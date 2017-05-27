



Венгрия

I.

Венгрия — страна консервативная. Корни такого положения кроются в прошлом страны. Капиталистические преобразования последней трети 19-го века касались в основном бурно растущей столицы — индустриального центра страны, где больше всего развитие получили современные классы: буржуазия и пролетариат, а также слой людей со свободной профессией — прогрессивная в то время часть интеллигенции. Сельской глубинки эти перемены касались меньше: у отсталого большинства крестьян, местной интеллигенции новый общественный строй, крушение «вечных устоев» вызывали (враждебное) недоверие, страх. Особенно относилось это к тем общественно-политическим течениям, политическим силам, которые хотели более-менее радикально менять закостенелые общественные порядки: к либералам, социал-демократам и — особенно — коммунистам. Свержение Венгерской Советской Республики в 1919 г., 25-летнее правление реакционно-авторитарного, консервативного (до анахронизма) режима вполне устраивало эти широчайшие, преобладающие слои венгерского общества. Под эгидой (недоброй памяти) «христианско-национального» курса в стране царили жёсткий порядок, (закостенелая) стабильность.

Этому пришёл конец в 1945 г., с (постепенным) приходом к власти «навязанного нам русскими» «коммунизма». В годы жёсткой сталинщины (1948−1953 гг.) тогдашний лидер страны форсированными темпами разрушал прежние устои и насаждал советский образ жизни (что выражалось даже во внешней атрибутике). К этому прибавилось ещё и подавление Советской армией восстания 1956 г. После 1956 г., казалось бы, наступило время спокойного развития. Но обида на коммунистов, их неприятие сохранялись. С середины 80-х возникла другая причина антикоммунизма (вернее, неприязни ко всему, что называлось «коммунизмом», «коммунистами» — с постепенным буржуазным перерождением партократии), люди стали поговаривать: вот, раньше коммунисты грабили нас. Теперь, мол, они надели другую тогу и так и продолжают нас грабить. После крушения социализма всю память словно вымело из голов людей, и в идейном плане страна с поразительной стремительностью катилась назад, в довоенные времена.

Тенденции к возрождению «ансьен режима» многих пугали. Значительная часть населения ещё не забыла, что на фоне «христианско-национального» курса в довоенной Венгрии происходила постепенная фашизация страны. Вчерашние «коммунисты», либералы поэтому по нескольким причинам стали искать поддержку у США, либерального Запада:

1. как бы кто-либо не замышлял реставрировать «коммунизм» (ибо в таком случае многим и за многое приходилось бы отвечать: за предательство — а потом уже и за разворовывание страны в рамках стихийной прихватизации);

2. социал-либеральный спектр искал поддержку у Запада против повторной фашизации;

3. интегрируясь в западные структуры, они, превратившись, по существу, в компрадорскую буржуазию, были кровно заинтересованы в наличии сильного, авторитетного внешнего гаранта их власти и процесса их дальнейшего обогащения.

Поначалу существовал полнейший консенсус среди венгерской элиты относительно необходимости скорейшей интеграции страны в западные структуры. С этим было согласно и подавляющее большинство политически активной части населения. В ноябре 1997 г., в ходе референдума о вступлении в НАТО (при довольно высокой — без малого 50-процентной — явке), 86% избирателей высказались за. Шестью годами позже, при голосовании за ЕС, явка была уже намного ниже (38%), но и тут 85% были за.

