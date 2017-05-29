Администрация Трампа планирует более активно подключиться к разрешению кризиса на Украине, в том числе пойдя на соглашение с Москвой. Однако даже если устремления Трампа по сближению с Кремлем и провалятся, такое развитие событий нельзя считать негативным. В таком случае Вашигтон будет вынужден следовать более жесткому курсу в отношении России, пойдя на военную и политическую поддержку Киева, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Так, по словам ряда официальных лиц, в ходе состоявшейся в марте в Овальном кабинете встречи президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Белого дома заявил, что разрешение кризиса на Украине является ответственностью ЕС, США, в свою очередь, не будут особо активно вмешиваться в этот процесс. Однако всего через два месяца администрация Трампа уже меняет курс и планирует перейти к более значительному участию в разрешении этой проблемы.

Для главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона, который руководит этим подходом негласно, Украина — место, где может быть начат пока что не работающий план Трампа по восстановлению российско-американских отношений. Хотя его видение пока находится на ранней стадии разработки, оно состоит в том, чтобы перезапустить собственную версию мирных переговоров, в которых в прошлом году участвовала администрация Обамы, в надежде, что благодаря новым обстоятельствам и участникам удастся добиться более благоприятных результатов.

Mark lindamood Белый дом США

В администрации существует целый ряд скептиков, считающих, что стремление к той или иной перезагрузке отношений с Россией в условиях сложившейся в США внутриполитической обстановки, в которой активно обсуждаются расследования воздействия России на политическую систему США, является мартышкиным трудом. Несмотря на это, Трамп и Тиллерсон настроены решительно попытаться осуществить свой план. И официальные же лица ЕС, в свою очередь, приветствуют подобные устремления.

«Мы очень высоко оцениваем то, что новая администрация будет в большей степени участвовать в разрешении украинского кризиса. Вначале они, казалось, совсем не были заинтересованы в этом вопросе. Это многое меняет», — заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль после встречи с Тиллерсоном, состоявшейся 17 мая.

Германия и Франция активно участвовали в так называемом нормандском формате. Его целью является имплементация Минских договоренностей, заключенных в 2015 году. Процесс замедляется из-за нарушений режима прекращения огня, как считает автор, со стороны прежде всего поддерживаемых Россией сил, а также из-за отсутствия с украинской стороны политического процесса. Париж и Берлин надеются, что США смогут вывести процесс из тупика.

«Мы знаем, что Россия сделает шаг, только если к процессу подключатся США и заставят их делать больше для перемирия и для вывода тяжелого вооружения из региона, — отметил Габриэль. — Русским известно, что поведение России на Украине является предварительным условием для взаимодействия [США] с Россией в других областях».

Смена курса Трампа стала очевидной 10 мая, когда он провел обсуждение с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и после прошедшей не столь заметно встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Я сказал, ребята, вам надо помириться, вам надо добиться мира», — отметил позже Трамп в интервью Fox News.

Хотя в Белом доме и Государственном департаменте США отказались от комментариев, официальные лица США и другие источники подтвердили, что Тиллерсон провел большое число дискуссий о том, как добиться прогресса с Лавровым. Также проводится активная межведомственная работа по созданию новой стратегии, в которой участвует и вице-президент Пенс.

Тиллерсон ищет человека на должность специального посланника Государственного департамента, который бы возглавлял новый процесс США в отношении Украины. Новый посланник должен будет возобновить дипломатический канал с Владиславом Сурковым. В прошлом году помощник государственного секретаря по вопросам Европы Виктория Нуланд оказалась неспособной добиться прогресса по этому каналу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам официальных лиц, на данный момент сложилась иная ситуация, состоящая в том, что президент России Владимир Путин не может больше оттягивать момент в ожидании более благоприятной администрации США, подобно тому, как он это делал в 2016 году. Правительства Франции и Германии не станут более дружественны в отношении Москвы в ближайшее время.

Однако всё осложняют внутриполитические проблемы Трампа, связанные с российским скандалом. Конгресс «бьет копытом» в предвкушении введения новых санкций в отношении России. Снимать же он их не стремится. Поэтому законодатели от обеих партий будут крайне скептически настроены в отношении любой сделки, которую Трамп попытается заключить с Москвой.

По словам бывшего посла США на Украине Джона Хёрбста, Трамп мог бы использовать угрозу или даже новые санкции в качестве инструмента давления на Путина, чтобы тот проявил большую сговорчивость к уступкам.

«Еще меньше вероятность того, что дипломатия, которая не требует изменения ситуации на земле, сможет привести к прогрессу», — отметил он.

Детали немаловажны. Если команда Трампа выберет принципиальный подход, основанный на предложении ограниченного снятия санкций только после того, как Россия добьется соблюдения режима прекращения огня и выведет тяжелое вооружение с востока Украины. Только тогда, как подчеркнул Александ Вершбоу, занимавший в прошлом высокопоставленные посты в Пентагоне и НАТО, заключение соглашения возможно.

«Вероятность этого невелика, — добавил он.— Однако наилучшим способом обезоружить своих критиков станет возможность удивить всех и договориться о хорошей сделке, с помощью которой русские уйдут с востока Украины».

Таким образом, заключает автор, если команда Трампа приложит все усилия для заключения сделки с Москвой и провалится, по меньшей мере так она сможет выявить истинные намерения Путина. В таком случае у администрации не будет иного выбора, кроме как пойти путем более активного противодействия российской агрессии, поддержки правительства и вооруженных сил Украины, а также оставить идею очередной перезагрузки отношений с Россией.