



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В партии «Справедливость и развитие» вторая эпоха Эрдогана

На состоявшемся III чрезвычайном партийном Конгрессе ПСР, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным кандидатом на пост генерального председателя, его переизбрали 1414 голосами. Однако на повестке был не только вопрос о выборе руководства партии. Вновь были переформатированы Центральный Исполнительный Совет (MYK), совет правления партии и внесены изменения в 11 пунктов в Уставе. Прописана новая должность — помощник генерального председателя, им стал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Кроме того, в своем выступлении Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения (ОНАL) отменен не будет, а также дал сигнал о новом переустройстве всех государственных структур.

Это конгресс ПСР можно назвать началом конца. Ведь всем известно, что режимы, которые собирают под себя законотворческую, исполнительную и судебную ветви государственной власти, как правило, ошибаются и склонны к коррупции. Пытаясь победить оппозицию, система постоянно «воспроизводит» новых оппозиционеров. В самом начале своего пути в 2002 году молодые, самоопределившиеся кадры ПСР, которые поддержали демократические принципы прав и свобод человека и правового государства, придали видимость развития стагнирующей экономике Турции того времени, обратили на себя внимание людских масс. Самым первым экзаменом правительства стало вторжение США в Ирак, на что парламент (Великое Национальное Собрание) отреагировал негативно, обратив тем самым внимание стран дальнего и ближнего зарубежья на Турцию и кадры ПСР.

Партия, конечно, старалась выполнять свои предвыборные обещания, правительство, конечно, стремилось выстраивать здоровые отношения с важными игроками мировой политики, основываясь на паритете, и даже было в этом успешным, но… Позвольте спросить, с какими позитивными идеями выступает на чрезвычайном партийном конгрессе партия, кроме как повторно избирает своего лидера? С каким позитивным запалом оно борется сейчас за те, когда-то озвученные им, принципы? А ведь на этом самом конгрессе реальные проблемы страны даже не озвучивались. Если так будет продолжаться и дальше, в памяти останется только последние 4−5 лет из ряда вон выходящего плохого правления ПСР.

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

Режим ЧП (OHAL) не будет отменен до полного спокойствия

Эрдоган жестко возразил на партийном собрании на предложения об отмене чрезвычайного положения: «Мою страну пытаются разрушить, погибло 249 военных и 2000 раненных. И вы еще спрашиваете, когда будет отменен OHAL? Он не будет отменен. До каких пор? До тех пор, пока мы не достигнем спокойствия и процветания».

Германия собирается уходить из «Инджирлика»

Германия на пороге принятия решения по авиабазе ВВС США «Инджирлик», которая часто становится в последнее время причиной напряженности в отношениях между Берлином и Анкарой. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Амман готова оказать помощь в переводе немецких военных с базы Инджирлик в Иорданию. Фон дер Ляйен, как сообщает немецкая газета «Bild am Sonntag», процитировала слова короля Иордании о том, что его страна «окажет Германии всякую поддержку, помощь и содействие в случае вынужденной перевозки самолетов-заправщиков и истребителей Tornado с базы «Инджирлик». О готовности уйти из Турции говорит и канцлер Германии Ангела Меркель. Невыдача Анкарой разрешения депутатам Бундестага посетить базу «Инджирлик» вызывает дискуссии и споры немецкой общественности.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также дает сигнал о возможном отзыве военных из турецкой Коньи. Однако представитель совета по внешним отношениям ХДС Юрген Хардт, подчеркивая, что Конья и «Индижирлик» — это разные вещи, говорит: «В Конье идет речь о единой миссии НАТО, немецкие самолеты-разведчики AWACS используются командами разных государств. Поэтому если Германия уйдет с данной платформы — может возникнуть проблемы». Немецкие самолеты применяются в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В марте месяце депутатам Бундестага официальная Анкара не дала разрешения посетить немецких военных на военной базе в Конье, информировала Deutsche Welle.

U.S. Air Force Авиабаза Инджирлик

Снесен печально известный клуб Рейна

В новогодний вечер боевиками ИГИЛ был совершен теракт в ночном клубе Рейна, унесший жизни 39 человек. Мэрия города Стамбула поясняет, что были снесены лишь те постройки клуба, наличие которые противоречат законодательству. Близкий к данной теме источник, сообщает, что представители власти и сами не знали о сносе здания. Механизированные машины, завершив снос, тут же уехали с места работы.

Препятствия в торговыми отношениях между Турции и Россией расчищаются

Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек и его российский коллега Аркадий Дворкович, 22 мая в Стамбуле подписали совместное заявление о снятии торговых ограничений. На данном мероприятии присутствовали премьеры двух стран России и Турции — Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым. Политическое решение о снятии торговых ограничений было принято на встрече президентом Владимира Путина и Эрдогана в Сочи 3 мая.

