Белоруссия

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В январе — апреле ВВП Белоруссии незначительно вырос — плюс 0,5% к аналогичному периоду прошлого года. Таковы предварительные данные Белстата, сотрудники которого отмечают, что оценка может быть пересмотрена. В Белстате напоминают, что это первый рост за более чем два года, когда показатели только плавно снижались. При этом промпроизводство за тот же период увеличилось на 5,4%, а вот грузоперевозки — только на 0,1%.

Эксперты ожидают дальнейшего роста. «Со второго квартала 2017-го увеличились поставки российской нефти, что позволит обеспечить прирост ВВП как минимум на 0,5 процентного пункта», — говорит академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерина Борнукова.

В международном рейтинговом агентстве Fitch согласны с тем, что экономика республики будет расти, однако оценивают этот рост очень скромно — плюс 1% в 2018 году (аналогичный прогноз у ЕБРР), тогда как та же Екатерина Борнукова ожидает 1,5−2%, а то и вовсе 3%. Но это в будущем, а вот прогнозы на 2017 год куда менее оптимистичны: минус 0,5%, по версии ЕБРР, и минус 1% по мнению Мирового банка.

Сочетание роста промпроизводства при незначительной динамике грузоперевозок и негативных прогнозов ЕБРР и МБ могут говорить о том, что у Белоруссии снова есть проблемы со сбытом продукции: одна из причин, по которой эти финансовые институты пересматривают прогнозы, — невозврат кредитов предприятиями. Выпуск продукции растёт, но прогнозы пересмотрены, хотя тот же ЕБРР ещё в начале года ожидал роста ВВП в размере 1%. Вероятный вывод — предприятия испытывают проблемы со сбытом и возвратом кредитных средств. Это косвенно подтверждает портал ej. by, по данным которого, на начало года только 25% предприятий РБ имели рентабельность 5−10% и ещё 4,5% предприятий — свыше 20%, что теоретически позволяет возвращать кредиты и проценты по ним. «Прирост дебиторской задолженности в сравнении с 2015 годом составил 2,9 млрд рублей (общая задолженность к началу 2016 года достигла 29,9 млрд рублей — Ред). Получается, субъекты хозяйствования, еще не получив выручки, авансово выплатили налог на добавленную стоимость, а это примерно 600 млн рублей», — приводит слова почётного председателя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Георгия Бадея «Агентство финансовых новостей». Отсюда, видимо, и пересмотр прогнозов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Согласно результатам апрельского опроса общественного мнения, проведенного «Белорусской аналитической мастерской» Андрея Вардомацкого, белорусы разошлись во мнениях относительно того, какими способами следует искать выход из создавшейся ситуации. 57,4% настаивают, что поможет рынок и сокращение присутствия государства в экономике. 31,1% уверены, что государство, наоборот, недостаточно активно занимается экономическими проблемами.

В Нацбанке Белоруссии зафиксировали дедолларизацию экономики. «За год в широкой денежной массе уменьшилось количество долларовой составляющей с 61%, по-моему, до 59%. То есть с точки зрения дедолларизации тенденции сейчас видны», — заявил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный во время круглого стола в Минске. А первый заместитель министра экономики республики Дмитрий Крутой на конференции «Республика Беларусь в 2017 г.: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору» и вовсе обещает приятный год: «За январь — апрель в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 6,3% при цели на 2017 год 9%, а за четыре месяца к декабрю прошлого года мы имеем инфляцию 2,4%. Суммарно за пять месяцев правительство ожидает инфляцию на уровне 2,5%».

Однако это сухие показатели. Они хороши для фиксации результатов, но в будущее на них не уедешь. В белорусском правительстве это понимают.

«Мы подошли к такому рубежу, когда нам нужны кардинальные, по сути дела, изменения в промышленной политике… Мы должны к концу пятилетки выйти в ЕС с 30% собственного продукта. Этого можно достичь только благодаря совместной слаженной работе и выходу на просторы Евросоюза», — отметил заместитель председателя палаты представителей Болеслав Пирштук в ходе Первого немецко-белорусского форума.

Китайская CRCC хочет участвовать в строительстве высокоскоростной железной дороги в Белоруссии.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

»…Договорились проработать возможность строительства высокоскоростной железной дороги от границы с ЕС до Минска и к границе с Россией. Для детального обсуждения перспектив и условий их реализации в июне китайские компании посетят Беларусь и проведут переговоры с заинтересованными ведомствами и организациями», — заявил министр экономики Владимир Зиновский, сопровождающий президента Александра Лукашенко в его рабочем визите в КНР. Основная цель визита белорусской делегации — участие в форуме «Один пояс — один путь», проходившем в середине мая, поэтому предложение, озвученное главой Минэкономики, совершенно логично. Как известно, похожие проекты по строительству участков высокоскоростных железных дорог в своё время были согласованы с РФ и Казахстаном. И белорусско-китайский проект выгодно отличается тем, что высокоскоростной предполагается сделать весь белорусский участок «Нового Шёлкового пути». Сообщается, что дочерние компании CRCC зарегистрировали в Белоруссии свои официальные представительства.

