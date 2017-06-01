Евразийский банк развития предоставил Казахстану очередной кредит на сумму 1,27 млрд рублей. Об этом сегодня, 29 мая, сообщила пресс-служба банка.

Кредитный договор подписан с ТОО «RG Brands Kazakhstan» (RG BK) сроком на три года. Со стороны ЕАБР документ подписал Исполнительный директор по проектной деятельности Мурат Алькенов, а со стороны RG BK — финансовый директор Алибек Унгарбаев. Средства будут направлены на развитие Группы RG Brands, куда входит ТОО «RG Brands Kazakhstan».

«Оказанная поддержка позволит ТОО «RG Brands Kazakhstan» в течение трех лет увеличить объем экспортных поставок», — прокомментировал событие Унгарбаев.

При этом основной сбыт продукции планируется производить на территории России и Киргизии.

Исполнительный директор по проектной деятельности ЕАБР Мурат Алькенов пояснил, в чем заключается особенность данной сделки:

«Отличительной чертой данного проекта является факт того, что это первая сделка с использованием страхового покрытия займов. В данном случае его предоставляет казахстанское национальное экспортно-кредитное агентство — АО «ЭСК «KazakhExport» (бывшее АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» — дочерняя организация холдинга «Байтерек» — ИА REGNUM ). Также важным для нас является сотрудничество с ведущим казахстанским производителем продуктов питания — компанией RG BK. Проект имеет интеграционный характер, что соответствует стратегии ЕАБР. В частности, проект будет способствовать развитию взаимной торговли между государствами — участниками банка: планируется, что в ходе его реализации экспорт производимой продукции в соседние страны превысит 25% от общего объема продаж компании».

Отметим, соглашение о сотрудничестве в сфере содействия экспорту между ЕАБР и холдингом «Байтерек» было заключено в Астане на XIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в октябре 2016 года. В рамках соглашения АО «ЭСК «KazakhExport» и Евразийский банк развития должны совместно поддерживать казахстанских экспортеров по средствам страхования экспортных рисков товаров, работ и услуг в рамках Евразийского экономического союза и за его пределами. На эти цели ЕАБР выделил порядка 100 миллионов долларов США для финансирования экспортных операций казахстанских производителей.

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АО «ЭСК «KazakhExport» — специализированная страховая организация, которая является институтом развития Республики Казахстан и осуществляет функции экспортно-кредитного агентства. В рамках своей основной деятельности она предоставляет предприятиям-экспортерам обрабатывающего сектора и банкам второго уровня страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых операциях и гарантирует безопасность экспортных сделок. АО «ЭСК «KazakhExport» постановлением правительства Казахстана от 10 марта 2017 года включено в перечень национальных компаний.

ТОО «RG Brands Kazakhstan» входит в состав АО «RG Brands»; является ведущим в Казахстане производителем соков, напитков и продуктов питания, имеет корпоративный рейтинг на уровне «В2», прогноз «Стабильный», присвоенный рейтинговым агентством Moody’s Investor’s Services.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — финансовая организация с международным статусом. Банк учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года уполномоченными представителями Российской Федерации и Республики Казахстан. Инициатива создания банка принадлежит президентам России и Казахстана. Основная цель — содействие экономическому росту государств — участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. На сегодняшний день участниками банка являются также такие страны как Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Уставный капитал банка — 7 миллиардов долларов США. Из этой суммы 1,5 миллиарда долларов США имеют статус «оплаченный», а 5,5 миллиарда долларов США — капитал до востребования.

На 01 мая 2017 года объем текущего инвестиционного портфеля банка составил 2,45 миллиарда долларов США, а объем инвестиционного портфеля с учетом реализованных проектов — 5,604 миллиарда долларов США. При этом в стадии финансирования находятся 66 инвестиционных проектов в шести государствах — участниках ЕАБР.

В структуре инвестиционного портфеля ЕАБР финансирование казахстанских проектов занимает почти половину портфеля и составляет 44,7%. При этом на долю России приходится 35%, на долю Белоруссии — 17,6%, на долю Армении — 0,5%, а на долю Таджикистана 0,3%.

Основной акцент при финансировании ЕАБР уделяет сфере энергетики (26,5%). На втором месте — горнодобывающая промышленность (15,5%), а на третьем — финансовый сектор (13,2%). С небольшим отрывом производится финансирование в транспорт (12%). Далее по структуре идут машиностроение (9,2%), иная инфраструктура (8,8%), металлургия (6,9%), агропромышленный комплекс (3,6%), прочие отрасли (3,5%) и замыкает список химическая промышленность (0,8%).

Финансирование ЕАБР проектов в Казахстане в хронологическом порядке

В 2006 году ЕАБР приступил к активному сотрудничеству с «Самрук-Энерго» и «Интер РАО» и летом 2007 года открыл кредитную линию АО «Экибастузская ГРЭС-2» на сумму 93,5 миллиона долларов США сроком на 10 лет. Финансирование программы улучшения технического состояния станции предусматривало реконструкцию ее второго блока на льготных условиях. Позже, 5 июля 2010 года, в Астане в присутствии президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева было подписано Соглашение об условиях финансирования строительства третьего энергоблока станции.

В 2006 году Евразийский банк развития профинансировал освоение месторождения урана Заречное (Южно-Казахстанская область) СП «Заречное» на сумму 63 миллиона долларов США сроком на пять лет.

В декабре 2006 года ЕАБР совместно с немецкими банками West LB AG и Bayerische Hypo — und Vereinsbank AG подписал соглашение с ТОО «Восход-Oriel» — дочерней структурой Oriel Resources Plc в Казахстане о предоставлении ей кредита в размере 120 миллионов долларов США на разработку месторождения. При этом сумма финансирования со стороны ЕАБР составила 60 миллионов долларов США сроком на 10 лет. ЕАБР также выступил агентом по обеспечению исполнения обязательств заемщика на территории Казахстана, что позволило закрыть сделку в рекордно сжатые сроки — за 2 месяца от момента подачи заявки инициатором проекта.