Организация Черноморского экономического сотрудничества

В Стамбуле прошло празднование 25-ого юбилея Организации Черноморского экономического сотрудничества. В мероприятии участвовали Эрдоган, президент Греции Прокопис Павлопулос и Медведев. В своей вступительной речи турецкий президент сказал: «Самое большое достижение ОЧЭС — это умение собрать за одним столом представителей разных стран одного региона, одного из самых сложных регионов мира, где существуют политические и даже военные осложнения. Мы должны продолжать работать, сосредоточив внимание на наших общих интересах, но не на наших разногласиях».

Сравнив порты и лиманы Черного моря с лавками одного большого рынка он добавил: «Мы, также могли бы значительно активизировать нашу организацию, повысив участие делегатов в деятельности рабочих групп. Наиболее ярким примером, является проект магистрали вокруг Черного моря (Karadeniz Çevre Otoyolu). Мы завершили строительство магистрали по нашей территории еще 10 лет назад. Если этот проект будет завершен и другими странами-участниками, то мы смогли бы объединить наши народы единой дорожной сетью».

Медведев, который также прибыл на празднование 25-ой годовщины ОЧЭС, в отношении запрета на экспорт турецких помидоров заявил, что «пока запрет сохраняется». Согласно новостной ленте «Спутника», российский премьер также сообщил, что правительство РФ «намеревается снять запрет на ввоз из Турции в Россию некоторых видов продукции и ограничения на въезд турецких граждан в Россию на работу, после чего ожидают от Турции адекватного ответа (отношения)».

Эрдоган внезапным решением отменил свой визит на праздничный обед во Дворце Долмабахче, организованный в честь высокопоставленных гостей. На праздничном обеде присутствовали спикер турецкого парламента Исмаил Кахраман и Йылдырым. Запланированные встречи один на один с главами стран были отменены.

Энес Кантер: Меня пытались похитить

Игрок НБА Энес Кантер, чей паспорт был конфискован в аэропорту Румынии, сделал несколько важных заявлений. Кантер говорит, что начало его проблем исходит из Индонезии, с момента, когда его начали преследовать секретные службы Индонезии после чего он вынужден был оттуда уехать. Баскетболист поделился о произошедшем в передаче одного из известных каналов в США — CBS: «Ночью мой менеджер позвонил в дверь и говорит: «Секретная служа Индонезии ищет тебя. Правительство Турции сообщило им о том, что я якобы представляю опасность. Мы не знали что делать и были вынуждены спешно выехать из этой страны. Сначала поехали в Сингапур, потом в Румынию. Эрдоган приехав в США на виду у всего мира отдает приказ своей охране побить протестующих. Это было сделано в Вашингтоне на виду у всех. Вот теперь и представьте, что способен этот человек сделать «под ковром».

Продолжая государственный переворот

Искусственный государственный переворот 15 июля 2016 года запустил процесс арестов, количество которых достигло 50 тысяч, а после референдума 16 апреля 2017 года все стало еще более серьезным. Еженедельно сотни невинных людей по разным причинам попадают под полицейский надзор. Только за эту неделю приблизительно 600 человек задержаны после операции полицейских. В рамках проведения «охоты на ведьм» в отношении движения «Хизмет» были заведены турецкой спецслужбой МİT уголовные дела на 254 работников мэрии города Анкары и прилегающих районных администраций. Также было принято решение о возбуждении уголовных дел на 60 сотрудников министерств развития и национального образования. Во вторник была проведена операция в тюрьме Silivri. Выяснилось, что в ходе «охоты на ведьм», проведенной в 6 губерниях, взяты под стражу 40 исполнительных приставов и принято решение о задержании 75 подозреваемых. В четверг Главной республиканской прокуратурой было принято решение о возбуждении дел в отношении 144 человек, гражданских и военных.

Таможенная полиция Нигерии в порту Лагос задержало судно с оружием, которое вышло из Турции

Представитель Таможенного управления Нигерии Джозеф Атта сообщил, что было изъято множество ружей и запасные части к оружию. Подчеркнув факт выхода судна в море из Турции, он добавил, что в целях отвлечения внимания нигерийских таможенников, корабль был покрыт штукатуркой. Сообщается о том, что по данному факту было возбуждено уголовное дело и один человек взят под стражу. Кому было адресовано перевозимое оружие, неизвестно. Чиновники Нигерии, в которой происходят этнические столкновения, борются с проявлениями агрессии радикальной группировки Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке страны.