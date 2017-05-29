ИА REGNUM уже обращало внимание на брошенную реставраторами Одигитриевскую церковь (1709) в деревне Кимжа Мезенского района Архангельской области.

Владимир Станулевич Брошенная реставраторами церковь Богородицы Одигитрии в Кимже (1709)

Госконтракт на ее реставрацию был заключен Министерством культуры РФ с ЗАО «Росреставрация», по которому работы должны были быть завершены в октябре 2016 года. Но осмотр в марте 2017 года показал, что в церкви не установлены полы, обшивка цокольного этажа и не смонтирована молниезащита. В период летних гроз это грозит уничтожением церкви, как случилось в 2013 году в селе Лядины Каргопольского района, где от молнии сгорела отреставрированная за десятки миллионов рублей и снабженная молниезащитой и сигнализацией церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1761). Кроме того, подрядчик не рассчитался с местным субподрядчиком «Архангельской плотницкой школой», и школа покинула объект. Это типично для московских реставрационных организаций, «кидающих» местных работников, которые на самом деле и выполняют почти всегда работы на объектах Минкульта РФ.

Ситуация стала поводом для обращения фонда сохранения исторического наследия «Император» к прокурору Архангельской области Виктору Наседкину и к председателю правительства Архангельской области Алексею Алсуфьеву с просьбой проверить выполнение госконтракта № 4014−01−41/12−14 от 17.09.2014 между ЗАО «Росреставрация» и Министерством культуры РФ.

Из инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области пришел ответ за № 409/656 от 12.05.2017 года:

«Информируем Вас, что инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области (далее инспекция) держит на контроле критическую ситуацию, возникшую в связи с неисполнением Российским республиканским научно-реставрационным закрытым акционерным обществом «Росреставрация» своих обязательств по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Одигитрии», расположенного по адресу: Архангельская область, Мезенский район, деревня Кимжа. Тема необходимости принятия срочных мер, направленных на завершение ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры «Церковь Одигитрии», по инициативе губернатора Архангельской области И. А. Орлова стала предметом обсуждения во время посещения Архангельской области министром культуры Российской Федерации В. Р. Мединским 2 мая 2017 года. Инспекция в рамках своих полномочий и далее будет контролировать вопрос завершения ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры «Церковь Одигитрии». С уважением, руководитель — А. В. Ивченко».

Первым ощутимым результатом обсуждения губернатором и министром этой проблемы стало посещение на прошлой неделе объектов ЗАО «Росреставрация» комиссией Министерства культуры РФ — для принятия работ «по факту». Что мешало сделать это в установленные сроки — не вполне ясно, возможно, Одигитриевскую церковь «забыли» или решили приглушить скандал, растянув его по времени. Вторым объектом «Росреставрации» является Сретенская деревянная церковь в Заостровье, контракт по которой истек еще 31 октября 2016 года, но после ряда проверок правоохранительными органами реставраторы продолжили работу, и теперь она завершается. Подписание акта комиссией вынудит «Росреставрацию» остановить работы, которые велись на свой страх и риск, и завершаться они будут «в установленном порядке». На сегодня крыша смонтирована временная, а не капитальная, нет утепления пола и так далее.

Теперь даже если Министерство культуры РФ решит завершить реставрацию Одигитриевской и Сретенской церквей, то в рамках прошлых контрактов это не получится — бюджетный год кончился, деньги на 2017 год не перешли — требуется снова заложить их в проект бюджета на 2018 год (бюджет 2017 года уже исполняется) и провести новые конкурсы. Таким образом, Сретенская церковь простоит в лучшем случае полтора года с незавершенной крышей, а Одигитриевская — без молниезащиты.

Во время моей встречи с руководителем инспекции по охране памятников Анной Ивченко обсуждался вариант завершения монтажа молниезащиты и совместимость этого с законом «Об объектах культурного наследия». Приоритетом в данном случае должна стать безопасность церкви и государственных вложений в ее реставрацию, а не формальное понимание буквы закона.

Владимир Станулевич Сретенская церковь села Заостровье в процессе реставрации (1688)

Представительница древнего кимженского рода Дерягиных, заслуженная артистка России, певица Алла Сумарокова во время визита тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина в Архангельскую область в 2011 году попросила его спасти древнюю церковь Одигитрии. По поручению премьера были выделены средства и заключен госконтракт, который получил такое печальное продолжение. Алла Николаевна как доверенное лицо теперь уже президента РФ Владимира Путина думает обратиться по угрозе церкви от молнии к секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, с которым имела беседу по Одигитриевской церкви несколько лет назад.

Критическая ситуация с двумя знаменитыми деревянными церквями — еще один признак глубокого кризиса в реставрационном деле, когда госконтракты заключают московские фирмы, работы ведут местные реставраторы — почему-то не побеждающие на конкурсах, которых потом зачастую кидают по оплате. За выполнением контрактов Москва не следит, брошенные объекты подвисают на годы — иногда под угрозой уничтожения, как Одигитриевская церковь в Кимже. К сожалению, Министерство культуры ищет пути решения проблемы не в том направлении, которое подсказывает здравый смысл, а в противоположном.

Опубликованный проект «Концепции сохранения памятников деревянного зодчества и включения их в культурный оборот до 2025 года», созданный по заказу Минкульта РФ, призывает к дальнейшему усложнению и регламентации реставрационных работ — вместо привлечения к спасению Церкви благотворителей и упрощения спасения объектов.

Это еще можно было терпеть, когда в бюджете было много денег, рождавших надежды, что «очередь дойдет до всех». Теперь этой надежды нет, надо искать альтернативы спасения «всем миром». Но их не ищут. Итогом этого будет реставрация десятков — еще дороже, чем раньше, и гибель тысяч памятников, к которым будут призывать не прикасаться «непрофессионалов» — под угрозой уголовных дел. Когда же деревянные церкви и дома рухнут, чиновники и «профессионалы» скажут, что Минфин РФ на все не дал денег.