interest.

Bundeswehr-Fotos Leopard 2 A5

Читайте также: Меркель: Страны Европы должны взять «собственную судьбу в свои руки»

Автор отмечает, что вслед за этим замечанием по всему миру появились алармистские заголовки, предсказывающие распад послевоенного миропорядка. Даже в США стали говорить, что страна теряет своих «ближайших и старейших союзников». Однако либеральные интернационалисты, аплодирующие Меркель, не понимают двух вещей. Во-первых, Германия не является одним из «ближайших и старейших союзников» США, поскольку эта честь принадлежит Соединенному Королевству. Во-вторых, Меркель говорила не только о США. По ее мнению, ЕС больше не может полагаться не только на Вашингтон, но и на Лондон в вопросах безопасности.

Читайте также: СДПГ: Отношения Меркель с Трампом не задались

Иными словами, Меркель объявляла независимость не только от Дональда Трампа, но и от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Отсюда возникает вопрос, сможет ли Берлин защищать ЕС, и если да, захотят ли страны — члены ЕС этого.

Наиболее вероятным ответом на этот вопрос будет «нет». Так, с момента объединения Германии в 1990 году когда-то могучий бундесвер получил печальную известность благодаря своему низкому уровню боеготовности. Менее половины его боевых летательных аппаратов готовы к бою. Бронетанковые войска ФРГ также нуждаются в модернизации, которая не закончится до 2023 года.

В области международных отношений у Германии также не все безоблачно. Из-за требований Меркель проводить политику жесткой экономии в слабых странах еврозоны Германия стала крайне непопулярна среди большого сегмента населения в приграничных странах блока НАТО, таких как Греция, Италия и Испания. Эти страны несут основную ношу кризиса с беженцами, за которым стоит открытое приглашение Меркель сирийских беженцев в 2015 году.

На восточном фланге ЕС тоже все не так благополучно. Так, правящие партии Польши, Чешской Республики и Словакии стали объектами вала критики со стороны тех же евролибералов, которые стремятся следовать за Меркель. И если лидеры этих стран и начали за последние несколько лет «флиртовать» с президентом России Владимиром Путиным, то это не из любви к России, а из страха перед Брюсселем и Берлином.

Затем не стоит забывать о Турции — номинальном члене НАТО, который все чаще поступает по-своему в вопросах обороны. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает с Ангелой Меркель довольно прохладные отношения, которые основаны на принципе Quid pro quo.

Простым фактом остается то, что когда страны Восточной Европы призывают НАТО к усилению границ с Россией, не от Германии они ждут обязательств, а от США. Берлин не считается желаемым партнером. Более того, у него нет для этого войск.

Несмотря на все разговоры о том, что Трамп не поддерживает приверженность США статье пять Устава НАТО, Вашингтон по-прежнему является первым партнером по всей Восточной Европе, особенно в странах, граничащих с Россией. Мало кто в Польше и Прибалтике выступает за германскую или общеевропейскую оборону. В целом сама идея европейской силы быстрого реагирования — фантазия, придуманная в начале нового тысячелетия, по-прежнему является немногим более чем мечтой в глазах еврофилов. И даже если подобная сила когда-нибудь и появится под руководством Германии, никто не знает наверняка, будет ли Германия или нет сражаться от лица своих соседей.

Через месяц после сотой годовщины вступления США в Первую мировую войну готовность Вашингтона воевать на стороне правого дела очевидна. Более того, как показал опрос общественного мнения в восьми странах — членах НАТО, именно граждане США и Канады в наибольшей степени привержены защите своих союзников. Страной же, где люди в наименьшей степени поддерживают участие в войне для защиты другой страны — члена НАТО, стала Германия.

В ходе предвыборной кампании 2016 года тогдашний кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп поставил под сомнение неограниченный, однобокий и абсолютный характер приверженности США пятой статье устава альянса. Реакцией истеблишмента стала настоящая истерия, однако Трамп был прав: НАТО не является механизмом коллективной обороны. И в отсутствии способности ЕС обеспечивать собственную безопасность НАТО, по сути, является односторонней гарантией со стороны США.

Если ЕС стремится к коллективной обороне, пришло время начать коллективный сбор денег. И большая часть пограничных стран — членов НАТО на востоке и юге блока вносят свою лепту, чего нельзя сказать о Германии.

Первым шагом к выполнению своих обязательств является обладание возможностью им соответствовать. Миру известно, что США обладают этим потенциалом. Трамп же дал понять, что он крайне сильно хочет, чтобы ЕС обзавелся таким потенциалом. Шаг теперь за Меркель.