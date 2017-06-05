За четыре месяца после инаугурации Пенс почти не проявил себя как публичный политик и управленец. Он всего два или три раза выступал с речами перед большой аудиторией, роль его в принятии решений остаётся неясной. Активность он проявляет лишь в Конгрессе, где склоняет товарищей по партии к поддержке программы Трампа и его инициатив. За неделю без президента Пенс тоже не смог или не захотел сделать чего-либо выдающегося, что не прибавило политических очков борцам за импичмент.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В то же время Трамп в своём турне только и делал, что совершал выдающиеся поступки, создающие тысячи заголовков и находящие отклик по всему миру. Кроме многих внешнеполитических задач, о которых речь пойдёт ниже, перед президентом остро стоит задача доказать народу и элитам США свою незаменимость на посту, уникальность своих умений переговорщика, оратора и ловца инвестиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Первой остановкой для президента США стал Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии — давнего военного союзника и экономического партнёра Америки.

С этой страной, самой большой в регионе, обладающей крупнейшими запасами нефти и 14-м ВВП в мире, у США отношения сложились ещё в то время, когда почти весь регион был под властью Великобритании, и представляют собой счастливую сагу о любви и взаимопомощи «самой свободной страны мира» и исламской абсолютной теократической монархии. Единственная существенная размолвка, нарушившая эту идиллию, произошла в 2013 году, когда США заключили соглашение с Ираном — главным конкурентом саудитов в регионе — и сняли с него жесткие экономические санкции. Как раз это соглашение Трамп и критиковал как «самое худшее в истории».

В Эр-Рияде Трамп встретился и провёл длительную беседу за закрытыми дверями с королём Салманом — 80-летним профессиональным государственным деятелем, десятки лет занимавшим пост губернатора столицы, позже — министра обороны, и только в 2015 году ставшим главой государства. Помимо согласия на беспрецедентные 110-миллиардные закупки американского вооружения, подробное содержание беседы лидеров останется неизвестным, но, судя по всему, они пришли к консенсусу. Оба правителя пришли к власти недавно, и у обоих не так много времени, чтобы осуществить свои задумки. Салмана ограничивает возраст, Трампа — президентский срок.

А задумали они, похоже, нечто весьма амбициозное. Специально к приезду Трампа был организован «саммит арабских исламских государств и США». Приглашения на этот съезд получили далеко не только традиционные участники региональной политики. Организаторы явно старались расширить рамки саммита насколько это возможно, и им это удалось. На съезде присутствовали лидеры 55 государств, от восточной Африки до Азербайджана и Таджикистана. Перед этой аудиторией властителей Трамп произнёс программную речь, явно перекликающуюся со знаменитой фултонской речью Уинстона Черчилля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В 1946 году Черчилль обратил внимание слушателей и всего мира на нависшую, по его мнению, мировую угрозу — коммунизм, а в качестве борьбы с ним призвал к сплочению как в глобальном, так и в региональном масштабе — к созданию «нового союза в Европе». Трамп также указал на угрозу, нависшую над миром, — терроризм и также заявил, что спасти от него могут только объединённые усилия всего мира вообще и арабских мусульманских стран в частности.

Внезапно воплощением зла в речи президента США вместо «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал Иран. Именно Иран, по мнению Трампа, является главным убежищем террористов и их спонсором. Наравне с Ираном глава Белого дома заклеймил Сирию и режим Асада, якобы притесняющего и истребляющего свой народ. Помимо «Хезболлы», которую президент призвал признать террористической, названия вооружённых групп и организаций вообще не упоминались.

Подытоживая, можно сказать, что Трамп в неявной форме призвал арабо-мусульманские страны к созданию некоего военного или даже политического союза, который будет поддержан США. Лидером союза должен стать самый сильный участник — Саудовская Аравия, участвовать должны все суннитские державы и официально светские государства региона. Как основные угрозы доминированию этого нового союза были выделены шиитские Иран и Сирия. Терроризм подаётся как повод для объединения усилий и, видимо, сам собой уйдёт с повестки дня, как только союз состоится. Частично это может быть верно, так как «план Трампа — Салмана», если он таков, каким видится, подразумевает создание того самого халифата, которого так жаждут боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), только в менее радикальном, более «рукопожатном» виде.

Для США, как и в случае с созданием сначала НАТО, а потом и Евросоюза, такое объединение будет означать создание ещё одного глобального геополитического игрока, где ведущую роль будет занимать государство более чем дружественное Америке. В Европе таким государством была Британия, которую вот-вот постигнет Брекзит. Этот новый игрок должен воспротивиться политическим и экономическим интервенциям в регион со стороны противника США в холодной войне. В новой холодной войне этим противником стал Китай. Понятно, что для исламского мегагосударства, освобождённого от снедающих разрозненные страны мелких дрязг, естественным направлением экспансии будет Восток, где находятся такие страны с преимущественно исламским населением, как Пакистан, Бангладеш и Индонезия, и где Америке нужна помощь в сдерживании экономической и культурной экспансии Китая.

