Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Путевые стены покрыты серым мрамором и черным гранитом. Станция метро «Чистые пруды»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Чистые пруды»

Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Чистые пруды».

До 5 ноября 1990 года — Кировская. Первоначальное название дано по улице Кирова (сейчас Мясницкая), теперешнее — по находящемуся рядом Чистопрудному бульвару. Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: Н. Д. Колли, Л. П. Шухарева.

Николай Иванов ИА REGNUM Пилоны облицованы светлым уральским мрамором «коелга» и дымчатым мрамором «уфалей». Станция метро «Чистые пруды»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (35 м). Пилоны облицованы светлым уральским мрамором «коелга» и дымчатым мрамором «уфалей». Пол первоначально был асфальтирован, с 1972 года покрыт серым и розовым гранитом. В торце станции находился бронзовый бюст С.М. Кирова работы М.Г. Манизера (отсутствует). Путевые стены, первоначально облицованные керамической плиткой, с 1997 года покрыты серым мрамором и черным гранитом. Вестибюль схож по конструкции с вестибюлем Красных ворот.