В чем значимость правильного понимания истории для жизни общества? Являются ли ее трактовки лишь источником «набора очков» для различных политических сил, — коммунистов, либералов, монархистов, — пытающихся приукрасить «свой» период и подчеркнуть неудачи «чужого»? Возможно ли вообще договориться о чем-то однозначном и общепризнанном, когда вокруг истории бушуют нешуточные страсти? Этим вопросам была посвящена прошедшая 27 мая в Екатеринбурге конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность», организованная участниками движения «Суть Времени». Это мероприятие является первым в серии конференций, приуроченных к столетию Великой Октябрьской социалистической революции.

Галина Брусницына Красная Весна Конференция «Октябрьская революция — мифы и реальность» 27.05.2017 Екатеринбург

«Надо говорить массам горькую правду», — призывал не самый бесталанный лидер происходивших сто лет назад событий. Как бы велико ни было искушение той или иной силы использовать имеющийся у нее в руках информационный ресурс для клеветы и выворачивания фактов в свою пользу (как это было в Перестройку, когда вся мощь государственного аппарата была направлена на десоветизацию), за ложь всегда приходится платить. Даже если она и позволяет что-то выиграть «здесь и сейчас».

Конечно, история является фундаментом для общественных ценностей, уважения себя и граждан своей страны, ощущения своего права (или бесправия) самому решать свою судьбу. Вообще говоря — путь дальнейшего развития России мы всегда выбираем с оглядкой на имеющийся опыт. Что же происходит, когда мы подменяем подлинную историю прямой ложью? Попросту говоря, мы отрываемся от реальности.

Мы ориентируемся на ложный опыт — и совершаем ошибки. У нас отсутствует картина реальной жизни: мы не знаем, что работает, а что — нет, какие шаги предпринимать можно, а какие — не стоит. Ложь, даже если она не грубая, все равно содержит в себе противоречия и неувязки. Заставляя людей верить в нее, мы разрушаем их логику, их способность стройно мыслить. Нет ничего страшнее, чем накачка историческими «мифами» своих же сторонников: жертвы лжи будут плутать в потемках, и не смогут в дальнейшем сделать ничего продуктивного.

Андрей Алексеев Красная Весна Зрительный зал. Конференция «Октябрьская революция — мифы и реальность» 27.05.2017 Екатеринбург

Об этом в своем выступлении на конференции говорил Сергей Кургинян, политолог, лидер движения «Суть Времени», обсуждая число жертв репрессий советского периода:

«Вместо того чтобы назвать эти цифры [число жертв репрессий — ИА REGNUM ], позволяют блуждать мифам. Господин Солженицын в конце своей биографии назвал цифру в 110 миллионов [репрессированных — ИА REGNUM ]. Почему перед столетием не опереться на твердый исторический фундамент и не убрать все остальное, почему не перестать морочить голову нашим детям?..

Апелляции к фальшивкам нельзя допустить к столетию величайшего события. Это не значит, что нужно говорить, что всё было замечательно. Но нужно сказать, что реально произошло. Это важно в память о тех, кто погиб, и это важно для молодежи».

***

Ясно, что сводить людей с ума, заставляя поверить в ложную картину мира (чтобы затем болезненно столкнуться с реальностью), может только сила, отказавшаяся развивать страну и общество. Фактически подобные политики пытаются получить и удержать власть за счет подавления народа (в том числе и своих сторонников). Скорее всего, они и не рассчитывают на будущее — им важнее как можно больше получить сейчас, нежели медленно наращивать силу и сознательность масс, ведя страну к процветанию.

Андрей Алексеев Красная Весна Президиум. Конференция «Октябрьская революция — мифы и реальность» 27.05.2017 Екатеринбург

Но является ли признание истинных цифр и основополагающих фактов истории достаточным для «продуктивных» российских сил? Можем ли мы говорить еще и о каких-то общих ценностях, которые все должны признать, чтобы Россия двигалась дальше?

Сергей Кургинян в своем выступлении затронул и эти вопросы:

«Любая тотальная демонизация означает государственную катастрофу. Абсолютная демонизация последних семидесяти лет [советской власти — прим. ИА REGNUM ] означает, что построение постсоветской России невозможно».

Политолог в своих выступлениях уже неоднократно подчеркивал, что черная дыра в 70 лет влечет за собой не только полное уничтожение чести и достоинства россиян, оказывающихся в таком случае прямыми наследниками чего-то ужасного, достойного осуждения чуть ли не наравне с фашизмом. При том, что в эту «дыру» строили наши отцы, деды и прадеды. Проклятие советского прошлого влечет и вполне материальные последствия для России: потерю права голоса на международной арене, выплату репараций «порабощенным народам», — все, вплоть до внешнего управления со стороны «цивилизованных стран» и раздела территории.

Впрочем, огульное осуждение любого периода своей истории — катастрофично. Оно подрывает то, что называется национальной идентичностью: осознание своего места в мире, особого пути, величия своей культуры, права жить по-своему. Исторические периоды взаимосвязаны, и из «черной дыры» в любом из их можно сделать вывод, что вся последующая жизнь была «испорчена», «отравлена». Например, «рабским менталитетом». И излечивать эту «хроническую болезнь» нужно радикальными методами.

***

Современная Россия так и не сбросила с себя груз исторической лжи, созданной в Перестройку. Чтобы понять, почему это так, нужно задаться вопросом: «Кто в сегодняшнем обществе должен заниматься поиском исторической правды?».

Андрей Алексеев Красная Весна Конференция «Октябрьская революция — мифы и реальность» 27.05.2017 Екатеринбург

В отношении главного претендента на эту роль — постсоветской элиты — Сергей Кургинян категоричен. Он выделяет в ней две группы: первую, в чьи интересы не входит «поднятие России с колен», нужна тотальная десоветизация. Вторая, понимающая опасность проклятия целого периода истории (тем более — в весьма просоветски настроенном обществе), пытается найти компромисс с первой группой. Ситуацию ухудшает то, что обе группы изначально настроены антисоветски, и различие между ними — лишь прагматическое: в том, боятся ли они потерять страну или нет.

Вероятно, истину должны найти ученые — профессиональные историки. Однако де-факто в этих вопросах они не выполняют даже свою профессиональную задачу (не могут предоставить корректные цифры). Тем более — даже и не претендуют на роль интеллигенции, задумывающейся о судьбе народа:

«У нас нет в обычном респектабельном виде готовой интеллигенции, которая готова возглавить национально-освободительную борьбу… Наша национальная честь требует, чтобы какие-то точки над «i» были расставлены. И если это не делает профессиональное сообщество, то пусть это делает формирующаяся интеллигенция…

Если к вопросам истории подойти честно и профессионально, то антисоветскую мифологию можно преодолеть. При этом произойдет поворот в сторону исторического достоинства. Это в руках и по силам гражданскому обществу».

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян, Конференция «Октябрьская революция — мифы и реальность» 27.05.2017 Екатеринбург

В условиях нерешительности элиты и бездействия ученых, Сергей Кургинян возлагает задачу создания безусловного исторического фундамента на гражданское общество. Поиск реальных цифр, общее признание ряда основных исторических фактов, создание идеологических рамок, не позволяющих очернять какой-либо из периодов российской истории — все это составляет жизненные интересы граждан, народа. И если никто не решает эти вопросы — сами граждане обязаны дать на них ответ. Если существующая интеллигенция, так или иначе, предала народ — общество должно создать новую интеллигенцию.

И конференция в Екатеринбурге является маленьким шагом именно на этом пути.