Израиль на карте

У задуманного союза есть одно слабое звено — Израиль. Это маленькое, но гордое, технологически развитое и, главное, имеющее обширнейшие и тесные связи с западными странами государство расположено в самом центре Ближнего Востока и ведёт постоянный конфликт с Палестиной, не давая ей оформиться в независимое арабское государство. Понятно, что о вхождении Израиля даже в дружественные отношения с новым союзом (не говоря уже о вхождении в сам союз) невозможно говорить, пока арабо-израильский конфликт не разрешён.

Именно этот конфликт и вознамерился разрешить Дональд Трамп. На следующий день после речи перед мусульманским миром он уже был в Иерусалиме, где встречался с президентом Ривлином и премьер-министром Нетаньяху. Трамп всегда поддерживал хорошие отношения с Израилем и евреями, его зять Джаред Кушнер — религиозный еврей, а дочь Иванка приняла иудаизм, для чего прошла долгий и сложный процесс посвящения под названием «Гиюр», поэтому «победа» Палестины и полный отказ Израиля от своих интересов не является для него приемлемым решением. Как не является приемлемой и полная «победа» Израиля, так как она озлобит и радикализирует многих в арабском мире, а значит — не быть новому глобальному игроку на Ближнем Востоке.

Трампу предстоит найти хрупкий компромисс. Найдёт он его или нет — покажет история, а пока что он встретился с лидерами Израиля, потом с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым встречался в Вашингтоне всего пару недель назад, и улетел в Рим. По результатам его встреч никакого содержательного заявления сделано не было.

В Риме Трамп, с самого начала поездки примеряющий на себя роль голубя мира или хотя бы мирового миротворца, встретился с папой римским Франциском. Как и в случае с другими лидерами — по итогам длительной встречи за закрытыми дверями, посвящённой глобальным угрозам, притеснениям христиан и кризису с мигрантами, никакого содержательного официального заявления сделано не было. Зато Трамп сказал, что никогда не забудет слов папы и что эта встреча — высочайшая честь в жизни.

Геркулес Сегерс. Вид Брюсселя. 1625

Далее Трамп, за четыре дня побывавший в святейших местах трёх авраамических религий и проведя переговоры с их лидерами, которые друг друга на дух не переносят, отправился в Брюссель, на саммит НАТО.

Здесь он, убедившись, что все собравшиеся согласны с ним в том, что НАТО должно бороться не только с Россией, но и с терроризмом, скинул одеяние голубя мира, оттолкнул премьер-министра Черногории, попытавшегося занять не то место на фото, и наехал на глав государств Европы, потребовав увеличить взносы в НАТО или хотя бы выплачивать то, что положено по уставу организации. Премьер-министр сказал, что не обиделся и, возможно, даже сам был виноват, а платить европейские лидеры обещали исправно.

Убедившись, что его военные и производители не останутся без штанов из-за невыплаты Черногорией в союз положенных 2% ВВП, Трамп, подгоняемый все ещё полыхающим на родине политическим скандалом, вернулся в Италию на саммит «Большой семерки», которая с исключением России и традиционным игнорированием вырвавшегося на первые места Китая стала совсем не такой уж и большой. На саммите обсуждалась масса важных вопросов: торговля, миграционный кризис, защита климата от надуманных угроз — и ни по одной теме консенсус не был найден. Этому способствовал новоиспеченный президент Франции Макрон, который решил заставить мир считаться с собой и избрал необычный метод — изо всех сил сжал руку Трампа при приветствии, так что тот даже попытался освободиться, но сразу не смог. Демонстрация физического превосходства 40-летнего президента над 70-летним, вероятно, очень способствовала улучшению духа дружественности и добрососедства на саммите. Но и без Макрона позиция Трампа по многим вопросам отличается от общепринятой на международном политическом олимпе, это общеизвестно. Так, на этот раз он не стал присоединяться к международному Парижскому соглашению по климату, чем сильно испортил настроение всем остальным лидерам, которые «вписались» в сомнительный договор единогласно.

Трамп отправился домой, тушить пожар грозящего импичментом скандала, где новой сенсацией стала «утечка» о связях с русскими… на этот раз зятя президента Джареда Кушнера, а Сенатская комиссия попросила предоставить ей все документы предвыборного штаба Трампа. А нам остаётся лишь наблюдать за развитием событий и констатировать, что, вне зависимости от провала или успеха Трампа как президента и его амбиций по созданию нового миропорядка и победе над сторонниками мирового беспорядка, его первое заграничное турне ещё раз показало, что Америка Трампа не будет играть по общим правилам, что она считает себя первой во всем и требует, чтобы к ней относились соответственно.

Об этом говорят и новый формат саммита, созданный специально для этого случая, и беспрецедентные переговоры с враждующими лидерами в рамках одного визита, и сам перелёт Эр-Рияд — Иерусалим в условиях, когда в Израиль не пускают людей, в чьих паспортах стоят штампы арабских стран. Об этом свидетельствует и конфликтное поведение Трампа на саммите НАТО, и отказ поддерживать как бы очевидно правильное климатическое соглашение. Возможно, эра Трампа закончится очень скоро, но он сделает все, чтобы иметь возможность сказать: «Вы победили, но смотрите, сколько я успел».