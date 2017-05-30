Запустив информацию о том, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер связался с послом России в США Сергеем Кисляком о возможности создания тайного канала связи, американские СМИ нанесли удар по способности США собирать разведывательные данные, в том числе в отношении России, пишет бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди в статье для The American Conservative.

Советский плакат «Не болтай у телефона! Болтун — находка для шпиона». 1951

Читайте также: СМИ: Зять Трампа предлагал послу РФ установить тайный канал связи с Кремлём

Шумиха, поднятая американскими СМИ, развивается по двум знакомым и предсказуемым сценариям. С одной стороны, сторонники Кушнера в администрации заявили, что зять Трампа не сделал ничего предосудительного, отметив, что создание альтернативного канала связи с иностранными правительствами и другими заинтересованными сторонами не является чем-то необычным. В действительности же такие связи очень часто оказываются полезными для установления общих позиций по ряду вопросов.

Демократы же и большая часть СМИ, с другой стороны, не согласны с такой позицией, указывая — немного необоснованно, что все, что не является полностью транспарентным в вопросах связей с российским «врагом», является, по сути, преступлением. Некоторые из них также отметили, что в предложенных Кушнером рамках для обмена информацией и мнениями должны были использоваться российские каналы связи. Если это так, то это может оказаться странным поворотом во всей этой истории, поскольку так у Москвы появляется возможность контролировать нарратив и темп развития событий для достижения своих интересов.

Lori Berkowitz Джерад Кушнер

Если Кушнер действительно предложил пользоваться российскими каналами связи, чтобы не использовать правительственные или коммерческие каналы, ему очень много придется объяснить. И нет никаких сомнений в том, что часть ответственности за произошедшее должна лечь и на генерала Майкла Флинна, который, как сообщается, встречался с Кисляком и должен был думать лучше, прежде чем пользоваться системой связи иностранного государства.

Высказывались мысли о том, что Кушнер по меньшей мере должен был незамедлительно лишиться своего доступа к секретной информации. Однако высказывающие их не понимают, что предоставление доступа является прерогативой президента. Поэтому очень велика вероятность того, что история с Кушнером станет очередной частью бесконечной вереницы расследований предполагаемых связей Трампа с Россией.

Тем не менее основной историей должна быть утечка, пролившая свет на предложение Кушнера. Ее автор, кем бы он ни был, предоставил доступ к секретной информации СМИ. Так, стало известно, что обсуждения Кушнера с представителями России имели место в «Трамп-тауэр». Доклад о встрече впоследствии был переправлен в Москву по дипломатическим каналам. Эти сведения были перехвачены, расшифрованы и сохранены Агентством национальной безопасности (АНБ).

Распространено убеждение, в целом верное, что АНБ перехватывает всю информацию, проходящую по дипломатическим каналам, из иностранных посольств. Это не означает тем не менее, что эта информация всегда успешно расшифровывается. Расшифровывание требует огромных затрат времени, денег и сил. И такие меры почти всегда применяются к странам, которые считаются противниками США. Такими на сегодняшний день являются Россия, Китай и Иран. Еще слежке АНБ подвергаются потенциальные источники информации о таких международно важных вопросах, как терроризм и торговля наркотиками. При том, даже когда прилагаются значительные усилия, попытка взломать шифр иногда не увенчивается успехом, особенно когда речь идет о технически развитом оппоненте.

Из истории с утечкой информации о связях Кушнера с Россией видно, что русские были уверены в надежности свои дипломатических каналов, несмотря на то, АНБ взломало и читало их переписку. Теперь же русские знают, что их каналы не защищены, поэтому они предпримут необходимые шаги для ужесточения своих процедур и протоколов, что означает, что Вашингтон больше не сможет читать их переписку, столкнувшись с необходимостью снова взламывать систему. Это будет крайне затратным предприятием и для России, и для США. Более того, это будет означать, что Вашингтон лишился важного разведывательного преимущества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прослушка

Кто бы и как бы ни относился к глобальному шпионажу, осуществляемому АНБ и другими разведывательными службами, важно иметь возможность читать переписку противника, что является огромным преимуществом для предотвращения неожиданностей и смягчения факторов, которые могут привести к ненужному конфликту. И, отмечает автор, если быть совсем откровенным, так у США есть возможность, если они сами хотят пойти на ту или иную «проказу», узнать, как на нее отреагирует противник.

В любом случае такой потенциал был бы предметом гордости для разведывательного сообщества, и потеря подобного преимущества над Россией является значительным провалом спецслужб США, в котором они виноваты сами. Тем не менее СМИ решили закрыть глаза на реальную катастрофу, потому что им важнее дать историю про Кушнера и Трампа, а не об авторе утечки, который нанес огромный урон потенциалу сбора разведывательной информации собственной страны.