



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никогда не допустит новой попытки военного переворота, какой случился 15 июля прошлого года. По его словам, «бедствие 15 июля, которое мы испытали во время, когда верили, что эра переворотов в Турции закончена, оставило глубокие раны в сердце и на памяти нашей нации». Он также подчеркнул, что «никогда не допустит повторения этого», но перевел стрелки на первый судебный процесс по делу об организации попытки военного переворота 15 июля, обвиняя во всех грехах сторонников известного богослова Гюлена, движение «Хизмет».

Теперь не проходит и дня, чтобы мы не услышали очередную новость об арестах. Согласно данным Центра по вопросам свободы в Стокгольме (SCF), который осуществляет деятельность по защите прав человека в Турции, а также показаниям адвокатов пострадавших, для более чем 50 тысяч человек все турецкие полицейские участки, следственные изоляторы и тюрьмы превращены в места самых страшных пыток. Есть основания полагать, что задержанных незаконно пытают в различных местах: заброшенных зданиях, бывших фабриках и так далее. К примеру, около 1200 заключенных подвергается нечеловеческим издевательствам на одном из стадионов в пригороде Анкары. Из показаний адвокатов мы можем узнать о том, что людей приводят нагими в комнаты для допросов и держат под напором воды, подвешивают, насилуют дубинками, избивают, угрожают и всячески оскорбляют.

Уже на следующий день после неудавшегося военного переворота начался переворот «гражданский», так называемая «политическая чистка». На сегодняшний день задержано 154 694 человека; 130 тысяч государственных служащих в связи с вынесенными постановлениями были уволены со своих мест без суда и следствия. Лучшие в Турции представители интеллигенции, журналисты, писатели, ученые в возрасте 60 и 70 лет задержаны и безосновательно, на пустом месте обвинены в пособничестве перевороту. 182 журналиста, находящиеся сейчас в турецких тюрьмах, ждут объявления причин своего ареста. После попытки путча в стране было закрыто 2099 школ, 16 университетов, 54 больницы, 3520 предприятий, 149 средств массовой информации (газет, телеканалов и сайтов).

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Среди задержанных оказались даже такие влиятельные люди, как работники правоохранительных органов, чиновники и политики. Судьи и прокуроры, работавшие в судах уголовной и административной юрисдикции — 2431 человек; члены Верховного суда — 104 человека; члены Государственного совета — 41 человек, члены Конституционного суда — 2 человека; Высший совет судей и прокуроров (HSYK) — 3 человека. Военные — 6982 человека (167 из которых генералы), служащие полиции — 8816 человек, губернаторы — 23 человека, вице-губернаторы — 72 человека, главы администраций — 112 человек, гражданские и должностные лица — 31 550 человек.

И только сейчас турецкая разведка представила в специальную парламентскую комиссию свой «рапорт» о событиях 15 июля 2016 года, который полностью засекречен. Но зачем секретить такие материалы на таком трагическом человеческом и политическом фоне? Ведь у многих турецких, да и западных экспертов существует множество вопросов. По прошествии времени многим из них становится ясно, что переворот был не настоящий, а обращенный кому-то на пользу, но нельзя списать все события только лишь на движение «Хизмет». Лишь страны, находящиеся в близких отношениях с турецкими властями и Эрдоганом, закрыв глаза на человеческие ценности, приняли некоторые решения, поддерживающие насилие и жестокость.

(сс)3dman_eu Арест

По данным турецкой разведки, преподаватели из Индонезии, работающие в организациях движения «Хизмет», были запуганы и незаконно похищены с автомобильной стоянки в торговом центре для последующей отправки в Турцию. Саудовская Аравия также пошла на сотрудничество и выдала турецким властям 16 семей «Хизмета». Случай, схожий с недавним задержанием в Румынии звезды NBA Энеса Кантера, произошел на Украине: Али Йылдыз со своей семьей на протяжении 4 дней содержащийся в киевском аэропорту Борисполь, задержанный в транзитной зоне при перелете из Тайланда в Касабланку, просит помощи, взывая к мировой общественности и правозащитным организациям. Дипломаты и многие военные, служившие в Европе в штаб-квартире НАТО, запросили политическое убежище. В ответ турецкие власти аннулировали им паспорта.

В заявлении представителя Комиссии по правам человека ООН содержится призыв к правительствам всего мира «об эффективном пересмотре процедур по выдворению в отношении лиц, подверженных риску при возвращении в Турцию». Что будет дальше?