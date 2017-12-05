Пока говорить уверено об успехах в этом направлении можно только в разрезе внутренних перевозок. Глава министерства транспорта РФ Максим Соколов в интервью «Известиям» отметил, что в 2016 году общий объем грузоперевозок по маршруту СМП вырос почти на 40% и составил около 7,5 млн тонн: «Основные перевозки — это экспорт добываемых в арктической зоне природных ресурсов и поставки жизненно важных товаров на Крайний Север».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Но потенциальная перспективность СМП куда шире. Начнем с того, что этот коридор свободен от пиратов, которые останавливают и грабят суда в Аденском заливе и Южно-китайском море. Кроме того, здесь практически отсутствуют ограничения по водоизмещению судов: нет узких и мелких мест, как в Суэцком канале и Малаккском проливе. И самое важное, Северный морской путь значительно экономит время транспортировки — почти в три раза. Скажем, перевозка товара из Азии в Европу по СМП в среднем на 10−15 дней меньше, чем через Суэцкий канал. А это существенно сказывается на финансовой стороне вопроса. Так, в летний период себестоимость перевозки грузов в среднем на 33−35% ниже, чем через Суэцкий канал. Если добавить сюда безопасность маршрута и отсутствие ограничений для судов, то привлекательность этой «артерии» становится еще выше.

С другой стороны север — это север, и самостоятельный проход судна без проводки и сведений из арктического штаба по Северному морскому пути невозможен. Даже летом ледовая обстановка может достаточно быстро поменяться. И там, где еще утром была чистая вода, к вечеру могут появиться айсберги. К тому же, чтобы получить доступ к передвижению по этой морской территории, корабль должен иметь соответствующие эксплуатационно-технические характеристики и гарантия того, чтобы при загрязнении окружающей среды России будет выплачена компенсация от торговой компании. Не допускается также судно с капитаном без опыта работы в ледовой акватории. А учитывая, что корпус грузового корабля не может быть шире корпуса ледокола, то и не все суда подходят для работы на трассе СМП. Кроме того, Администрация Северного морского пути пока не дает гарантию, что судно доставит грузы к месту назначения в срок, указанный в договорах. А для грузоперевозчика зачастую важна не скорость доставки, а соблюдение графика передвижения груза. Да, СМП короче, но если неожиданно льды заблокируют корабль, то весь выигрыш в скорости и стоимости перевозки груза будет нивелирован.

И. Буравин Белый медведь на Земле Франца-Иосифа

На поддержание и разработку Севморпути для международного сообщения требуется колоссальные финансовые и материальные дотации в развитие инфраструктуры. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, РФ планирует привлечь в Арктику 4,8 триллиона рублей инвестиций — на такую сумму в Минэкономики рассчитали 145 проектов к майскому заседанию государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Из этой суммы 3,75 триллиона рублей поступят из внебюджетных источников. Для нормальной работы СМП необходимо увеличивать количество судов ледового класса — по оценкам рабочей группы Развития Арктики и Северного морского пути при правительстве РФ, к действующим судам нужно добавить как минимум 20. «Одно такое судно обойдется минимум в 80 миллионов долларов», — отметил ТАСС бывший директор федеральных и региональных программ «Норникеля», а ныне руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков. Кроме того, финансовая поддержка требуется для активизации работы штабов морских арктических операций запада и востока Арктики.

Вложения в инфраструктуру СМП, для того чтоб он стал реальным конкурентом южным морским путям, требуются колоссальные, а вот насколько это нужно самой России — это большой вопрос.

«Транзитные перевозки по Севморпути не принесут России большой выгоды», — считает доктор экономики Анна Мейзер.

«Предположим пароход с грузом вышел из Киркенеса и разгрузился в одном из портов Аляски без остановки в российских портах. Россия как прибрежное государство во время этого рейса обязана нести аварийно-спасательную готовность, оказывать услуги связи, сообщать навигационную гидрометеорологическую информацию, при необходимости ликвидировать разливы нефти и так далее. После этого, возможно (если будет тяжелая ледовая обстановка), ледокол получит плату за проводку, а лоцман — лоцманский сбор. Но государство с лоцманского сбора получит только подоходный налог. А плата с ледокола, который принадлежит Атомфлоту, чуть уменьшит затраты на содержание этого предприятия, которому в последние годы было передано около 3 млрд рублей», — отмечает Мейзер. «К тому же США, Норвегия, Дания, Канада не прекращают борьбу за интернационализацию Северного морского пути, и то что это борьба будет выиграна Россией совсем не очевидный факт».

По мнению эксперта, если и развивать СМП, то развивать его надо не для обеспечения китайского, корейского и других транзитов, а для развития внутренних арктических территорий России.

Д. Банин Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа

Справка

Северный морской путь (СМП) это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский шар и Карские ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

Дальше по восточному участку наиболее удачным является движение по проливу Вилькицкого. Трассы моря Лаптевых и Новосибирских островов меняются в зависимости от сезона.