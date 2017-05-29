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Гениальный режиссер, выстраивая мизансцену, знает, что важны все детали. Каждая мелочь должна создавать определенное настроение, к которому подталкивают зрителя, намекать и предупреждать, интриговать и завлекать, объяснять и пророчествовать. В этом контексте выступление немецкого канцлера и главы Христианско-демократического союза Ангелы Меркель во время совместного заседания с партнером по коалиции, Христианско-социальным союзом, перед 2000 посетителей пивной палатки в Мюнхене (не «Бюргербройкеллер», конечно, но тоже многозначительно) на фоне исполнения духовым оркестром баварского военного марша заставляет внимательно присмотреться к тому, что происходит на политической сцене и за ее кулисами.

«Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за несколько прошедших дней. Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки. Разумеется, в рамках добрососедства с США и Великобританией, а также, насколько это возможно, с Россией и другими странами», — сказала канцлер. И эти ее слова, пишет Der Spiegel, вызвали бурные, продолжительные аплодисменты собравшихся баварских любителей пива. Обратила внимание на речь мировая печать. Вывод сделан однозначный: Меркель оппонирует президенту США Дональду Трампу, ведь за «несколько прошедших дней» только он выступал с заявлениями, в частности на саммите G7 на Сицилии, которые стилистически и тематически шли вразрез со сложившейся уже давно традиционной европейской линией. О степени недовольства Берлина можно судить по комментарию германского официоза, радиостанции Deutsche Welle, количество прилагательных в котором зашкаливает и выходит далеко за пределы нормы.

«Неважно, как именно Дональд Трамп назвал немцев, плохими или злыми. Гораздо важнее, что представился случай ответить на оскорбление: «C вашего позволения, господин президент, вы идиот», — заявляет обозреватель DW. — В этой абсурдной смеси из инсинуаций и злого умысла, с которой Трамп обрушился на немецкий экспорт и автомобильную промышленность, оскорбительна прежде всего глупость. Он что, действительно хочет начать торговую войну с Европейским союзом? Ну давайте, господин президент. Самое позднее, когда будут введены ответные пошлины для продукции крупной американской компьютерной фирмы, с этими глупостями будет мгновенно покончено… Бывший президент США Линдон Джонсон когда-то сказал замечательную в своей грубости фразу о том, что противника лучше держать внутри палатки, чтобы он мочился наружу, а не снаружи внутрь. Плохая новость заключается в том, что Дональд Трамп делает это и внутри палатки. Воняет ужасно, но мы вынуждены терпеть до тех пор, пока избиратели или политическая система в США избавят нас от этого президента. Мы будем ждать лучших времен, а до этого постараемся сохранить наш клуб в как можно лучшем виде».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

За эмоциями должны последовать дела. Какие? Европейский союз (читай, Германия) действительно силен в торговле и может здесь противостоять Вашингтону. Но ЕС критически слаб с точки зрения обеспечения своей безопасности. У него нет армии, он сильно зависит от разведывательной информации, которую могут предоставить только американские спецслужбы. Значит, сейчас Евросоюз должен серьезно форсировать свою деятельность в этой сфере. Отсюда вопрос, насколько важны решения, принятые на недавнем саммите НАТО в Брюсселе, где дебютировал Трамп, не являются ли они в определенном смысле мертворожденными, исходя из того, что для ЕС выходит на первый план создание собственной оборонной концепции с определением угроз и приоритетов. Это очень важно, в частности, для Польши, оказавшейся сегодня в ловушке, которую вырыла сама же.

Напомним, что во время саммита НАТО в Варшаве, который прошел в июле 2016 года, польская сторона получила согласие на размещение в стране американского воинского контингента. Небольшого, но важен был сам факт присутствия. «В сентябре этого года президент США должен будет принять решение о выделении нескольких миллиардов долларов на содержание этих войск, дислоцированных, в частности, на территории Польши, — отметил в интервью польской газете Nasz Dziennik бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев. — Напомню, что такое решение принял предыдущий хозяин Белого дома Барак Обама. После выборов и вступления в должность президента Дональда Трампа возник вопрос: станет ли новый хозяин Белого дома продолжать эту миссию, потому что при отсутствии финансирования американские войска не будут оставаться на восточном фланге НАТО. Вместе с тем, я не думаю, что Польша могла бы ассигновать на эти цели несколько миллиардов долларов».

По словам старшего специалиста НАТО по России и западным Балканам Роберта Пшеля, администрация Трампа недавно сделала бюджетные предложения, связанные с присутствием военных элементов США в Европе. Но может измениться целеполагание их пребывания. Польские эксперты констатируют, что наличие американского контингента на восточном фланге и позиция Варшавы в этом вопросе в перспективе немецко-российских отношений явно мешают Берлину. В таком случае уже скоро Польша может столкнуться с тем, что ей придется выбирать между европейской оборонной концепцией и американской. При этом Варшава не сможет рассчитывать на то, что в случае попыток проведения самостоятельной линии у нее теперь появятся союзники — единственная, кто мог бы оказать поддержку, Великобритания, уже не в ЕС и воспринимается Германией в одном ряду с США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Безусловно, Евросоюз может бросить кость полякам. Создание европейской армии требует наличия мощного и объединенного европейского военно-промышленного комплекса, часть контрактов могут получить польские заводы. Но это же означает и большую подчиненность Варшавы центру Евросоюза, на роль которого претендует немецко-французский альянс. Спектакль продолжается, на сцене появляются новые актеры и декорации. Посмотрим, куда режиссер распорядится переставить польского драматического персонажа.