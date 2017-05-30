Лишение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территорий на Ближнем Востоке приведет к тому, что боевики уйдут в подполье, откуда начнут заниматься тем, с чем еще не сталкивались контртеррористические службы Запада, — терроризмом в цифровом пространстве, пишут Колин П. Кларк и Чад С. Серена в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Эксперты уже давно высказывают опасения, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может перейти к виртуальной валюте для финансирования будущих терактов, благодаря чему боевики смогут скрыть трансакции, а также проводить операции на территориях, находящихся вне их прямой досягаемости. Более того, группировка уже доказала, что способна находить инновационные пути в использовании цифрового пространства и технологий.

В частности, по данным Европола, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимает попытки разработать собственную инфраструктуру в социальных сетях, с помощью чего ее члены могли бы избегать мер подавления и свободно обмениваться информацией и материалами. Благодаря масштабному присутствию в социальных сетях у боевиков появится возможность продолжать подталкивать своих последователей к терактам за рубежом.

Несмотря на сложную ситуацию, в которой оказались боевики, — они теряет территорию, сталкиваются с нехваткой средств, их руководство целенаправленно уничтожается, в исламском мире группировку поддерживают все меньше, — очень велика вероятность, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет побеждена в ближайшие месяцы и годы. Даже если группировка будет выдавлена с удерживаемых территорий, оторванные от политического процесса в своих странах арабы, скорее всего, будут по-прежнему симпатизировать желанию радикалов создать халифат. Те же, кто идеологически не расположены к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сохранят убежденность в том, что они являются более подходящим защитником интересов суннитов, чем нынешние сирийское или иракское правительства.

Боевики, по сути, переходят к следующей фазе круга своего существования, уходя в подполье или в информационное пространство, чтобы переждать борьбу с ними коалиции во главе с США. И ряд экспертов по борьбе с терроризмом неоднократно отмечал, что лишение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории является лишь временным успехом, который в ближнесрочной перспективе лишь подтолкнет группировку к более скрытой деятельности. Вместе с тем группировка может перенести свою активность в другие районы, где у неё по-прежнему имеется контроль и способность получать снабжение оружием и другими материалами. Организация, без сомнения, удвоит свою работу в цифровом пространстве, где боевики на протяжении многих лет пользовались относительной свободой при проведении своих операций.

Александр Горбаруков REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Есть и другие способы, с помощью которых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может возобновить масштаб деятельности после уничтожения своего «халифата». Одним из них является теракт на территории США, который придаст группировке и ее сторонникам энергии, а также создаст впечатление, что боевики играют более важную роль, нежели есть на самом деле. Так, недавний теракт в британском Манчестере продемонстрировал досягаемость ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), доказав, что группировка по-прежнему может вдохновлять или направлять террористическую деятельность, в том числе и на Западе.

Радикалы из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также показали, что способны капитализировать межконфессиональную напряженность в исламском мире, представив себя в качестве защитника суннитов. Таковой отчасти является стратегии радикалов в Египте, где жертвами недавних терактов стали копты-христиане. Если эта стратегия окажется успешной, нет никаких сомнений, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станет воспроизводить подобные шаги и в других странах, где у неё есть члены, в том числе Ираке, Саудовской Аравии, Афганистане и Пакистане.

Тем не менее, несмотря на крайне высокую способность группировки к приспособлению, ряд её инноваций был направлен больше на то, чтобы внушать страх относительно способностей боевиков, нежели был реальной угрозой. Более того, использование боевиками информационного пространства для достижения своих целей в условиях коллапса «халифата» и излишнее использование социальных сетей и технологии может привести к появлению уязвимых мест. Например, в 2016 году Кибернетическое командование США, по некоторой информации, получило пароли администраторов группировки, после чего удалило пропагандистские материалы и заблокировало радикалам доступ на их страницы.

Таким образом, по мере того как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теряет территории и престиж, перенаправление ресурсов на киберактивность вполне логично, однако делать это будет все сложнее, поскольку противники группировки прилагают усилия для противодействия им.

Чем больше ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полагается на цифровое пространство для продолжения своей деятельности, тем более вероятно, что группировка подставит важные сегменты организации для обнаружения и удара. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, поймет вскоре, что переход к подпольной или цифровой деятельности оказался не так прост, как это было несколько лет назад.