Ожидать, что Саудовская Аравия, открывшая во время визита президента Дональда Трампа в Эр-Рияде центр по борьбе с экстремизмом, станет в действительности противодействовать радикализму, — значит проявлять безумную наивность, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

Rintojiang Эр-Рияд

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Так, один из экспертов, наблюдавших за визитом главы Белого дома в Саудовскую Аравию, Ниалл Фергюсон выразил удивление относительно того, что никто из комментаторов даже на секунду не принял в расчет, что сфера, к которой приложили руки Трамп и принимающие его власти Саудовской Аравии, быть может, стала важным шагом для Эр-Рияда и значительным вкладом в «идеологическую войну», о которой в 2016 году говорил Трамп.

По мнению автора, никто так не подумал потому, что никто не верит в то, что со стороны Саудовской Аравии может быть хоть какой-либо отход от поддержки экстремистской идеологии. И сколько бы Трамп ни фотографировался с королем Саудовской Аравии, этой убежденности ничего не изменит. В лучшем случае, отмечает автор, такой центр по борьбе с «экстремистской идеологией» нужен для отвлечения внимания наивной западной аудитории от реального влияния Эр-Рияда на регион.

Так, Саудовская Аравия и ряд других стран Персидского залива на протяжении многих лет предоставляли оружие и финансирование экстремистам, сражающимся в Сирии, а также начали беспощадную войну в Йемене, где они иногда идут на взаимодействие с боевиками «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Война в этой стране стала, по меньшей мере, подарком для АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако Эр-Рияд в такой степени озабочен повстанцами-хуситами, что ему уже все равно.

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Поэтому никто и не может, глядя на эти факты, поверить что Саудовская Аравия может стать надежным партнером в «противодействии экстремистской идеологии». В связи с этим не стоит ни на минуту покупаться на то, что их новый центр является чем-то большим, нежели «потемкинской деревней борьбы с терроризмом».

Более того, хотя Ниалл Фергюсон и подчеркнул, что поскольку Саудовская Аравия на протяжении многих десятилетий была основным источником финансирования экспорта суннитского фундаментализма, первым шагом в решении этой проблемы должно стать давление на Эр-Рияд, поскольку остановить поток денег они могут только в обмен на что-то.

Однако нет никаких свидетельств того, что Трамп «давит на саудитов» вообще, наоборот, он превозносит их до небес, прежде чем они смогли сделать хотя бы что-то, чтобы заслужить похвалу. Более того, Трамп также продолжает и расширяет катастрофическую программу своего предшественника Барака Обамы по вооружению Саудовской Аравии до зубов, а также способствует наихудшему поведению страны.