Первое же заседание комиссии по расселению аварийного жилья при новом руководителе Карелии — Артуре Парфенчикове — выдалось очень тяжелым. К весне 2017 года регион не выполнил и половины прошлогодней программы. Крайний срок — 1 сентября, при этом из 119 тысяч квадратных метров расселено лишь 60 тысяч.

Gov.karelia.ru Житель Карелии у своего аварийного дома

Врио главы жестко критикует подчиненных, обещает найти виновных в срыве сроков и приказывает искать нетривиальные способы решения проблемы — помня не только о темпах строительства, но и о качестве работ. Однако и он, и региональный министр строительства Дмитрий Матвиец фактически признаются в том, что к сентябрю достроить новое жилье по программе расселения аварийного республика не успеет.

«По состоянию на сегодняшний день, показатели 2014 и 2015 года республикой выполнены. Показатели 2016 года выполнены частично. Показатели 2017 года на сегодня нулевые», — заявил на майском заседании регионального правительства Дмитрий Матвиец.

Конечно, тяжелая ситуация в Карелии сложилась до Артура Парфенчикова. Он сейчас, скорее, выполняет работу кризис-менеджера — пытается исправить ошибки предыдущих руководств. Изначально в регионе взяли на вооружение всего два способа реализовать программу расселения: строить новые дома и покупать готовое жилье у застройщиков. Выкуп аварийных квартир у граждан, чтобы они на эти деньги сами подбирали себе новое жилье — этот механизм в Карелии не прижился. Более того — из взятых на вооружение инструментов более-менее нормально работает только один — покупка готовых квартир у застройщика. Здесь Карелия до 1 сентября 2017 года должна выполнить поставленные задачи.

Gov.karelia.ru Аварийный дом

Что же из года в год мешает региону строить — качественно и вовремя — новые дома? С 2008 по 2012 годы в республике с подрядчиками работали муниципалитеты. Результат: программа была выполнена всего на 63%. Из 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья, которые не удалось тогда расселить, восемь тысяч пришлись на Петрозаводск. Республику лишили федерального финансирования, фактически исключив из программы на весь 2013 год.

Региональные руководители громко раскритиковали местное самоуправление, забрали себе полномочия по работе со строительными компаниями и вновь получили финансирование из Фонда содействия реформирования ЖКХ. Но произошло это только во второй половине 2014 года. Так следующая программа расселения аварийного жилья (с 2014 по 2017 годы) в регионе началась с опозданием на 18 месяцев. Во многих регионах эту работу смогли разбить на логичные четыре этапа — Карелии нужно было успевать за три. С учетом «хвоста» в 11 тысяч квадратных метров, тянущегося с 2008 года.

Правительство региона засучило рукава, снизило количество подрядчиков с сорока до четырех, извело множество часов на совещания, сотни литров казенного бензина на командировки с проверками строительных площадок, даже поставило на отдельных стройках видеокамеры, работающие онлайн. И — не справилось. Две из четырех строительных компаний сорвали все разумные и неразумные сроки.

Всё закончилось выговором, который в середине февраля 2016 года президент страны объявил тогдашнему главе республики Александру Худилайнену. «В ответ» последний распустил правительство, правительство обвинило во всем подрядчиков, а с одной компанией контракт расторгли.

«Мне кажется, что реализация значимых государственных программ и защита свободного рынка конкуренции должны быть разведены, — цитирует портал «Петрозаводск говорит» бывшего премьер-министра Карелии Олега Тельнова. — Я не вижу предмета конкурса, когда речь идет о строительстве жилья для расселения аварийных домов. Какой может быть конкурс, если у нас фиксированная цена и фиксированные параметры объектов? В рамках закона о контрактной системе гарантировать приход нормального подрядчика невозможно».

Не помогли ни увольнения, ни череда обвинений, ни форменные перепалки на заседаниях правительства. Как следствие, уже почти собравшегося на сентябрьские выборы главы Карелии Александра Худилайнена в феврале этого года президент меняет на руководителя Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова.

«Пришла новая команда, наверное, они должны понять, в чем сбой и все ошибки учесть, — заявил юрист в сфере ЖКХ, депутат Петрозаводского совета Андрей Ушаков. — Свежий взгляд всегда хорошо выявляет предыдущие ошибки. Сейчас нужна хорошая работа кризис-менеджера. Есть очень хорошая возможность, что называется, на перепутье инвентаризировать все ошибки, составить четкую «дорожную карту», как все исправить.

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков (слева)

Новая команда под руководством врио главы республики Артура Парфенчикова уже выявила не попавшие в действующую программу 129 домов — 23 тысячи квадратных метров аварийного жилья не расселили вовремя. Кроме того, разорвали контракт с очередным подрядчиком. А это значит, что реализация программы в Карелии затягивается еще больше.