С 2008 года Евразийский банк развития принял участие в финанси­ровании 12 проектов, направленных на развитие сельского хозяйства, а также интеграционного взаимодействия в сфере АПК своих участников, выделив на их реализацию около 470 миллионов долларов США. Причем десять из этих проектов пришлись на АПК Казахстана. Проекты ЕАБР в сфере АПК Казахстана реализовывались с тремя крупными компаниями-производителями, а также АО «КазАгроФинанс», входящим в состав Национального управляющего холдинга «КазАгро».

В ноябре 2008 года Евразийский банк развития подписал кредитное соглашение на предоставление концессионной компании «Батыс Транзит» займа в размере 30,5 миллиона долларов США сроком на семь лет. В сделке приняли участие АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и системный оператор единой электроэнергетической системы Казахстана KEGOC. В 2012 году сотрудничество ЕАБР и АО «Батыс транзит» получило развитие: летом в рамках реализуемого проекта ЕАБР открыл компании дополнительную кредитную линию на сумму порядка 21,6 миллионов долларов США. Данные средства были предназначены для подключения к ЛЭП «Северный Казахстан — Актюбинская область» нового крупного объекта потребления электроэнергии.

В ноябре 2008 года Евразийский банк развития вступил в проект в Мангистауской области Казахстана, направленный на интенсификацию работ по освоению крупных месторождений углеводородов в Казахстанском секторе Каспийского моря. Банк подписал кредитный договор с казахстанским ТОО «OMS SHIPPING», в рамках которого началось финансирование приобретения флота поддержки морских операций. Финансирование осуществляется в форме открытия невозобновляемой кредитной линии на сумму 35,6 миллионов долларов США. Срок действия кредита — 10 лет.

В 2010 году Евразийский банк развития осуществлял финансирование строительства завода ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» (ЭКЗ), открыв кредитную линию в объеме свыше 66 миллионов долларов США сроком на 10 лет.

В августе 2011 года Евразийский банк развития в соответствии с заключенными соглашениями открыл ТОО «Совместное предприятие «Сернокислотный завод Казатомпром» кредитную линию на сумму около 52 миллионов долларов США сроком на 10 лет и октябре 2011 года приступил к финансированию проекта. Выделенные средства были предназначены для приобретения оборудования, проведения строительно-монтажных работ по реконструкции зданий и сооружений предприятия.

Осенью 2011 года ЕАБР приступил к финансированию инвестиционного проекта по развитию производства золота в Казахстане и предоставил долгосрочный кредит на сумму 98 миллионов долларов СШААО «АК Алтыналмас». Инвестиции ЕАБР позволили создать в Акбакае горно-металлургический комплекс по добыче и переработке золотосодержащей руды мощностью около 1,4 миллиона тонн в год.

В декабре 2011 года ЕАБР приступил к финансированию первого проекта в сфере муниципальной инфраструктуры — строительства гостинично-административного комплекса в Астане. Объем участия Банка в проекте составил 44 миллионов долларов США. Финансирование предоставлено сроком на 10 лет.

В декабре 2011 года ЕАБР вошел в проект технического перевооружения разреза «Богатырь», подписав с ТОО «Богатырь Комир» договор, предусматривающий инвестиционное финансирование. Кредит ЕАБР размером примерно 50 миллионов долларов США сроком до семи лет был направлен на покупку современного оборудования и техники.

14 марта 2013 года Евразийский банк развития предоставил 50 миллионов долларов США сроком на три года ТОО «Каратау» (разведка, добыча и первичная обработка урансодержащей руды в Южно-Казахстанской области). ТОО «Каратау» является совместным казахстанско-российским предприятием. Конечными бенефициарами компании являются Госкорпорация «Росатом» и АО «НАК «Казатомпром».

В апреле 2013 года ЕАБР подписал договор с ТОО «Первая ветровая электрическая станция» (входит в группу компаний АО «Самрук-Энерго») об открытии кредитной линии на сумму около 94 миллионов долларов США сроком на 10 лет. В частности, предусматривается строительство в городе Ерейментау Акмолинской области ветряной электростанции мощностью 45 МВт. Средства ЕАБР предназначены для приобретения оборудования, а также проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

В декабре 2014 года ЕАБР подписал с казахстанским ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», принадлежащим российскому ОАО «Полиметалл», договор о предоставлении кредитной линии в размере 80 миллионов долларов США сроком на пять лет на финансирование подготовительного этапа разработки и освоения золоторудного месторождения «Бакырчик». Основное целевое назначение кредита — финансирование геологоразведки, аудита и подготовки технико-экономического обоснования освоения месторождения, приобретения горного оборудования, строительно-монтажных работ.

29 июня 2016 года Евразийский банк развития подписал Соглашение с АО «КазАгроФинанс» о предоставлении кредитной линию на сумму порядка 23 миллионов долларов США. Средства предназначены для финансирования поставки сельскохозяйственной техники и оборудования в Республику Казахстан в первую очередь из государств-участников ЕАБР. В соответствии с условиями договора на покупку техники и оборудования из государств-участников ЕАБР будет выделено не менее 80% кредитной линии, основную часть которых планируется направить на поставки техники и оборудования из Российской Федерации.

Кроме этого, ЕАБР профинансированы такие проекты как «Запуск инновационного производства по выпуску металлического олова» (Месторождение «Сырымбет»), «Организация промышленной утилизации попутного нефтяного газа» (Месторождение «Кенлык», Кзыл-Орда).

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