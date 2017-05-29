



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 22 — 28 мая стали: папа Франциск назвал труд человеческим приоритетом; США фокусируются на межконфессиональном диалоге и мире на Ближнем Востоке; страшное нападение на египетских паломников потрясло христианский мир; русские и американские военные сотрудничают в Сирии; польское католическое агентство напало на РПЦ и другое.

Папа Римский Франциск — металлургам: труд является человеческим приоритетом. Об этом, рассказывает Radio Vaticana (Ватикан), понтифик сказал во время встречи в Генуи с работниками местного металлургического комбината. Папа отметил, что труд является важнейшим человеческим и христианским приоритетом. Между Церковью и миром труда всегда существовала тесная связь, начиная со святого Иосифа Труженика. Чертами подлинного предпринимателя, центральной фигуры каждой позитивной экономики, по словам Франциска, должны быть творческий подход, любовь к своему предприятию, гордость за труд рабочих и близость к ним, забота о новых рабочих местах. С другой стороны, болезнью современной экономики является постепенное превращение предпринимателей в спекулянтов, подобных наемникам, о которых говорит Евангелие. Они не любят ни свое предприятие, ни рабочих, но повсюду видят средства обогащения. Экономика, движимая такими спекулянтами, становится абстрактной и теряет лицо. Порой кажется, отметил понтифик, что, умножая бюрократию, сама политическая система поощряет спекулянтов. Труд же неразрывно связан с человеческим достоинством, он связан и с общественным договором. Когда нет рабочих мест, когда работают спустя рукава, когда работы слишком мало или слишком много, тогда кризис затрагивает и саму демократию, защищать которую призвана конституция. Без работы, отметил папа, можно только выживать; но для жизни нужна работа, поэтому выбор пролегает между выживанием и жизнью. Франциск отметил, что кумиром нашего времени является потребительство. Гедонистическое общество, которое замечает и видит только потребление, не понимает ценности тяжелых усилий и пота и поэтому не понимает мира труда. Между трудом и потреблением есть много важных и прекрасных вещей, которые называются достоинством, уважением, честью, свободой, правами женщин, детей, стариков. Если труд обесценится до уровня потребительства, то потеряют вес и достоинство, и уважение, и честь, и свобода.

24 мая состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа с папой Франциском. Визит в Ватикан возглавляемой Трампом делегации не ограничился аудиенцией у понтифика: первая леди Меланья посетила детскую больницу «Бамбин Джезу». По прибытии в город-государство Ватикан президента встретил пикет Швейцарской гвардии. Трампа приветствовал префект Папского дома монсеньор Георг Генсвайн. Американскую делегацию из 11 человек сопроводили в Апостольский дворец, где они через Вторую лоджию прошли в частную библиотеку папы. Франциск благословил супругу президента и по ее просьбе освятил четки Розария, которые первая леди держала в руках. После обмена приветствиями понтифик и Трамп удалились для приватной беседы. По окончании аудиенции президентская чета посетила Сикстинскую капеллу и Ватиканскую базилику.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«США фокусируются на межконфессиональном диалоге и мире на Ближнем Востоке. Так считает апостольский администратор Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла. Он дал интервью Vatican insider (Турин, Италия). Комментируя заявления, сделанные президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии, монсеньор заметил, что сегодня политики стали понимать — межрелигиозный диалог является важной частью ближневосточной мозаики. В прошлом религию отбрасывали в сторону, считая, что она только разделяет. В какой-то степени, к сожалению, это правда, но именно поэтому важно понимать и использовать религиозный контекст, хотя это усложняет картину. Эффективность межрелигиозного диалога заключается в том, чтобы отказаться от пустых деклараций о мире, которые никак не связаны с реальной жизнью. Помимо того, всем религиозным лидерам необходимо еще раз оценить свою ответственность в деле рождения духа взаимного уважения. Альянс мусульманских арабских стран против терроризма в свою очередь не может не задать себе конкретный вопрос: где же и когда родился фундаментализм? Говоря о причинах выбора Трампом для первого визита Саудовской Аравии, архиепископ подчеркнул, что суннитский мир вбирает в себя 80% мусульманского мира. Саудовская Аравия, как известно, имеет исключительное влияние в суннитском мире, поскольку главные святые места находятся на ее территории, а еще она оказывает огромное экономическое влияние на все ближневосточные страны. «Однако я считаю, что причина первого визита в эту страну обусловлена историческими и экономическими связями США с Эр-Риядом, а также, полагаю, стремлением переопределить политику администрации США на Ближнем Востоке», — добавил Пиццабалла.

