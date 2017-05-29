



Цитата из к/ф «Крестный отец». реж Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю национального праздника Азербайджанской Республики — Дня Республики во дворце «Бута» выступил со спичем, который заслуживает анализа. В частности, вот этот отрывок:

«Я хочу особо отметить прошедший недавно в Саудовской Аравии Арабо-исламо-американский саммит. Азербайджан участвовал в этом саммите на высоком уровне. Считаю, что этот саммит имеет большое значение. Во-первых, мусульманский мир продемонстрировал солидарность, и заслуживает одобрения то, что президент США господин Трамп совершил свой первый официальный визит в мусульманскую страну. Мы высоко оцениваем это здесь, в Азербайджане. Считаю, что это является проявлением большего уважения к мусульманскому миру со стороны президента США. То есть организация этого визита и саммита уже сама по себе является большим событием. Озвученные там американским президентом идеи, конечно же, должны быть высоко оценены. В частности, он сказал, что США впредь не будут вмешиваться во внутренние дела мусульманских стран, давать им советы, читать нотации. Это очень серьезное заявление. Ведь Азербайджан — одна из стран, которая находилась под пропагандистским обстрелом. После прихода к власти Дональда Трампа мы уже заметили, что тенденция вмешательства во внутренние дела стран начала снижаться».

Обозначены тезисы: важность Арабо-исламо-американского саммита в Эр-Риаде, США и пересмотр (?) ими политики вмешательства во внутренние дела мусульманских стран, отношения по линии Вашингтон — Баку. Начнем с первой позиции. Как известно, на саммите Трамп обозначил основные принципы своей политики на Ближнем Востоке. Он сделал акцент на том, что США продолжат считать Иран «чужим», «источником мирового и регионального терроризма», против которого необходимо создавать альянсы или коалиции, не снижать накал борьбы. Получается, что и Алиев поддерживает эту позицию? Но ведь шиитский Иран является историческим соседом для шиитского Азербайджана, с ним необходимо поддерживать как минимум конструктивные деловые отношения.

Учитывая, что суннитская Саудовская Аравия является стратегическим соперником Тегерана в регионе, одобрямс Алиева означает, что он включил себя в ряды тех, кто обязался противостоять иранской внешней политике. Зачем же президенту Азербайджана понадобилось совершать такой геополитический кульбит? По мнению некоторых бакинских экспертов, связано это со стремлением Алиева получить инвестиции из Саудовской Аравии, так как в Нефтяном фонде практически не осталось средств, «впервые за долгие годы грандиозным социально-экономическим планам Баку грозит опасность замораживания», растут цены, падает курс маната. Есть мнение, что Эр-Рияд предложил или готовится предложить Баку кредит, но с условием, чтобы он не шел на потепление отношений с Ираном.

Khamenei.ir Али Хаменеи

А в это время духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на состоявшейся в Тегеране торжественной церемонии по случаю начала священного для мусульман месяца Рамазан предал анафеме лидеров Саудовской Аравии. По его словам, «эти люди издают Коран миллионными тиражами, но их поступки и действия противоречат кораническим предписаниям, они ведут дружбу с нечестивцами, преподносят им средства, которые могли бы быть направлены на улучшение жизни народа». И далее: «Проводящие эту направленную против мусульман политику правители фальшивы и обречены на свержение». Значит, в обозримом будущем следует ждать осложнений в отношениях между Ираном и Азербайджаном.

Теперь о возможности вмешательства или невмешательства США во внутренние дела мусульманских стран. Действительно, Трамп пытается создать образ лидера, для которого интересы своей страны превыше всего. Но в отношении Ближнего Востока конкретные действия Белого дома работают на создание иранофобии. И если бы только это, во время избирательной кампании по выборам иранского президента Вашингтон не скрывал, что делал ставку на кандидата от консервативных сил, бывшего генерального прокурора Раиси. А сейчас американские СМИ раскручивают сценарий, согласно которому после поражения тот должен «прокладывать себе дорогу через формирование параллельного теневого правительства». Что дальше? Попытки дестабилизировать с помощью определенных сил и средств ситуацию в Иране вплоть до локального вооруженного конфликта? Это уже вмешательство во внутренние дела страны или еще невмешательство?

Что же касается Баку, то раньше США действительно призывали его воздержаться от нарушений прав человека, подавления демократических свобод, притеснения гражданского общества, строить правовое государство. Для того существовали причины. Вашингтон оценивал Азербайджан как состоявшееся дееспособное независимое государство, перспективы которого связывали с демократизацией. По мнению американских аналитиков, именно господство демократических подходов могло бы сдвинуть с мертвой точки и процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этом смысле можно согласиться с мнением азербайджанского МИД, который оценивал действия подобного рода как «политически мотивированные». Если Трамп действительно откажется в отношении Баку от линии своего предшественника, то это означает лишь изменение его взглядов на перспективы Азербайджана.

Очевидно одно. Алиев, почувствовав заметное ослабление позиций Турции на Ближнем Востоке, решил сделать главную внешнеполитическую ставку на Саудовскую Аравию и ее союзников, а также на Израиль. Именно так он намерен наладить «конструктивное сотрудничество» с новой администрацией США. Возможно, что Алиев и просчитал тактические ходы в отношении Ирана, с которым у Баку и раньше существовали так называемые «непреодоленные препятствия», а сейчас Тегеран выпадает из «ковчега для совместного плавания по бурным водам ближневосточной политики». Но Иран не сказал еще своего слова, да и союзники у Тегерана тоже есть. Партия в нарды продолжается.