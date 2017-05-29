Трампу стоит начать с Украины — The Washington Post
Администрация Трампа планирует более активно подключиться к разрешению кризиса на Украине, в том числе пойдя на соглашение с Москвой. Однако даже если устремления Трампа по сближению с Кремлем и провалятся, такое развитие событий нельзя считать негативным. В таком случае Вашигтон будет вынужден следовать более жесткому курсу в отношении России, пойдя на военную и политическую поддержку Киева, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post.
Так, по словам ряда официальных лиц, в ходе состоявшейся в марте в Овальном кабинете встречи президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Белого дома заявил, что разрешение кризиса на Украине является ответственностью ЕС, США, в свою очередь, не будут особо активно вмешиваться в этот процесс. Однако всего через два месяца администрация Трампа уже меняет курс и планирует перейти к более значительному участию в разрешении этой проблемы.
Для главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона, который руководит этим подходом негласно, Украина — место, где может быть начат пока что не работающий план Трампа по восстановлению российско-американских отношений. Хотя его видение пока находится на ранней стадии разработки, оно состоит в том, чтобы перезапустить собственную версию мирных переговоров, в которых в прошлом году участвовала администрация Обамы, в надежде, что благодаря новым обстоятельствам и участникам удастся добиться более благоприятных результатов.
В администрации существует целый ряд скептиков, считающих, что стремление к той или иной перезагрузке отношений с Россией в условиях сложившейся в США внутриполитической обстановки, в которой активно обсуждаются расследования воздействия России на политическую систему США, является мартышкиным трудом. Несмотря на это, Трамп и Тиллерсон настроены решительно попытаться осуществить свой план. И официальные же лица ЕС, в свою очередь, приветствуют подобные устремления.
«Мы очень высоко оцениваем то, что новая администрация будет в большей степени участвовать в разрешении украинского кризиса. Вначале они, казалось, совсем не были заинтересованы в этом вопросе. Это многое меняет», — заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль после встречи с Тиллерсоном, состоявшейся 17 мая.
Германия и Франция активно участвовали в так называемом нормандском формате. Его целью является имплементация Минских договоренностей, заключенных в 2015 году. Процесс замедляется из-за нарушений режима прекращения огня, как считает автор, со стороны прежде всего поддерживаемых Россией сил, а также из-за отсутствия с украинской стороны политического процесса. Париж и Берлин надеются, что США смогут вывести процесс из тупика.
«Мы знаем, что Россия сделает шаг, только если к процессу подключатся США и заставят их делать больше для перемирия и для вывода тяжелого вооружения из региона, — отметил Габриэль. — Русским известно, что поведение России на Украине является предварительным условием для взаимодействия [США] с Россией в других областях».
Смена курса Трампа стала очевидной 10 мая, когда он провел обсуждение с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и после прошедшей не столь заметно встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
«Я сказал, ребята, вам надо помириться, вам надо добиться мира», — отметил позже Трамп в интервью Fox News.
Хотя в Белом доме и Государственном департаменте США отказались от комментариев, официальные лица США и другие источники подтвердили, что Тиллерсон провел большое число дискуссий о том, как добиться прогресса с Лавровым. Также проводится активная межведомственная работа по созданию новой стратегии, в которой участвует и вице-президент Пенс.
Тиллерсон ищет человека на должность специального посланника Государственного департамента, который бы возглавлял новый процесс США в отношении Украины. Новый посланник должен будет возобновить дипломатический канал с Владиславом Сурковым. В прошлом году помощник государственного секретаря по вопросам Европы Виктория Нуланд оказалась неспособной добиться прогресса по этому каналу.
По словам официальных лиц, на данный момент сложилась иная ситуация, состоящая в том, что президент России Владимир Путин не может больше оттягивать момент в ожидании более благоприятной администрации США, подобно тому, как он это делал в 2016 году. Правительства Франции и Германии не станут более дружественны в отношении Москвы в ближайшее время.
Однако всё осложняют внутриполитические проблемы Трампа, связанные с российским скандалом. Конгресс «бьет копытом» в предвкушении введения новых санкций в отношении России. Снимать же он их не стремится. Поэтому законодатели от обеих партий будут крайне скептически настроены в отношении любой сделки, которую Трамп попытается заключить с Москвой.
По словам бывшего посла США на Украине Джона Хёрбста, Трамп мог бы использовать угрозу или даже новые санкции в качестве инструмента давления на Путина, чтобы тот проявил большую сговорчивость к уступкам.
«Еще меньше вероятность того, что дипломатия, которая не требует изменения ситуации на земле, сможет привести к прогрессу», — отметил он.
Детали немаловажны. Если команда Трампа выберет принципиальный подход, основанный на предложении ограниченного снятия санкций только после того, как Россия добьется соблюдения режима прекращения огня и выведет тяжелое вооружение с востока Украины. Только тогда, как подчеркнул Александ Вершбоу, занимавший в прошлом высокопоставленные посты в Пентагоне и НАТО, заключение соглашения возможно.
«Вероятность этого невелика, — добавил он.— Однако наилучшим способом обезоружить своих критиков станет возможность удивить всех и договориться о хорошей сделке, с помощью которой русские уйдут с востока Украины».
Таким образом, заключает автор, если команда Трампа приложит все усилия для заключения сделки с Москвой и провалится, по меньшей мере так она сможет выявить истинные намерения Путина. В таком случае у администрации не будет иного выбора, кроме как пойти путем более активного противодействия российской агрессии, поддержки правительства и вооруженных сил Украины, а также оставить идею очередной перезагрузки отношений с Россией.