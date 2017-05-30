Экипажи машин скорой помощи вышли на общенациональную акцию протеста. Об этом польская региональная пресса писала на неделе с 23 по 29 мая.

Шимон Старнавский /Polska Press

Демонстрация началась в среду, 24 мая, в 16:00. Познань приняла участие в ней, сообщает Głos Wielkopolski (Познань). По словам представителя Региональной службы скорой помощи в Познани Роберта Юдека, работники требуют повышения заработной платы до уровня заработков медсестер. «А то получается так, что эти медсестры, которые ездят с нами в экипаже и выполняют ту же работу, что и мы, получают больше», — заявил Юдек. Он подчеркнул, что время начала протеста — 16:00 — не было случайным. 1600 злотых являются суммой доплаты, которую хотят получать спасатели, 800 злотых с июля, плюс 400 злотых с сентября и оставшиеся 400 злотых до конца года. Сценарий протеста предусматривает проведение акций до сентября, хотя конкретные детали спасатели не раскрывают. Вместе с тем они заверили население, что пациенты могут не беспокоиться о своем здоровье, это не забастовка. Главный адресат претензий экипажей скорой помощи — правительство.

Польские спасатели получают от 2500 до 4000 злотых, продолжает тему Głos Szczeciński (Щецин). Конкретная сумма зависит от числа вызовов, доплат и стажа. Переговоры о повышении зарплат экипажам скорой помощи ведутся в течение последних нескольких месяцев. Власти предлагают спасателям увеличение на 800 злотых в два этапа: в июле 2017 года и в 2018 году. Спасатели против. «Это недостаточно, — говорит один из щецинских работников экипажа скорой помощи. — Чаще всего мы первыми оказываемся возле пострадавших и начинаем спасать человеческую жизнь. Кроме того, случается, что мы сталкиваемся с агрессией и прочими эмоциями на месте оказания помощи. Мы хотим, чтобы нашу зарплату выравняли с зарплатами медсестер». По словам Дариуша Мондрашевского, председателя секции Национальной службы скорой помощи в Щецине, на сегодня в воеводстве трудятся 500 спасателей, а должно их быть на 250 человек больше. Молодежь не рвется в экипажи скорой помощи из-за низкого уровня оплаты и трудных условий, спасателям приходится работать по 12 часов в день, а иногда и все сутки.

А у Национального профсоюза медицинских сестер и акушерок Малопольши свои проблемы, передает Gazeta Krakowska (Краков). Они требуют вместо найма работников с Востока остановить эмиграцию польских медсестер и обеспечить им достойную оплату и условия труда. Недавно Совет руководителей медицинских организаций Малопольского воеводства обратился к министру здравоохранения Польши с призывом разработать национальную программу по привлечению медсестер с Востока, в основном с Украины и из Белоруссии. Представители Совета мотивируют этом тем, что в больницах польских медсестер работает все меньше и меньше, они стареют, молодежь не стремится выбирать эту профессию. В настоящее время украинские и белорусские медсестры не могут работать в Польше, поскольку их страны не входят в Евросоюз и применяемые в тех системах образования стандарты не соответствуют стандартам ЕС. В этой связи предлагается предоставить медсестрам с Украины ииз Белоруссии возможность пройти переподготовку в Польше, чтобы завершить свое образование и получить право практиковать. За переобучение должно заплатить польское государство в обмен на контракт сроком не менее пяти лет по завершении обучения. Однако, как говорит президент Национального профсоюза медицинских сестер и акушерок Малопольши (OZZPiP) Гражина Гай, от предлагаемых изменений в первую очередь будут страдать пациенты, потому что за их здоровье станут отвечать медсестры или акушерки без соответствующей квалификации. Профсоюз настаивает на том, чтобы вместо поиска дешевой рабочей силы с Востока власти создали условия для прекращения эмиграции польских медсестер на Запад, повысив зарплату польским работникам и улучшив условия труда. Тогда медсестры и акушерки, которые сейчас трудятся за границей, смогут вернуться в страну, а профессия станет привлекательной для польской молодежи.