Catholic Herald (Лондон, Великобритания) в свою очередь полагает, что Трамп на Ближнем Востоке продолжает старую американскую политику. Во-первых, США и саудовцы подписали соглашение о поставках оружия на сумму в $110 млрд. Привычно: Эр-Рияд является союзником, потому что покупает оружие. И в речи Трампа нет ни малейшего намека на то, что США заботит, как саудовцы будут использовать американское оружие. Во-вторых, обращаясь к королю Саудовской Аравии, говоря о его «великолепном» королевстве и «великих людях», Трамп не говорит, что Эр-Рияд является последовательным нарушителем прав человека. Ни слова критики. На фоне хвалы Трампа его арабских хозяев, президент, кажется, глух к тому, что многие исламистские террористы были профинансированы саудовскими деньгами. В-третьих, Трамп говорил о преследованиях христиан на Ближнем Востоке. Ирония в том, что эти слова были произнесены в столице страны, где нельзя практиковать христианскую веру. Что касается евреев Ближнего Востока, где они сейчас? Трамп или его референт знают историю? В-четвертых, единственные резкие слова в речи президента были против Ирана, которого заклеймили как «экспортера терроризма». Немного храбрости в том, чтобы осуждать Тегеран, будучи в Саудовской Аравии, учитывая, что саудовцы считают Иран своим главным врагом. Кроме того, Трамп игнорирует правду об Иране, которая заключается в том, что он гораздо ближе, чем Саудовская Аравия, к истинной демократии.

Страшное нападение на египетских паломников потрясло христианский мир. Солидарность с египетским народом, который вновь пострадал от теракта, выразили многие, включая папу Франциска и московского патриарха Кирилла. 26 апреля группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. Подавляющее большинство из них были дети. По информации Коптского культурного центра, из всех подростков, отправившихся на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты при атаке радикалов. По официальным данным, в результате теракта погибли 28 человек, порядка 30 получили ранения. Тем временем представитель Коптской католической церкви отец Рафик Грейч в интервью Agenzia Fides (Ватикан) назвал теракт против христиан «ответом на выступление президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси в ходе Арабо-исламо-американского саммита», который прошел в Саудовской Аравии и был инициирован США и Эр-Риядом. Речь египетского президента отец Рафик назвал «очень сильными и откровенными словами против фундаментализма и радикализма». Отсюда желание террористов разделить египетское общество, разделить христиан и мусульман посредством совершения актов насилия. По мнению коптского католического священника, «у террористов долгосрочные цели — они хотят изгнать христиан из Египта, как это случилось в Ираке, где ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив Мосул, первым делом избавилось от всех христиан. То же самое происходит в Сирии, Судане, теперь они пытается сделать это в Египте, где появились первые христианские общины на Ближнем Востоке и где живет крупнейшее в арабском мире мусульманское сообщество».

Вооруженные силы России и США активизировали контакты, чтобы избежать столкновений между подразделениями в Сирии, передает AsiaNews (Рим, Италия). В это же время дипломаты ООН работают над поиском мирного решения конфликта. Впервые все стороны на переговорах, организованных ООН в Женеве, планируют обсудить новую конституцию. Специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура заявил Совету Безопасности ООН, что сирийское правительство и поддерживаемый Саудовской Аравией Большой комитет по переговорам (HNC), основная оппозиционная «зонтичная» группа, готовы к проведению седьмого раунда переговоров в июне. Высокопоставленный дипломат сказал, что поступают «хорошие новости» о «значительном падении случаев насилия» после встречи на высоком уровне в этом месяце в Астане, гарантами которой выступили Россия, Турция и Иран. Вместе с тем, продолжаются боевые действия в некоторых районах (Хама, Хомс и Дамаск), которые находятся за пределами зон деэскалации, установленных тремя гарантами. По словам Мистуры, «наша цель — не только деэскалация, но и осуществление прекращения огня на общенациональном уровне». Он подчеркнул, что ООН не стремится разработать новую конституцию, это право сирийского народа, но «мы закладываем основы для того момента, когда сирийцы смогут это сделать».

