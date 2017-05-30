



В Тбилиси прошла весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Ассамблея была создана в 1955 году, Грузия стала ее ассоциированным членом в мае 1999 года. С тех пор члены грузинской делегации приняли участие во многих мероприятиях, много о чем там говорили, много о чем заявляли.

Есть последовательность. После того как собрания ПА НАТО проходили в Венгрии, Румынии, Литве и Болгарии, эти страны становились членами альянса. Некоторые тбилисские политики и эксперты, захлебываясь от восторга, предвкушали и сейчас «прорыв Тбилиси», хотя вопрос членства Грузии в НАТО в повестке дня сессии не значился. Но президент Грузии Георгий Маргвелашвили тем не менее заявил, что «мы терпеливо ожидаем того дня, когда альянс решит стать еще сильнее принятием в свои ряды Грузии», поскольку «сегодня в регионе очень сложная ситуация, а перед Грузией стоят вызовы, связанные со стабильностью страны, уровнем жизни и быта населения, которые создают угрозу утвержденным цивилизованным миром ценностям». Более того, по его словам, «мы всегда стоим рядом с нашими союзниками и защищаем глобальную стабильность». Это любопытное заявление, в котором расставлены главные акценты в определении вызовов для Грузии. В редакции главы государства это стабильность страны, уровень жизни и быт населения. Не случайно и то, что с этим тезисом коррелируется заявление руководителя делегации альянса, заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер: «У Грузии есть все механизмы для подготовки к членству в НАТО, но многое еще предстоит сделать».

А что именно, если вывести за скобки технические и юридические механизмы? Брюссель в принятой на тбилисской сессии ПА НАТО декларации о поддержке евроатлантической интеграции Грузии чуть ли на первые позиции поставил необходимость продолжения в стране демократических реформ, поддержки демократических институтов, суда, СМИ, продолжение и углубление диалога между правящей и оппозиционной партиями. В отступлении от этих принципов усматривается угроза для стабильности страны. Однако это меньше всего входит в компетенцию НАТО. Проблема даже не в сложной экономической ситуации в Грузии, а в том, что «стабильность» достигается за счет ограничения демократии. И не только это. Отдельные грузинские политики заявляют на весь мир о российской «угрозе». Одновременно во внешнем пространстве они ищут поддержку и новых союзников, которое помогли бы им укрепиться внутри страны. Ставка делается в том числе и на НАТО. Но, как подметил один грузинский эксперт, складывается парадокс — «уменьшение российского влияния в регионе повышает риски внутриполитической дестабилизации в Закавказье».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Отсюда шараханья в разные стороны. Если раньше, в период правления Грузии в качестве первого секретаря ЦК Эдуарда Шеварднадзе, «для Грузии солнце всходило на Севере», то для нынешних правителей «солнце стало всходить на Западе». В Тбилиси хотят, чтобы Грузия стала страной, опекаемой НАТО и международным сообществом. Однако выглядит все так, что грузинские политики оказываются в роли пассажира, который в спешке не просто сел в ненужный ему поезд, но и попал в стоящий в тупике вагон. Раньше Тбилиси позиционировал себя в роли заложницы российско-американских отношений, делал главную ставку на Вашингтон. Теперь новая американская администрация Дональда Трампа меняет внешнеполитический курс настолько резко, что Берлин объявляет о перехвате у Вашингтона позиции лидера западного демократического мира. Только Германия, развивая во многих сферах сотрудничество с Грузией, никогда не видела ее в рядах НАТО. Можно ожидать скорее, что если канцлер Ангела Меркель действительно будет озабочена проблемой стабильности в Закавказье, то она на этом направлении вступит в альянс с президентом России Владимиром Путиным, а не с маленькой, но амбициозной Грузией.

Вступления в Североатлантический альянс Тбилиси терпеливо ожидает около 10 лет. Ему многое обещали и продолжают обещать, понимая, что Россия никогда не допустит появления у своих границ НАТО. Колеса прокручиваются, а машина не едет. Например, и сейчас по итогам ассамблеи ПА НАТО в Тбилиси ее участники снова не нашли ответа на вопрос, что делать в связи с реализацией натовского проекта с бывшими грузинскими автономиями — Абхазией и Южной Осетией. Ассамблея призвала Россию отозвать признание независимости «оккупированных регионов Грузии» и вывести оттуда войска. Понятно, что Москва может просто проигнорировать этот «вызов», не удостоить ответа. Хотя Россия и настороженно воспринимает появление вблизи Тбилиси учебно-тренировочного центра, нахождение на постоянной основе в Грузии военных советников НАТО, совместные военные учения альянса с грузинскими военными. Но «окно возможностей» для Грузии, распахнутое НАТО, может скоро захлопнуться, ведь появление базы или баз альянса в Грузии может спровоцировать не только те реваншистские силы в Тбилиси, которые хотят отыграться за поражение в войне 2008 года, но и другие силы, преследующие цели расширить зону влияния ближневосточного хаоса на территорию страны.

Вот что формирует негативный сценарий в Закавказье, подрывающий безопасность региона. Это вынуждает Запад корректировать свои планы. Значительное множество вызовов и угроз способно возникнуть в Закавказье в самое ближайшее время. Достойным ответом России на существующие региональные вызовы станет совершенствование потенциалов обеспечения национальной и коллективной обороны за счет осуществления национального военного строительства Российской Федерации и государств — членов ОДКБ (особенно Армению) в рамках создания единого оборонного пространства.