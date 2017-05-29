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28 мая 2017 года состоялось знаменательное для российского гражданского авиастроения событие — первый полёт совершил новейший пассажирский авиалайнер МС-21. Самолёт провел в воздухе около 30 минут, поднявшись на высоту 1 км и разогнавшись до скорости 300 км/ч. Полёт был проведён в закрытом режиме. Напомним, МС-21 покинул сборочный цех 4 мая. Сможет ли новый российский авиалайнер стать конкурентоспособным и коммерчески успешным?

МС-21 относится к самому востребованному классу пассажирских самолётов

Первым пассажирским самолётом, «с нуля» разработанным в России, стал региональный ближнемагистральный авиалайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). По меркам современного российского гражданского авиастроения построено значительное количество SSJ-100. С 2008 года произведено 128 бортов, из которых поставлено заказчикам 108. К сожалению, некоторая «узость» рынка региональных самолётов не позволила производителям выйти на запланированные ежегодные объёмы производства в 60 самолётов, соответственно, прибыльным самолёт так и не стал. С другой стороны, говорить о каком-то «безумном» провале тоже не приходится, так как на разработку самолёта было потрачено всего около $400 млн бюджетных денег (и ещё $600 млн внебюджетных инвестиций) — один из не столь частных примеров эффективного расходования государственных средств за последние годы. К тому же был получен полезный опыт и удалось собрать костяк специалистов, способных заниматься разработкой современных пассажирских самолётов.

Что же касается МС-21 — то самолёт, создаваемый корпорацией «Иркут», относится к классу узкофюзеляжных ближне/среднемагистральных самолётов. В настоящее время разрабатываются лайнеры МС-21−300 (160—211 мест) и МС-21−200 (130—176 мест), максимальная дальность полёта самолётов составляет 6000 и 6400 км соответственно. К той же категории относятся такие популярнейшие в мире модели авиалайнеров как AirbusA-320 (произведено более 7500 единиц) и Boeing-737 (произведено более 7000 единиц). Рынок этой продукции огромен — к примеру, на новые модификации A-320neo (эксплуатируется с января 2016 года) и Boeing-737 MAX (первый полёт в январе 2016 года) уже имеются заказы огромных объёмов — около 2600 и 2500 бортов соответственно. Более того, по оценке компании Boeing в период с 2016 по 2035 год потребность мирового рынка в узкофюзеляжных авиалайнерах составит умопомрачительные 28 140 единиц на сумму $3 триллиона. Несложно догадаться, что даже 5−10% (1407−2814 единиц на сумму $150−300 млрд.) от этого «пирога» могут принести огромную прибыль. Очевидно, что «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) будет невероятно сложно претендовать на огромный североамериканский и западноевропейский рынки (потребность примерно в 11.000 бортов). При этом необходимо поставить четкую задачу получить за эти годы большую часть рынка СНГ (около 800 бортов) и побороться за контракты в Азии (около 11.000 бортов), Латинской Америке (около 2.500 бортов), Африке (около 900 бортов) и на Ближнем Востоке (около 1.500 бортов).

Denis Fedorko МС-21

Удастся ли МС-21 завоевать часть мирового рынка?

Сделать это будет непросто — здесь недостаточно просто предложить самолёт с конкурентоспособными характеристиками (а такие у МС-21 заявлены) и ценой. Каталожная стоимость МС-21 составит около 85 млн, тогда как самый дешевый Boeing-737 MAX обойдется заказчику в $87 млн, а A319neo стоит $94,4 млн. В этом смысле у российского самолёта всё неплохо. Но не стоит забывать и другого нового игрока — Китай, который проводит испытания своего Comac C919, находящегося в том же классе. Пока стоимость этого самолёта официально не определена, но судя по предзаказу на эти самолёты в количестве 380 единиц стоимостью $26 млрд, несложно посчитать, что в среднем один борт обойдется заказчику примерно в $68 млн. На первый взгляд, всё просто — китаец должен постепенно «убить» всех своих конкурентов за счёт столь низкой стоимости. Но дело в том, что в реальности, крупным заказчикам те же Airbus и Boeing делают огромные скидки. К примеру, в среднем реальная стоимость A320neo оказалась на 51% ниже чем каталожная цена и составила $49.2 млн, а не $100.2 млн. То же самое и с «американцем». Российским производителями придется даже сложнее, чем китайцам, — у Поднебесной есть свой огромный рынок авиаперевозок, который, наверняка, административным ресурсом «уговорят» приобретать отечественный самолёт. Рынок же СНГ, где может доминировать Россия, намного меньше и свободнее китайского. Из сложностей для российской стороны также стоит отметить тот факт, что у ОАК нет столь развитой инфраструктуры по обслуживанию поставленных за рубеж авиалайнеров, а это один из важнейших факторов, влияющих на выбор самолёта покупателем. В этом направлении еще необходимо очень долго и много работать. Несколько упрощает этот вопрос тот факт, что на самолёт могут устанавливаться как американские двигатели Pratt & Whitney PW1400G, так и проходящий испытания российский двигатель ПД-14. Очевидно, что с российским двигателем (даже при его отличных характеристиках), продать самолёты вне России было бы заметно сложнее (в том числе и из-за сложностей сертификации).

Задача потеснить гигантов гражданского авиастроения не ставится

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолётов, из них за 185 уже внесены авансовые платежи. На разработку самолёта будет потрачено около $5 млрд, а для достижения рентабельности необходимо будет реализовать 300 самолётов. Эта «задача минимум» вполне выполнима. Другой вопрос, что этого, конечно, мало. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что до 2037 года ОАК рассчитывает поставить 1000 МС-21, то есть выйти на темп серийного производства 60−70 бортов в год. В сумме с производством около 20−30 SSJ-100, в идеальном раскладе, можно достигнуть показателя 90−100 самолётов в год. Для сравнения, СССР в 1980-х годах выпускал 60−70 гражданских самолётов в год, а Airbus и Boeing поставляют заказчикам около 600 самолётов в год. Очевидно, что задача реально потеснить американского и европейского авиапроизводителя в ближайшие 20 лет руководством ОАК и России не ставится — да это и невозможно. На этом этапе необходимо хотя бы просто вернуться в список стран-производителей конкурентоспособной гражданской авиации, получить возможность оснащать отечественными самолётами российские авиакомпании и создать прибыльный коммерческий проект. Лишь после этого можно думать о каких-то более глобальных задачах. Но даже поставленные цели очень непросто выполнить — для выхода на давно утраченные рынки придется использовать все рычаги, в том числе и не совсем «честные» (благо, «откатами» после распада СССР на российский рынок агрессивно входили всё те же Boeing и Airbus). Понятно, что в развивающихся странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки далеко не всегда решения о закупке чего-либо зависят от качества предложения. Ну, а после того, как авиапарк авиакомпании «захвачен» производителем, «слезть» с поставок дополнительных бортов и запчастей в обозримом будущем уже очень тяжело.

На МС-21 сделана огромная ставка и от его успеха или неудачи во многом зависит судьба российского гражданского авиастроения, поэтому важна эффективная работа на всех уровнях — от разработки и производства, до создания сервисных центров и продвижения.