«Мы обязательно предпримем однозначные меры к тому, чтобы все жилье было в эксплуатацию введено в этом году, средства будут использованы, — цитирует Артура Парфенчикова информагентство «Республика». — Сроки сдачи в эксплуатацию определяем где-то конец августа — сентябрь — октябрь. И параллельно будем работать над тем, чтобы в этом году постараться обозначить процесс получения средств на эти 23 тысячи квадратных метров, чтобы в 2018 году нам можно было закрыть программу 2012 года в полном объеме».

Есть и еще один момент. Программа расселения аварийного жилья должна быть выгодна и застройщикам. А цена одного квадратного метра, возводимого по этой программе, установлена на уровне 40 тысяч рублей. Некоторые строительные компании по программе расселения аварийного жилья в Карелии работают без прибыли, а кто-то и вовсе в убыток. Понятно, что при таких условиях «затащить» в регион профессионального подрядчика с хорошей репутацией, нужным количеством рабочей силы и техники сложно.

Между тем за время действия программы количество аварийных квадратных метров в стране выросло еще больше. Для регионов-аутсайдеров, в том числе, Карелии, это чревато срывом очередной программы — уже будущей. Видимо, в руководстве страны поняли, что ситуацию нужно в корне менять. 4 мая на заседании Госсовета президент России заявил: правительство должно разработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья.

Gov.karelia.ru Строительство нового дома

Новая программа должна уйти от принципа «федеральный центр спускает деньги в регионы». Похоже, без софинансирования со стороны самих переселенцев не обойтись. Пока говорят о четырех основных механизмах, которые могут войти в новую концепцию.

Механизм 1. Развитие застроенных территорий

Имеется в виду следующее: муниципалитет предлагает инвесторам не заниматься точечной застройкой домов по программе, а возводить целые микрорайоны за счет собственных средств. Вернуть свои вложения они смогут позже, например, сдав первые этажи домов под офисы. Для Карелии вариант откровенно неподходящий.

— В Петрозаводске этот вариант рассматривали, но он был малопривлекателен, потому что количество расселяемых людей больше, чем площадь района, а разрешенная в предложенных микрорайонах этажность не позволит инвестору получить прибыль, — рассказала информагентству «Республика Карелия» депутат регионального Заксобрания Анна Лопаткина.

Механизм 2. Развитие арендного жилья

Если собственники в аварийном жилье живут по договору социального найма, то новое жилье им могут также предлагать по соцнайму, но при этом люди должны будут часть денег вернуть из своего кармана. То есть, муниципалитет берет кредит, строит арендное жилье, переселяет с одного соцнайма в другой. Но, так как кредиты надо возвращать, может рассматриваться финансовое участие граждан.

Механизм 3. Принцип ЖСК

Собственники квартир в аварийном жилье могут предложить муниципалитету построить новое жилье частично за свой счет. Основные деньги вкладывает мэрия в виде компенсаций гражданам за сносимые квартиры — их заранее оценят. Остаток собственники внесут сами. Отдельные специалисты называют эту потенциальную норму будущей программы самой сложной, непонятной: люди должны организоваться и предложить на своей территории построить дом с собственным финансовым участием. Нужен четкий правовой механизм.

Механизм 4. Выдача сертификатов

Похоже, пока самая понятная инициатива: квартиру в аварийном доме официально оценивают, человек берет эти деньги, вкладывает часть собственных — и покупает новое жилье. «Ему никто ничего не строит, государству не надо думать, понравится ему новое жилье или нет, будут падать обои, не будут — он сам покупает жилье, где хочет. И ни к кому никаких претензий. Я думаю, что в этом варианте учтут и вопросы ипотеки, первого взноса», — рассказала Анна Лопаткина. Предлагают еще ввести в российское законодательство принципиально новый вид жилья — жилье, построенное для расселения граждан из аварийных домов.

Gov.karelia.ru Строительство нового дома

Все предложения, прежде чем стать законом, должны пройти общественные обсуждения, профильные комитеты и заседания парламента страны. Учтут и пожелания региональных властей. Так, в Минстрое Карелии склонны основные усилия направить на строительство маневренного жилья для наименее социально защищенных людей. Задача такого фонда в том, чтобы людям, которым срочно нужно переехать из разваливающихся деревяшек, было где остановиться, пока им строят новый дом.

Новую программу власти намерены запустить с 2019 года. А для завершения действующей в отстающих регионах сроки передвинули до конца 2018 года. Основным оператором, передающим федеральные деньги в субъекты, на это время остается Фонд содействия реформированию ЖКХ.