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После общения с Трампом папа Франциск принял в Ватикане в пятницу, 26 мая, президентов Болгарии и Македонии, Румена Радева и Георге Иванова, пишет Crux (Денвер, США). Понтифик знает, что ватиканская политика на Балканах имеет сомнительные страницы. Покойный президент Франции Франсуа Миттеран обвинял Святой престол в том, что тот инициировал войну на Балканах в начале 1990-х годов, преждевременно признав независимость Хорватии и Словении, двух преимущественно католических республик, от бывшей Югославии. Франциск будет действовать в другой парадигме, воссоединяя, а не раскалывая. Нынешний папа рассматривает христианское единство в качестве приоритета, обращая особое внимание на православных. Болгары преимущественно исповедуют православие, их Церковь стала автокефальной, то есть независимой, в 927 году. Отношения между православным большинством и католическим меньшинством в целом нормальные. После того как в Болгарии по итогам Второй мировой войны к власти пришли коммунисты, Болгарская православная церковь предотвратила попытку насильственно присоединить к ней католиков восточного обряда, как это произошло в других просоветских странах. В Македонии православные составляют 65% населения, в том числе президент Иванов и его жена Майя. Они воцерковленные верующие и окружают себя глубоко религиозно настроенными людьми. Есть также дипломатическая и геополитическая проблема, которую Франциск разделяет с Болгарией и Македонией — и это Россия. И Радев, и Иванов воспринимаются как «промосковские» политики, если понимать под этим хорошие рабочие отношения с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным. Радев был избран в ноябре прошлого года частично из-за того, что его воспринимали как сотрудничающего с Россией, а Иванов недавно побывал в Москве, где получил премию патриарха Алексия II. Папа Франциск тоже предпочитает вовлекать Россию, а не изолировать ее. Отчасти по дипломатическим причинам, отчасти благодаря его приверженности делу укрепления экуменических связей с Русской православной церковью. Таким образом, у понтифика и балканских президентов была возможность обсудить свои общие интересы в поддержании связей с Путиным и Кремлем.

Удивительный в своем роде комментарий появился на сайте Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Речь о протестах Русской православной церкви против попыток депутатов Верховной рады Украины одобрить законопроекты № 4128 (предусматривает упрощенный порядок перехода парафий из одной церковной юрисдикции в другую) и № 4511 (предусматривает дополнительные условия соглашения государства с общинами, религиозные центры которых находятся в стране, признанной Украиной агрессором, вмешательство государства в назначение руководства такой Церкви). Напомним, что в этой связи патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился со специальным посланием к папе Римскому Франциску. Эту озабоченность РПЦ польское католическое (!) агентство назвало «очередной антиукраинской кампанией патриарха Кирилла», заявляя, что Московская патриархия «в очередной раз развязала международную кампанию, направленную против Украины». Издание цитирует в этой связи «замечательного российского журналиста Александра Невзорова, известного своим острым пером», которые дает «интересную диагностику действий Московской патриархии». Диагностика изложена была в статье, опубликованной на «независимом московском портале «Обозреватель». В редакции Невзорова она сводится к тому, что православные на Украине должны совсем прекратить кормление «одной из самых активных и безумных имперский организаций» — Русскую православную церковь. Освобождение от зависимости от Московской патриархии фактически является условием победы Украины. Журналист уверен, что обычные верующие просто не заметят исчезновения Украинской православной церкви Московского патриархата, потому что непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата ничем не отличается от нее с точки зрения ритуала.

«Невзоров с использованием достоверных данных еще раз демонстрирует, что Украина является не только основным источником финансовых доходов Московской патриархии, но и благодаря верным из Украины РПЦ может считаться самой большой во всем православном мире. А без верующих из Украины она ниспадет на третье место после Украинской и Румынской церквей. На это Россия не хочет соглашаться. Отсюда и резкая реакция патриарха Кирилла на деятельность парламента Украины, который хочет довести до того, чтобы Церковь московская на украинской земле уважала интересы украинской власти и чтобы приходские общины сами могли бы решать, в какой из Церквей им состоять», — заявляет KAI.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.