Передача XXXII. Не так уж давно, ещё в античности, натурфилософы писали поэмы о природе вещей, а физика и метафизика разделялись буквально несколькими страницами бычьих кож. Много воды утекло с тех пор, физики бывали и в почете (в основном из-за ядерных бомб), и в загоне (из-за «рыночной» экономики), но никогда не переставали шутить, думать и доказывать, что теоретическая физика затрагивает даже не струны души, а суперструны.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда

В гостях кандидат наук, переводчик, популяризатор экзотических теорий и педагог — Кирилл Половников. А ваш покорный слуга, ведущий, как обычно, делает вид, что всё понимает, но это не слишком хорошо получается. Попробуйте сами.

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