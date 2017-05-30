



(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Водородная бомба настолько идеально встраивается в ядерную стратегию Северной Кореи, что ее создание может стать одним из приоритетных направлений для Пхеньяна, в связи с этим немаловажным является вопрос о том, каким образом скажется обладание термоядерным оружием на политику КНДР, пишет Пол Бракен в статье для The Strategist.

Так, чаще всего экспертов волнуют вопросы способности и сроков осуществления подобного проекта КНДР, однако очевидно, что наиболее важным вопросом является то, какое воздействие такое оружие окажет на политику государства. Водородная — термоядерная — бомба является более мощным, чем простой ядерный заряд, оружием. Его создание сопряжено и с большей сложностью, из-за чего подобное достижение придает особого статуса обладателю. Так, США потребовалось семь лет для создания этого оружия после Хиросимы.

Китай также неслучайно приложил все усилия для создания водородной бомбы, поскольку обладание им имело далеко идущие последствия как во внутренней, так и во внешней политике. В частности, из-за наличия у КНР этого потенциала, США с очень большой осторожностью действовали во Вьетнаме, где стратегии большей эскалации были исключены.

Поэтому для КНДР обладание водородной бомбой станет большим достижением и во внутренней, и внешней политике. Так, получив подобный потенциал, Северная Корея станет единственной страной, не входящей в официальный клуб обладающих ядерным оружием и в число постоянных членов Совбеза ООН, у кого есть термоядерное оружие. Для маленькой и бедной страны подобное достижение станет значительным, будучи превознесено как признак государственного успеха.

Значительное воздействие водородная бомба окажет и на внешнюю политику. Стратегии, направленные на КНДР и включающие в себя санкции, блокаду, финансовую войну и кибератаки, могут выглядеть совсем по-другому, если в систему будет включена водородная бомба. Чем более вопиющий характер последствий возможной вспышки насилия, тем более очевидным он становится. С учетом обладания КНР 20−30 ядерными зарядами и несколькими термоядерными не может не возникать вопрос, куда направятся эти заряды в случае эскалации. Если санкции доведут КНДР до голода или финансовые атаки приведут элиту к банкротству, что за этим последует? Для Китая, который не любит рисков, а также для еще более осторожных соседей КНР, воинственные призывы Вашингтона «перейти к конфронтации со злом в Пхеньяне» будут связаны с еще большей опасностью, нежели сейчас.

Darwinek Флаг КНДР

На сегодняшний день КНДР обладает ядерным потенциалом, который больше, чем был у Китая в 1960-е годы. Если добавить к этому арсеналу водородную бомбу, то потенциал Пхеньяна нанесения разрушительных ударов станет недвусмысленным. Никто не пойдет слишком далеко в оказании давления на этот режим. И в рамках любого плана по нанесению точечных неядерных ударов всегда будет задаваться вопрос о том, что если некоторые из ракет избегут удара или что если одна из водородных бомб избежит удара.

Кроме того, появление термоядерного заряда окажет особенно значительно влияние на командную структуру КНДР. Руководство страны переходит на систему мобильных пусковых установок и подводных лодок. Командование мобильными силами сопряжено с большими сложностями. Оно требуется оснащение пусковых систем боеголовками, гарантий того, что приказ об атаке дошел до войск, а также создание вспомогательных командных центров, необходимых на случай уничтожения основных. Это также означает, что полномочия на запуск будут заранее делегированы на случай уничтожения высшего командования.

В таких условиях возникает ряд проблем. Одной из них является «риск государственного переворота», в рамках которого группа северокорейских офицеров, получив непосредственный контроль над водородной бомбой, будет обладать первостепенным инструментом государственной мощи. В непредсказуемых условиях внутреннего беспорядка нельзя исключать, что устройство будет либо использовано, либо подорвано во избежание попадания его в не те руки.

С этим связана вторая проблема с новой командной структурой. Недостаток опыта в обращении с ядерным оружием означает, что транспортировка его по всей стране на мобильных пусковых установках может привести к случайному пуску по Японии или, скорее всего, по собственной территории КНДР. Радиоактивные осадки от водородной бомбы намного значительнее, чем от малого по размеру ядерного заряда. В результате этого, радиоактивный дождь прольется на Японию, Южную Корею и через несколько дней на США. Таким образом, после того как КНДР получит водородную бомбу, страна превратится из опасной ядерной угрозы в «пороховой погреб» Северо-Восточной Азии.