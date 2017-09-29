Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Библиотека им. Ленина»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Библиотека им. Ленина»

Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Библиотека им. Ленина».

Названа по находящейся рядом Государственной библиотеке СССР имени Ленина. Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: А. И. Гонцкевич, С. Сулин.

Архитекторы вестибюлей: С. М. Кравец, А. И. Соколов.

Николай Иванов ИА REGNUM Мостик-переход. Станция метро «Библиотека им. Ленина»

Конструкция односводчатая мелкого заложения (12 м). Путевые стены облицованы желтой и черной керамической плиткой. Пол первоначально паркетный облицован серым гранитом. Посередине станции — мостик-переход. Мозаичный портрет Ленина на стене аванзала (автор Г. И. Опрышко) поздний. Он появился в 1965 году, но является зеркальным повторением акварели Н. А. Андреева 1922 года. Станция окружена переходами. Своих вестибюлей нет.