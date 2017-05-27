



Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

В Турции происходят события, которые найдут отражение в новейшей истории страны, если не на уровне главы, то страницы точно. Начался суд над предполагаемыми участниками неудавшегося 15 июля 2016 года государственного переворота. Обвиняется 221 человек, из которых 50 обвиняемых — представители генералитета.

Всего по обвинению в причастности к попытке переворота в Турции арестованы несколько десятков тысяч человек. Поэтому турецкие юристы считают, что «процессы по делам 15 июля с таким большим количеством подозреваемых и такими разными обвинениями продлятся минимум пять лет». Так что в данном случае можно говорить только о первом этапе судебного разбирательства. При этом нет полной ясности относительно того, получала ли Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) допуск для своих наблюдателей на судебные процессы, чтобы, как говорил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк, «получить представление о ситуации и обсудить принимаемые сейчас меры с турецкими властями». Ведь Анкара приостановила действие Европейской конвенции по правам человека, а в стране действует режим чрезвычайного положения.

Но что же произошло в Турции 15 июля прошлого года? Лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу считает, что был совершен контролируемый «переворот», в то время как настоящий случился 20 июля, когда парламент страны позволил правящей партии «Справедливость и развитие» ввести чрезвычайное положение. Власти обвинили во всем проживающего в США в эмиграции известного богослова Фетхуллаха Гюлена и его сторонников. В рамках операции было уволено или отстранено от госслужбы сотни тысяч человек. Правда, в целом во всей этой острой политической интриге еще толком никто не разобрался. Налицо определенные странности, ведь военные «набили руку» на проведении такого рода операций. Именно они начали восстание в 1908 году, требуя от султана вернуть конституцию страны 1876 года и созвать парламент. Последнее было сделано, правитель страны Абдул-Хамид II лишился трона, передав его избранному парламентом Мехмеду V. Потом военные перевороты случались в Турции в 1960, 1971 и 1980-х годах. И все были успешными. Почему на сей раз ничего не получилось, если конечно события 15 июля действительно считать попыткой государственного переворота? Это первое.

Infoworld500 Турецкие военные — участники будущего мятежа

Второе. Почти сразу после прихода к власти в 2001 году партия «Справедливость и развитие» начала атаку на военных. В Турции прошли судебные процессы по делам «Эргенекон» и «Бальоз» («Кувалда) над группой бывших военных, обвиняемых в свершившихся и не свершившихся переворотах. Однако сегодня авторитетные турецкие юристы считают, что «доказательства существования какого-либо заговора были сомнительными», хотя с помощью СМИ властям удалось внедрить в политическое сознание граждан конспирологические теории. И вот новая попытка переворота и вновь судебный процесс, но не такой, как было раньше. А обвиняемые военные начали давать сенсационные показания, которые порождают новые вопросы. Так, бригадный генерал Джаха заявил, что о подготовке путча хорошо было известно главам Генерального штаба и турецкой разведки. Еще один важный момент: до путча Эрдогана не было около 6 дней и никто из СМИ не знал, где он. И как только его нашли, пишет газета Sözcü, в тот день и случился путч. Из-за этого текста, кстати, сейчас возникли проблемы у газеты. Арестовано несколько сотрудников издания и в офисе недавно проводили обыски.

Помимо того, обвиняемый Левент Тюрккан, адъютант главы Генштаба, который в первый же день признался в том, что он гюленист и вступил в ряды якобы добровольно, а фотографии его с синяками на лице, плечах, перевязанного и с гипсом на руках были напечатаны во всех СМИ, на основании его слов и был объявлен организатором путча Гюлен, на суде заявил, что показания из него выбивали под пытками и в тех словах не было правды. Ложку дегтя в бочку меда Эрдогана внес и глава федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, который в интервью журналу Der Spiegel заявил, что несмотря на обвинения, Анкара не может убедить в том, что Гюлен стоял за неудавшейся попыткой государственного переворота. Он также отметил, что «происходящее после переворота, возможно, не с той же глубиной и такими же радикальными шагами, но в любом случае бы случилось».

Любопытными выглядят и показания бригадного генерала Гёкхана Шахин Сёнмезатеща. Он заявил, что не считает себя «путчистом», а лишь выполнял приказы вышестоящих военных. Кроме того, он добавил, что за несколько дней до мятежа другой бригадный генерал Семих Терзи намекнул ему о подготовке к перевороту. «Все происходило в порядке подчинения. Однако сейчас наши командующие отвергают этот факт. Они продумывали стратегию, а я лишь солдат, я выполняю приказы», — сказал он. Кстати, Сёнмезатещ коснулся атаки на российский бомбардировщик Су-24, в результате которого погиб пилот Олег Пешков. На вопрос, был ли сбит российский самолет сторонники Гюлена, Сёнмезатещ ответил следующее: «Русский самолет не был сбит гюленистами. Русский самолет был сбит по приказу одного из генералов в военно-воздушных силах. Весь процесс занял 22 минуты. Командир, не буду называть его имя, приказал и самолет сбили. Это не секрет: каждый генерал знает его имя и это открыто обсуждалось».

На наш взгляд, главное тут в том, что показания обвиняемых открыто тиражируются даже в подконтрольных Эрдогану турецких СМИ. Либо это делает сознательно сам президент, либо это демонстрация того, что он теряет контроль над ситуацией, а в стане его соратников, которые не желают допускать очередного политического избиения военных, начался разброд. Ведь еще совсем недавно прокуроры, ответственные за допросы относительно попытки путча, не только не оглашали фамилии тех, кто находится под полицейским арестом, но даже не предоставляли необходимую информации адвокатам. Что же будет дальше? Вариантов два. Либо Эрдоган станет еще больше «закручивать гайки», либо его властный ресурс начинает по многим причинам ослабевать. Есть даже мнение, что Турция вновь на пороге серьезных внутриполитических потрясений. Что же, посмотрим.