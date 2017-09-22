Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Е. Рейхцаум. Мозаичный портрет К. Маркса на стене аванзала. Станция метро «Охотный ряд»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Охотный ряд»

Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Охотный ряд».

С 1955 по 1957 гг. — Имени Л. М. Кагановича, с 1961 по 1990 гг. — Проспект Маркса. Названа по находящейся рядом улице Охотный ряд. Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: Ю. А. Ревковский, художник Н. Г. Боров, художник Г. С. Замский.

Архитекторы вестибюлей: Д. Н. Чечулин, Ю. А. Ревковский (восточный); О. А. Стапран и Л. И. Савельев (западный, не сохранился).

Николай Иванов ИА REGNUM Путевые стены были облицованы глазурованной плиткой, фрагмент которой сохранился. Станция метро «Охотный ряд»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (16 м). Массивные пилоны выполнены в виде сдвоенных колонн. Облицованы белым и серым мрамором. Пол вымощен серым и черным гранитом в шахматном порядке. Потолок кессонный. Путевые стены были облицованы глазурованной плиткой, фрагмент которой сохранился, в настоящее время покрыты белым и черным мрамором.

Николай Иванов ИА REGNUM Путевые стены покрыты белым и черным мрамором. Станция метро «Охотный ряд»

Мозаичный портрет К. Маркса на стене аванзала поздний, 1964 года (автор — Е. Рейхцаум). Длинный коридор, ведущий на выход, заканчивается лаконичным вестибюлем.