Закавказье

Согласно данным доклада ООН «Экономическое и социальное исследование Азии и Тихоокеанского региона 2017» в 2017 году Армения увеличит свой ВВП на 2,5% и на 3% — в 2018-м. ЕБРР того же мнения, а Всемирный банк обещает +2,7%. Любопытно, что одним из факторов экономического роста республики аналитики называют Россию, а вернее, её экономический подъём, который, по их мнению, потянет за собой увеличение доходов живущих в России армян и активизацию денежных переводов в Армению. А на них в 2016 году пришлось 13% экономики республики.

Впрочем, сегодняшние темпы роста экономики перекрывают этот прогноз более чем вдвое. «За первые четыре месяца 2017 года зафиксирован 5,7%-ный экономический рост», — рассказал журналистам экс-глава Центрального банка Армении Баграт Асатрян. Он, в отличие от экспертов ООН, главным драйвером армянской экономики считает промышленность, по совпадению также составляющую 13% всей экономики.

Баграт Асатрян согласен с выводом экспертов ООН в отношении того, что экономический подъём в РФ положительно скажется на Армении. Однако в отношении переводов он настроен не так благожелательно: «За последние три месяца наблюдается 10%-ный рост трансфертов, который прямым образом влияет на рост импорта, что, в свою очередь, оказывает воздействие на рост в сфере торговли. Таким образом, в этом случае говорить об экономическом развитии не приходится».

Потенциально может увеличить количество денежных переводов между странами создание общей платёжной карты. Создание такой карты как раз запланировано (на базе российской «МИР» и армянской «ArCa»), однако конкретных сроков стороны пока не называют. Ранее сообщалось, что система «МИР» должна заработать в Армении к концу текущего года, возможно, оба события совместят.

Banki.ru Карта МИР

Президент Армении Серж Саргсян, выступая на первом заседании Национального собрания 6-го созыва, упомянул, что правительство разрабатывает долгосрочные, до 2040 г., планы развития экономики Армении.

«Армения может стать мостом между Ираном и Евразийским экономическим союзом с точки зрения как экспорта, так и импорта продукции. Необходимо создать условия для реализации совместных программ, а также в приведении в окончательный вид иранских полуфабрикатов», — такое заявление сделал министр сельскохозяйственного джихада Ирана Мохаммед Ходжати, находясь с визитом в столице Армении.

Напомним, что в данный момент Армения как раз готовится к такой роли (строительство 400 кВ линии электропередач, которая соединит Иран и Армению). Окончание строительства запланировано на сентябрь, однако предполагается, что линия будет продлена и свяжет Иран с Россией.

Как верно отметил по этому поводу посол Армении в Иране Арташес Туманян в интервью для агентства IRNA, Армения может стать для иранского бизнеса точкой входа на 180-миллионный рынок ЕАЭС. Если Армения становится такой точкой входа, что логично, то через её территорию пойдёт транзит товаров в Россию и Европу, а также в обратном направлении. Переговоры в этом направлении уже ведутся, в начале мая в Тегеране состоялся их очередной раунд, причём в них принимали участие представители компании «Южно-Кавказская железная дорога».

Сегодняшнее состояние экономики Азербайджана — следствие затянувшегося периода низких цен на нефть. 11 мая республика приостановила выплаты по внешнему долгу (к началу 2017 года достиг 32% ВВП, тогда как ещё в 2014 равнялся только 11%), что ранее квалифицировалось как технический дефолт. В настоящее время с инвесторами ведутся переговоры о реструктуризации долга.

«Вся финансовая, банковская система страны не в лучшем состоянии, чем Межбанк, честно говоря. Межбанк является государственным банком, но коммерческие банки тоже находятся в очень плачевном состоянии, у некоторых банков даже 50% невозвратных кредитов. Официально объявили около 10%, но Moody’s и Fitch Ratings в своих последних отчетах объявили о минимум 25 процентах токсичных кредитов. Я думаю, что в реальности это даже в два раза больше, чем объявили эти международные финансовые рейтинговые институты. Что касается коммерческих банков, которые имеют внешние задолженности, либо государство будет вынуждено помочь им и взять на себя обязательства по кредитам, или же некоторые, уже коммерческие банки, могут объявить банкротом уже в ближайшие месяцы», — так оценил ситуацию в интервью «Эхо Кавказа» экономист Натиг Джафарли. Также он указывает, что проблемы банков — это ещё полбеды. Большие проблемы у SOCAR — государственного нефтеперерабатывающего холдинга с активами в Китае, Румынии, на Украине, в Казахстане, Нигерии, Турции и Швейцарии. Внешний долг SOCAR’а — 8 млрд долл. Государство, конечно же, не допустит его банкротства, однако это означает, что оно заплатит все его долги. В связи с этим ВБ уже пересмотрел свой прогноз экономики Азербайджана на текущий год и ожидает её сокращения на 1,4%.

