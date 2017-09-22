Подземный дворец коммунизма: Станция «Охотный ряд»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Охотный ряд».
С 1955 по 1957 гг. — Имени Л. М. Кагановича, с 1961 по 1990 гг. — Проспект Маркса. Названа по находящейся рядом улице Охотный ряд. Открыта 15 мая 1935 года.
Архитекторы: Ю. А. Ревковский, художник Н. Г. Боров, художник Г. С. Замский.
Архитекторы вестибюлей: Д. Н. Чечулин, Ю. А. Ревковский (восточный); О. А. Стапран и Л. И. Савельев (западный, не сохранился).
Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (16 м). Массивные пилоны выполнены в виде сдвоенных колонн. Облицованы белым и серым мрамором. Пол вымощен серым и черным гранитом в шахматном порядке. Потолок кессонный. Путевые стены были облицованы глазурованной плиткой, фрагмент которой сохранился, в настоящее время покрыты белым и черным мрамором.
Мозаичный портрет К. Маркса на стене аванзала поздний, 1964 года (автор — Е. Рейхцаум). Длинный коридор, ведущий на выход, заканчивается лаконичным вестибюлем.