Быдгощские политики обратились с призывом к горожанам и гостям города: пожалуйста, не давайте денег попрошайкам! Об этом информирует Gazeta Pomorska (Быдгощ). Как считает Ассоциация Nowa Bydgoszcz и движение Kukiz'15, бомжи, которые настойчиво выпрашивают деньги, стали большой проблемой для Быдгощи. Даминан Гастол, помощник депутата Павла Скутецкого из Kukiz'15, рассказал, как был свидетелем некрасивой сцены. Попрошайки атаковали чернокожего туриста, а когда не получили чаемого, стали выкрикивать ему в спину расистские оскорбления. Сам депутат Скутецкий попросил представителей национальной и муниципальной полиции сообщить, готовы ли патрульные, дежурящие в центре города, вмешиваться в инциденты с участием бездомных, попрошаек и дебоширов. Отметим, что в 2012 году в Быдгощи был зафиксирован 231 такой инцидент, в 2013 году — 216, в 2014 году — 198, в 2015 году — 238 и в 2016-м — 159. Член Nowa Bydgoszcz Марчин Сыпневский отмечает, что Ассоциация не против бездомных, но нужны системные решения. Он приводит в пример Слупск, где с бездомными работают волонтеры. Издание публикует также обращение к горожанам и туристам, в котором говорится: «Мы просим вас не финансировать попрошаек в Быдгоще. Давая им даже небольшую сумму денег, вы не решаете их проблем, а только поощряете попрошайничать и поддерживаете патологии (например, алкоголизм, вандализм, наркоманию или семейные проблемы). Покупая себе душевное спокойствие, мы не помогаем, а ухудшаем положение бедняков. Только профессиональная помощь может отодвинуть этих людей от края маргинализации. Действенной борьбой с нищетой будет перечисление денег, сдача вещей или работа в любой волонтерской организации. Поэтому мы твердо говорим: нет попрошайничеству в Быдгощи!»

Неожиданное развитие получила история с дракой в гданьской гимназии, когда три девочки избили ученицу, а присутствовавший гимназист снимал это и выложил позже ролик в сеть, рассказывает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Директор сообщества средних школ № 7 в Гданьске Марчин Хинц направил письмо уполномоченному по правам ребенка. В нем он от имени товарищества гимназии № 3 и лицея № 7, замешанных в инциденте, просит оградить учеников от преследования журналистов. В письме сообщается, что дети стали предметом пристального интереса СМИ и социальных сетей. Журналисты с 7 утра осаждают гимназию и лицей, не спрашивая разрешения руководства, преподавателей, родителей и самих учеников. Они требуют, чтобы дети давали им интервью, фотографируют и снимают их на видео. Журналисты игнорируют просьбы оставить учеников в покое на время урегулирования проблемы, которое требует спокойствия и вдумчивости. Пытаются насильно ворваться в здание, выламывают двери и оскорбили пани школьного сторожа, которая пыталась воспрепятствовать им. В итоге пришлось заблокировать вход и попросить вмешаться полицию.

Люблинский город Замосць постановил, что больше не имеет обязательств перед еврейской общиной, пишет Dziennik Wschodni (Люблин). Законодательство по этому вопросу было разработано в 1990-х годах и связано с урегулированием прав на собственность, которой кто-то владел на момент 1 сентября 1939 года. В 1999 году еврейская община подписала соглашение с муниципалитетом, в рамках которого была передана ей синагога. По другим зданиям выплатили компенсацию в размере 900 тыс. На днях комиссия по регулированию дел еврейских религиозных общин провела два последних слушания. Они касались бывшего еврейского госпиталя и приюта для престарелых. Обе заявки были отклонены комиссией и, таким образом, город больше ничего еврейской общине не должен.

