Влиятельная японская газета «Нихон кэйдзай симбун» («Экономическая газета Японии») опубликовала статью «Разница между Японией и Китаем глазами России», автор которой сетует по поводу укрепляющихся российско-китайских отношений и без оптимизма анализирует попытки нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ установить особые доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Автора статьи Мотохиро Икэда, похоже, удручает то, что во время прошедшего в середине мая в Пекине международного форума «Один пояс, один путь» рядом с председателем форума, главой КНР Си Цзиньпином, «сидел президент Путин, который был принят с особой теплотой». Как подтверждение сплоченности и солидарности двух стран и их лидеров трактуется в статье заявление Си Цзиньпина о необходимости сторон «укреплять отношения, стоя плечом к плечу, и вместе двигаться вперед, несмотря ни на какие изменения в международной обстановке». На что президент Путин также выразил удовлетворение в связи с развитием экономического сотрудничества, и, как и Си, использовал выражение «плечом к плечу», отметив, что российско-китайское сотрудничество по международным проблемам ощутимо стабилизирует ситуацию в мире. Не осталось незамеченным и то, что в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном президент Путин «даже назвал Си нашим другом».

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

То, что тесные связи Москвы и Пекина явно не по нутру Вашингтону и Токио, общеизвестно. Не скрывается и то, что разрабатываются различные «хитроумные схемы» по нарушению российско-китайского единства, внесению в отношения двух соседних держав противоречий и недоверия. Доводилось улавливать на Японских островах ностальгические нотки по поводу периода конфронтации между Китаем и СССР в 1960—1970-е годы. У японских политиков и политологов теплится надежда на то, что нечто подобное может повториться и между Китаем и современной Россией. Один известный японский профессор убеждал меня: «Мы, японцы, лучше вас, русских, знаем менталитет китайцев. Они будут говорить вам приятные слова, в чем-то поддерживать вас, но только пока это выгодно им. Так что не обольщайтесь нынешним «медовым месяцем». Как известно, после такого месяца наступают прозаичные будни». В ответ напомнил собеседнику, что «медовый месяц», о котором говорил профессор, длится уже почти два десятка лет. И в нынешней обстановке плохо скрываемой враждебности США и его союзников как к России, так и КНР, именно солидарность наших двух стран все больше становится гарантом недопущения большой войны, всполохи которой мы видим как на Западе, так и на Востоке.

По поводу «ненадёжности» Китая упомянутому японскому профессору ответил автор статьи в «Нихон кэйдзай симбун», признав, что у «России и Китая есть сложные моменты в области экономического сотрудничества и международных проблем, но, если рассмотреть результаты голосования в Совете Безопасности ООН, то очевидно, что Китай ни разу не обманул и не предал Россию».

В статье указывается, что премьер-министр Абэ ставит рекорды по числу личных встреч с российским президентом — таких уже было 17, и это приближается к числу российско-китайских контактов на высшем уровне. При этом отмечается, что одним из признаков сближения японского лидера с российским президентом является упорное стремление Абэ во время бесед, даже сугубо официальных, называть российского руководителя страны по имени. Однако от наблюдательных японских журналистов не ускользнуло, что Путин весьма редко отвечает взаимностью. Так, например, замечено, что после встречи в Москве, когда оба лидера вышли к журналистам, Путин ни разу не назвал японского премьера Синдзо.

Должен заметить, что подобное, близкое к фамильярному, общение в Японии не принято, тем более в дипломатической практике. По моим многолетним наблюдениям, в этой стране даже жена редко называет мужа по имени, особенно в присутствии других людей, не принадлежащих к своей семье. Немыслимо, чтобы японские политики так называли своих коллег, например, в парламенте или во время пресс-конференций. Так что советникам Абэ-сан, на мой взгляд, следовало бы изучить этот вопрос ещё раз.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

В связи с этим хотелось бы рассказать читателям об одном эпизоде.

Во второй половине 1990-х годов в МИД Японии служил на скромной должности сравнительно молодой и неприметный сотрудник Масару Сато. Проработав несколько лет в японском посольстве в Москве, этот возомнивший о себе чуть ли не о как главном японском «знатоке русской души» дипломат после увольнения с позором из дипломатического ведомства и отсидки в тюрьме за финансовые нарушения занялся писательским трудом. В одной из своих книг он рассказывал о том, как премьер-министр Кэйдзо Обути, готовясь к встрече с Ельциным, обратил внимание на то, что его предшественник Рютаро Хасимото, известный как ельцинский «друг Рю», трижды расцеловался с Ельциным. Премьер попросил разъяснить этот русский обычай. Сато пояснил, что данный обряд «укрепляет доверие русских людей». Тогда Обути велел наглядно показать, как это делается. «Поцелуй в правую щеку, поцелуй в левую, и последний — в губы», — объяснял последовательность всезнающий дипломат. Проделав это с Сато, премьер Обути все же не смог ухватить смысл, и «знатоку» пришлось еще раз поцеловаться — с присутствовавшим на беседе депутатом парламента от Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки. «В итоге Обути удался тройной поцелуй с Ельциным, и все это ради возвращения северных территорий. Поцелуй между мужчинами — это часть искусства ведения переговоров», — демонстрирует свои знания бывший «консультант по России».

Признавая, что главная цель дипломатических усилий премьера Абэ в отношении России заключается в решении проблемы «северных территорий», автор статьи сообщает, что «стороны решили отложить исторический и юридический аспекты территориальной проблемы и пойти по пути укрепления доверия за счет совместной хозяйственной деятельности на островах». Заявление довольно смелое. Внимательно следя за перипетиями переговоров по так называемому «территориальному вопросу», мне не доводилось ни в японских, ни в российских источниках встречаться с указанием на то, что «исторический и юридический аспекты» проблемы принадлежности Курил, оказывается, отложены. Если такая договоренность действительно достигнута, это требует, по меньшей мере, соответствующего разъяснения со стороны дипломатических ведомств двух стран.

Нельзя не согласиться с утверждением автора статьи о том, что, «даже если закрыть глаза на территориальную проблему, в интересах Японии сотрудничество с Россией в области экономики и безопасности, особенно с учетом нестабильной ситуации в Северо-Восточной Азии». Однако тут же следует напоминание о том, что Япония-де «не может отказаться от прямой критики аннексии Крыма». А значит, антироссийских санкций, финансовой помощи Киеву и др.

Ну, а вывод статьи и вовсе абсурден: «Японии остается только один путь: пытаться создать дружественную обстановку методом кнута и пряника». Неужели в Токио действительно считают, чтодружбу можно завоевать и кнутом?