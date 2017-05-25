Хотя официально столице Монголии почти 400 лет, по сути своей Улан-Батор — совсем молодой город. После народной революции 1921 года страна активизировала градостроительство, поставила перед собой большую задачу, связанную с переходом от кочевого к оседлому образу жизни.

Барамсай Лувсанхуу Автомобильная пробка в Улан-Баторе

Генплан застройки Улан-Батора был разработан в 1975 году. Тогда специалисты рассчитывали, что в столице будут жить не более 400 тыс. человек, а в дорожном движении будут участвовать не более 10 тысяч автомобилей.

Барамсай Лувсанхуу Автомобильная пробка в Улан-Баторе

Сейчас Улан-Батор находится на 451-м месте в списке крупнейших городов мира. Прогнозы не оправдались: по официальным данным Управления дорожной полиции Монголии, на 2016 год в столице зарегистрировано более 458 тыс. автомобилей. Ежедневно на дороги Улан-Батора выезжают более 200 тысяч машин.

В столице Монголии расположены почти все правительственные и государственные организации. Утренний час пик продолжается с 7:30 до 9:00. И решить эту проблему пытаются сразу несколькими способами.

Барамсай Лувсанхуу Автомобильная пробка в Улан-Баторе

Ограничение передвижения транспортных средств по номерам

С 2014 года в столице Монголии начало действовать правило об ограничении передвижения транспортных средств по номерам. Автомобили, последние цифры номера которых 1 и 6, не участвуют в дорожном движении в понедельник, 2 и 7 — во вторник, 3 и 8 — в среду, 4 и 9 — в четверг, а 5 и 0 — в пятницу.

Ограничение действует с 8:00 до 20:00 по тем маршрутам, где бывает наиболее интенсивное движение транспорта.

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Также выделяют периоды временной активизации дорожного движения, связанные с началом учебного года или подготовкой к праздникам, когда из сельских районов люди приезжают за покупками в столицу. Тогда в Улан-Баторе также действует ограничение движения транспортных средств для номеров четных и нечётных. В праздничные и выходные дни ограничение по номерам не действует.

Хотя изначально жители города восприняли эти меры не с радостью, и проблему пробок нововведения полностью не решили, стоит отметить, что решение об ограничении передвижения по номерам дало свои результаты.

Нововведения в общественном транспорте

Власти столицы Монголии и служба дорожной полиции неоднократно объявляли, что одним из важнейших методов решения проблемы дорожных пробок является отказ от частных автомобилей в пользу общественного транспорта.

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В этой связи на дорогах монгольской столицы выделили отдельную полосу для маршрутных автобусов и увеличили количество общественного транспорта.

Барамсай Лувсанхуу Устройство для считывания электронных карт в общественном транспорте

С 1 апреля 2017 года в столице отменена наличная оплата проезда в общественном транспорте, пассажиры автобусов теперь пользуются смарт-картами. Эта система названа в честь столицы страны Улан-Батора «U-money». Проект направлен на развитие общественного транспорта Улан-Батора, внедрение новых технологий, создание управления общественного транспорта и электронных операционных систем.