Министерство обороны Польши обязало администрацию Западно-Поморского воеводства предоставить информацию о проживающих в регионе иностранцах, оппозиция требует разъяснений от правительства, сообщает Dziennik Łódzki (Лодзь). По получении директивы военного ведомства глава администрации воеводства Кшиштоф Козловский направил запрос президентам и мэрам городов, а также главам районов. От последних требуется предоставить информацию, сколько у них проживает людей других национальностей, которые имеют польское гражданство, и тех, кто имеет только вид на жительство. Козловский ссылается на статью 14 Закона о кризисном управлении, в которой говорится о предотвращении, пресечении и устранении последствий террористических актов. Депутат оппозиционной партии «Гражданская платформа» Славомир Нитрас в этой связи заявил, что Конституция Польши гарантирует равенство перед законом, и «никто не может разделять польских граждан по их происхождению или национальности». Он отметил, что в Польше проживает почти полмиллиона граждан, не являющихся по национальности поляками, и «проверка» их подобным способом является очевидным нарушением Основного Закона. Его партия запросила премьер-министра Беату Шидло, что все это значит, кто несет ответственность и будет ли реестр составляться только в Западно-Поморском воеводстве или иных регионах тоже. По словам заместителя министра обороны Михала Дворчика, его ведомство на самом деле просило только уточнить, сколько иностранцев проживает в воеводстве, а пан воевода «неуместно» дополнил.

Союз левых демократических сил (SLD) намерен защищать польскую Конституцию, передает Echo Dnia (Кельце). Как заявил на пресс-конференции Анджей Шейна, председатель регионального отделения Союза в Кельце, 20 лет назад был проведен референдум, в результате которого был принят Основной Закон. К сожалению, так случилось, что этому важному достижению в настоящее время угрожает правящая партия «Право и Справедливость» (PiS). Как заявил Шейна, беспокойство вызывает инициатива президента Польши Анджея Дуды о проведении референдума по внесению изменений в Конституцию. «Проблема в том, что мы не знаем, как он будет организован, какие вопросы вынесут на обсуждение, — сказал глава регионального отделения SLD. — Мой совет президенту Дуде: вы должны соблюдать действующую Конституцию, а не говорить о новой, проекта которой нет».

Институт политических исследований Польской академии наук и Национальный культурный центр в течение прошлого года проводили социологический опрос среди украинцев, рассказывает Dziennik Łódzki (Лодзь). Четыре тысячи респондентов говорили о своем отношении к Польше, полякам и оценивали польско-украинские отношения. Исследование показало, что только 3% украинцев хотели бы учиться в польских институтах и университетах. При этом каждый третий ищет работу в Польше, каждый четвертый — это турист, каждый пятый ждет общения. 2/3 украинцев считают, что значение истории для взаимных отношений важно или очень важно. Однако, когда их спросили, что является главным, то история была поставлена на 7-е место после виз, сотрудничества в сферах торговли и образования. Позитивно оценивают украинцы польскую культуру: кинофильмы и музыку. Ключевым для польско-украинских отношений является вопрос Волынской резни и отношение к ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стоящих за уничтожением польского населения в 1943—1947 годах. Исследования показывают, что эти организации пользуются поддержкой на западе Украины, где в свою очередь активно выступают за интеграцию с Европой и дистанцируются от российского влияния. В целом по стране лидер украинских националистов Степан Бандера оценивается скорее негативно, однако на западе пользуется 82-процентной поддержкой. Критика ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отождествляется с российской пропагандой, поэтому там, где Россию не любят, националистов «отбеливают». Поэтому, говорят социологи, нетерпеливые наскоки на культ ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут растерять потенциал положительного отношения к Польше. Украинцы сами начнут отказываться от этого культа, когда перестанут чувствовать угрозу со стороны России.

Городские власти Старгарда после раздумий решили оставить на своем месте размещенный на военном кладбище барельеф с изображением Иосифа Сталина и Владимира Ленина, но рядом установят стенд с разъяснением исторического контекста, информирует Radio Szczecin (Щецин). Так ратуша отреагировала на обращение одного из городских советников Кшиштофа Дубовского. Директор Археологическо-исторического музея Старгарда Марчин Маевский и вице-президент Ева Сова выступили за этот вариант. По словам Маевского, установка стенда предполагается во время переноса остальных элементов советского памятника из центра города на военное кладбище на улице Реймонта. Ранее президент Старгарда Рафал Зайонц заявлял, что это случится нынешним летом. Барельеф с изображением Сталина и Ленина был перенесен на военное кладбище более 20 лет назад, а раньше он стоял в Мавзолее в центре города.

Красная армия снова разбила вермахт в Катовицах, докладывает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Польские реконструкторы повторили известный бой в 1945 году, когда красноармейцы выбили немцев из Петровице.