Подземный дворец коммунизма: Станция «Библиотека им. Ленина»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Библиотека им. Ленина».
Названа по находящейся рядом Государственной библиотеке СССР имени Ленина. Открыта 15 мая 1935 года.
Архитекторы: А. И. Гонцкевич, С. Сулин.
Архитекторы вестибюлей: С. М. Кравец, А. И. Соколов.
Конструкция односводчатая мелкого заложения (12 м). Путевые стены облицованы желтой и черной керамической плиткой. Пол первоначально паркетный облицован серым гранитом. Посередине станции — мостик-переход. Мозаичный портрет Ленина на стене аванзала (автор Г. И. Опрышко) поздний. Он появился в 1965 году, но является зеркальным повторением акварели Н. А. Андреева 1922 года. Станция окружена переходами. Своих вестибюлей нет.