Несмотря на непростую ситуацию, в Азербайджане решили поддержать новое решение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, о чём в интервью журналу Caspian Energy рассказал министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

Asrenaft.com Нефть

Средняя Азия

Азербайджанский кризис зацепил даже Казахстан. 250 млн долларов Единого накопительного пенсионного фонда республики были вложены в облигации Международного банка Азербайджана — того самого, что приостановил обслуживание долга. Однако в остальном экономика Казахстана находится на подъёме, ВБ прогнозирует ей устойчивый рост в 3% на ближайшие три года. ЕБРР на 2017 год даёт даже 3,5%. «В этом году запланирован ввод ещё ста предприятий на сумму почти 700 млрд тенге с созданием 10 тысяч постоянных рабочих мест», — рассказал каналу «Хабар 24» министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Также, по его словам, объём промпроизводства в I квартале вырос на 6%, а по программе строительства доступного жилья «Нұрлы жер» в текущем году будет сдано 10 млн кв. метров жилья, 3 млн из которых уже готовы.

Будем надеяться, что эти показатели не имеют отношения к обращению сообщества экономистов и финансистов Казахстана «Центр публичной экспертизы». В конце апреля группа экспертов обратилась к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с сигналом о некачественной работе Агентства по статистике. Эксперты якобы обнаружили манипуляции в расчёте объёмов ВВП, проблемных долгов банков и уровня безработицы.

ВБ двояко оценивает экономику Киргизии. С одной стороны, отмечается, что прогноз на 2017 года для республики — наилучший для стран ЕАЭС (рост экономики на 3,4%). С другой стороны, это наименьший показатель среди других среднеазиатских республик: 5,5% у Таджикистана, 7,6% у Узбекистана, 6,3% у Туркменистана. Впрочем, по результатам января — апреля 2017 года киргизский ВВП прибавил сразу 7,8%, опередив все ожидания ВБ в регионе. Половину этого роста, как отмечает портал «Время Востока», обеспечила деятельность «Кумтора» — крупнейшего золотого месторождения республики.

Депутат парламента Экмат Байбакпаев предлагает использовать это преимущество и создать в республике региональный ювелирный кластер: «Мы много золота производим, но все оно по большей части увозится и продается. Напрямик уходит на продажу в Швейцарию. А почему бы не развивать отечественный ювелирный рынок? Вносите предложения, давайте поддержим наших ювелиров, обеспечим их золотом», — заявил он на заседании парламента. Его коллега Зиядин Жамалдинов поддержал предложение, добавив, что ювелиры не впервые обращаются к депутатам с жалобами на то, что не могут купить золото отечественного производства и им приходится работать с зарубежным (которое, в свою очередь, вполне возможно, добыто как раз в Киргизии).

Весомую долю в ВВП и его увеличении играют трудовые мигранты. По оценке ВБ, переводы формируют до 30% ВВП республики. В 2016 году объём переводов вплотную приблизился к 2 млрд долл. При этом, как утверждает экс-министр финансов Акылбек Жапаров, международные финансовые институты оценивают только видимую часть экономики РК, которая составляет примерно половину от реальной. Такую оценку политики приводит портал «Азаттык». В правительстве эту оценку считают завышенной и утверждают, что в действительности в зависимости от сектора в тени находится 25−40% экономики.

Киргизская экономика в январе — феврале этого года усилила зависимость от импорта (519 млн долл, +10,4%), увеличив тем самым негативное сальдо торгового баланса, поскольку экспорт за тот же период сократился (233,5 млн долл, — 2,8%). Единственный позитивный момент в этом — республика продолжает замыкать свою внешнюю торговлю на страны Евразийского экономического союза: 331 из 752 млн долл внешнеторгового оборота республики в январе — феврале пришёлся на страны ЕАЭС (+7,3%).

Пока Киргизия только ищет свою региональную экономическую нишу, которая поможет ей выправить дисбаланс во внешней торговле, Узбекистан, похоже, уже её нащупал. В начале мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании семи свободных экономических зон, предприятия в которых займутся выращиванием лекарственного растительного сырья и его переработкой. Проще говоря, в республике осваивают производство БАДов. Вполне вероятно, что к такому решению руководство республики подтолкнула КНР — главный экономический партнёр Узбекистана. И одновременно активный производитель и потребитель всякого рода БАДов и лекарственных средств растительного происхождения. Закрепившись в Китае, узбекские производители получат выход на 1,5-миллиардный рынок.

Президенты Узбекистана и Туркменистана подписали соглашение о разделе продукции (углеводороды), которая будет добываться на каспийском шельфе Туркменистана. Стоит отметить, что все нефтедобывающие государства региона поддерживают ограничение добычи нефти, которое, как ожидается, должно быть подписано во время саммита ОПЕК+ в Вене.