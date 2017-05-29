Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12−15 лет с конфискацией имущества. Другими словами, руководителей представительства можно посадить, а компанию отобрать — либо, в самом мягком случае, заставить ее продать «правильным владельцам» с огромным дисконтом.

Цуканов М.В СБУ приходит за «Яндексом»

Эта атака на «Яндекс» стала продолжением недавно открытой Петром Порошенко кампании против российских соцсетей и поисковиков. Своим указом от 16 мая президент Украины запретил «Яндексу» не только вести полноценную деятельность, но и самостоятельно продавать компанию или принадлежащие ей технологии.

Нельзя сказать, чтобы украинское представительство «Яндекса» не пыталось договариваться с новыми, пришедшими после государственного переворота, властями страны — еще как пыталось. Даже сегодня yandex.ua показывает, что Крым входит в состав Украины. Другой пример: находясь в России, yandex.ua открыть можно, а находясь на Украине, yandex.ru открыть нельзя — ни к чему посетителям поисковика знать неканоническую версию происходящего в стране и мире.

Нетрудно увидеть, как эта попытка усидеть на двух стульях напоминает случай со Сбербанком. Герман Греф и сейчас продолжает говорить, что госбанк не будет открывать отделения в Крыму. Никакой поддержки ни от «Яндекса», ни от Сбербанка возвращение Крыма в Россию, конечно, не получало. Но договориться не получилось. Главы обеих крупных компаний пытались сесть на два стула, и оба упали между ними.

Никаких причин обвинять «Яндекс» в государственной измене, разумеется, не существует. Поисковик выдает информацию в соответствии с алгоритмами и ни в каких манипуляциях замечен не был. Однако вести бизнес по-честному — это не панацея. Точнее говоря, это не всегда панацея.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Руководители обеих компаний руководствуются тезисами учебников по экономической политике, в соответствии с которыми чем меньше ты связываешься с политикой и политиками, тем лучше для твоего бизнеса. Так оно и есть, но только в нормальной политической ситуации. Скажем, Обаму в Белом доме сменил Трамп, но американскому бизнесу от этого ни холодно ни жарко. Даже тому, кто финансировал истерическую антитрамповскую кампанию прошлой осенью.

Но на Украине речь не шла о нормальной смене одной политической силы на другую. Речь шла о том, что неконституционным путем к власти в стране приходят такие силы, на которых клейма негде ставить. Там и воровство, и убийство, и нацизм, и сектантство в области культуры, и желание истреблять всех политических конкурентов, закатывая все гражданские свободы под асфальт.

Могли ли в украинских представительствах Сбербанка и «Яндекса» этого не понимать? Едва ли. Это из России некоторым — вследствие близорукости или же легковерия — могло казаться, что народная революция сменила жуликов на европейцев. На Украине этими глупыми сказками нельзя было обмануть никого и никогда, и уж тем более — больших бизнесменов, которым нельзя не разбираться в собственной политике.

Но большим бизнесменам, руководившим украинскими представительствами больших российских компаний, было наплевать. Им было наплевать на «Беркут», наплевать на задушенных в Одессе, посаженных в Харькове, убитых в Донбассе. Им было наплевать на избитых политиков, на загнанное в нищету население, на русский язык, на Олеся Бузину. И, конечно, им было наплевать на своих коллег по бизнесу, у которых «отжимали» активы. «Они молчали, они не были коммунистами».

Действия службы безопасности Украины, разумеется, абсолютно незаконны. Но и пострадавшие — ни Сбербанк зимой, ни «Яндекс» сейчас — не вызывают ни капли жалости. Позор и разорение — это именно то, чего они заслужили.