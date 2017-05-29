Сколько бы лидеры европейских стран — членов НАТО ни говорили о том, что Россия является для них угрозой, своими действиями они раз за разом доказывают, что они сами в это не верят. Таким образом, США пора переложить на их плечи ответственность обеспечения собственной безопасности, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Так, на состоявшейся на прошлой неделе встрече лидеров стран — членов НАТО ее участникам удалось познакомиться с Дональдом Трампом. Можно только догадываться о том, какое впечатление у них сложилось о нем. Тем не менее их основная цель состоит в том, чтобы помочь его помощникам и превратить его в традиционного ярого сторонника европейской зависимости от США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Для тех, кто стремится вернуть энергию альянсу, созданному более 70 лет назад в значительно иных условиях, Россия вновь стала играть роль «необходимого» врага. Организация, потерявшая добрую часть своей значимости и лишившаяся причины своего существования, недавно вновь взяла на себя роль защитника Европы. Так, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что США возвращают войска на европейский континент в рамках «перехода от гарантий к сдерживанию». Их «миссия заключается в том, чтобы сдерживать Россию», добавил он.

С момента «оккупации» Россией Крыма и «вмешательства» на востоке Украины не стихает горячая риторика относительно российской угрозы. Утверждается, что «гитлероподобный» Владимир Путин был готов оккупировать остальную часть Украины, проглотить страны Прибалтики и вторгнуться в Польшу. Некоторые аналитики указывали на вероятность угрозы Финляндии и странам Скандинавии. Стали звучать истеричные призывы направить союзные — и прежде всего американские — силы на границу с Россией, а также о необходимости расширения альянса.

Однако лидеры стран Европы не опасаются российского варианта блицкрига. Не стоит обращать внимания на то, что они говорят, необходимо присмотреться к тому, что они делают. Так, Москва «оккупировала» Крым в 2014 году. В том же самом году европейские члены НАТО сократили свои коллективные расходы на один процент. В 2015 году те же самые страны увеличили свои издержки всего лишь на 0,5%, через год же повышение издержек, которое превозносили как знаковую смену курса и признак будущего роста, составило всего лишь какие-то 3,8%.

Европейские страны — члены НАТО направили всего лишь 1,47% своего ВВП на вооруженные силы, что составило лишь небольшой рост по сравнению с 1,44% в 2015 году. До этого уровень затрат постоянно падал с уровня 2009 года, который составлял 1,69%. Только Эстония, Великобритания, Греция и Польша, как и США, выделяют на оборону больше необходимым двух процентов ВВП. При этом Греция пошла на это из-за потенциальной угрозы со стороны другого члена альянса, Турции. Польша пошла на этот шаг впервые и только благодаря умелым статистическим манипуляциям. На этот же шаг пошло и Соединенное Королевство. Только Эстония достигла нужной планки.

Такие же страны, как Бельгия, Чешская Республика, Венгрия, Люксембург, Словения и Испания, направляют около 1% или меньше на оборону. ФРГ, обладающая крупнейшей экономикой в Европе, выделила лишь 1,19%. Латвия и Литва, которые якобы находятся в смертельной опасности, выделяют по 1,46% и 1,49% соответственно. Франция, обладающая самыми боеспособными на континенте вооруженными силами, тратит на оборону лишь 1,79% ВВП.

Альянс движется в правильном направлении, утверждают официальные лица НАТО, члены которого взяли на себя обязательство повысить затраты до 2% к 2024 году. Однако этот подход довольно любопытен, если считать, что Россия действительно готовится обрушить хаос и разрушение на Европу. Тот или иной циник мог бы заключить, что последние обещания были направлены на то, чтобы удовлетворить Вашингтон, а не сдержать Москву. Зачем на сегодняшний день тратить деньги, если можно ждать семь лет?

Неужели кто-то верит, что Бельгия и Испания более чем удвоят свои расходы на оборону? Или что на этот шаг пойдут Германия, Италия и Нидерланды? Более того, девять стран — членов НАТО, тратящих наименьшие суммы на оборону, и так сократили свои расходы или, повысив их, не превзошли отметку в 1%. При этом 11 государств пошли лишь на незначительное увеличение расходов. Оставшиеся пять стран решили тратить более существенно. Только Италия ныне располагает значительным военным бюджетом. Германия, обладающая крупнейшими экономикой и военным потенциалом, повысила свои расходы лишь на 3,16%.

Но даже страны, тратящие на оборону меньше всего, не видят причин вкладываться в свои вооруженные силы, поскольку уже сейчас их расходы на армию больше, чем у России. Так, европейские страны — члены НАТО потратили, по некоторым оценкам, $265 млрд на оборону — почти в четыре раза больше, чем потратила Москва — $68 млрд. Российская Федерация — это не возрожденный Советский Союз. Безусловно, собрание 26 стран не сможет так же слаженно действовать, как единая нация, тогда как российские вооруженные силы смогут скорее всего «добиться большего за те же деньги» иными путями. Но назвать Москву военным колоссом нельзя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Россия, отмечает автор, может нанести очень большой вред своим малым соседям, однако действия Москвы против Грузии в 2008 году едва ли впечатлили. И даже с учетом последовавших за этим реформ вооруженных сил Россия не смогла успешно «проглотить Украину». Возрожденная Красная армия, безусловно, не сможет пройти катком до Атлантического океана.

Более того, с экономической точки зрения Москва создает впечатление бумажного тигра. Хотя на экономике свет клином не сошелся, все же она является фундаментом военной мощи. По разным оценкам, ЕС почти в 13 раз сильнее России экономически. Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия обладают большими, чем у России, ВВП. В ЕС проживает почти в три раза больше людей. Даже если бы Москва и захватила Европу, как бы она ею управляла?

Если оставить вопрос о достижимости этого военным путем, возникает более важный, который заключается в том, что российская власть не стремится к самоуничтожению. Чего добьется президент страны Владимир Путин, начав войну, в которой он может выиграть, только в случае если альянс решит не оказывать сопротивления? Действия, которые были совершены в отношении Украины и Грузии, были рациональны и обдуманны. Тот факт, считает автор, что шаги Путина не были оправданы, еще не означает, что он не считал, что отвечает на провокации НАТО, поддержанный Западом уличный путч против избранного президента Украины, который склонялся в сторону Москвы. Глава России никогда не показывал желания собирать империю и править «нерусскими».

Безусловно, Россия представляет еще меньшую угрозу для США. Нынешнее Российское государство больше походит на Российскую империю до 1914 года, будучи в большей степени озабоченным пограничной безопасностью и международным уважением, но преследующим небольшое число агрессивных устремлений где бы то ни было еще. Ни в одной части мира Россия не представляет угрозу интересам в области безопасности США. Европа по-прежнему в безопасности. Украина и Грузия, подчеркивает автор, являются трагедиями, а не угрозой для США. США могли бы предпочесть не идти на конфронтацию с Россией, когда они сделали попытку переформатирования Ближнего Востока, однако Вашингтон уже давно доказал, что он царь Мидас наоборот.

Блок НАТО стал поразительным успехом, позволив Европе восстановиться за военным щитом США. Теперь же страны Европы должны взять на себя ответственность за европейскую оборону. Пусть решают сами, что им угрожает и как против этого защищаться.