Aklyuch Будапешт. Парламент

Потом уже стали возникать нюансы. Либерально-космополитический Будапешт и по сей день обеими руками за. В реакционно-консервативной сельской глубинке населяющее её отсталое крестьянство, провинциально мыслящая местная интеллигенция, широкие слои мелких и средних предпринимателей (из-за безработицы многие были вынуждены попробовать создать свой мелкий бизнес), однако, с растущей озабоченностью, со страхом перед возможным разорением наблюдают за засильем крупного наднационального капитала. Особенно было характерно это во время правления социал-либералов (2002−2010 гг.). Их правление запоминалось как время верноподданнического преклонения перед Западом, перед диктатом международных финансовых институтов, чьи «советы» обрекали страну на вечную отсталость, толкали её в долговую кабалу, разоряли народ. Их правление запомнилось как продвижение интересов крупного международного, наднационального капитала, в ущерб мелким и средним предпринимателям, в целом — национальным интересам. Их правление запомнилось, как время бардака, разложения, морального упадка, насаждения чужих и чуждых западных «ценностей», установления господства меньшинства (часто каких-то дегенератов) над адекватно мыслящим абсолютным большинством общества. Это служит основой для социал-либеральной оппозиции обзывать Орбана «коррумпированным диктатором», венгерской разновидностью «тирана Путина». Против грядущего, дескать, фашизма, все демократы, все антифашисты должны подняться на борьбу, против «диктатора».

II.

С середины 90-х правоконсервативную оппозицию возглавляла партия «Фидес» и её бессменный лидер Виктор Орбан. Человек неудержимо властолюбивый, жёсткий, авторитарный, не терпящий, когда ему противоречат. Махровый антикоммунист, реакционер, националист — восстанавливающий всё из идейно-политического наследия довоенной Венгрии, что только можно ещё восстанавливать и восстановить. Хотя сам он из рабочей семьи — поэтому умеет говорить на языке простого люда, чувствует и знает его чаяния. И в своих действиях исходит из того, чтобы заручаться поддержкой этого абсолютного большинства общества. Что и принесло и приносит ему плоды. На выборах 2010 г. «Фидес» одержала сокрушительную победу, что обеспечило партии 68% мандатов в парламенте (то есть конституционное большинство). Чем правящая партия и поспешила воспользоваться: была принята новая конституция, были приняты, либо переработаны все фундаментальные законы так, чтобы «Фидес» закрепиться во власти. (Орбан по образованию юрист.) В результате выборов 2014 г. «Фидес» получила аккурат 66% мандатов (правда, это большинство было утрачено).

Придя к власти, Орбан начал с того, что отверг либеральную модель экономического развития. Вместо политики жёсткой экономии он исходит из того, что оживление, развитие экономики достигаемо путём повышения внутреннего спроса. Вместо навязываемого международными финансовыми институтами постоянного повышения налогов венгерское правительство, наоборот, снижает их. Зато стало облагать налогами (хоть временно, всего на несколько лет) сверхприбыли крупнейших банков и иностранных предприятий. К досаде зарубежных фирм правительство Орбана стало устанавливать контроль над до этого непомерно растущими коммуналками. Стало целой программой «Снижение коммуналок», что было встречено и встречается в штыки на Западе. Всё новые ухищрения Брюсселя как раз и направлены на то, чтобы сорвать такую политику венгерского правительства.

European People's Party Виктор Орбан

В первые годы правления правительства Орбана представительство МВФ всячески пыталось вмешиваться в экономическую политику Венгрии. Поэтому, пользуясь первыми плодами новой экономической политики, венгерское правительство первым своим делом спешило избавиться от опеки МВФ. Прилагая неимоверные усилия, Венгрия, намного раньше срока, завершила погашение всех кредитов МВФ, после чего представительство этой организации попросили удалиться из венгерской столицы.

Неоднозначно можно оценить новую конституцию страны, принятую в апреле 2011 г. и вступившую в силу с 1 января 2012 г. Она, безусловно, служила и служит закреплению правящей партии во власти. В преамбуле Основного Закона» (термин употребляется вместо слова «конституция») закреплено: Венгрия — страна христианская, и она должна строить своё будущее на идеях и ценностях христианства. А в день памяти «жертв коммунизма» премьер Орбан публично заявил: «Мы — христианско-национальное правительство». Что вызывает недобрые чувства у тех, к которым относится и автор этих строк, кто не хотел бы возвращения времён довоенной Венгрии. Жест реакционный, безусловно. Но в условиях морально-политического нигилизма международного либерал-фашизма — угрожающего самому существованию человечества — такая позиция, безусловно, имеет и другой смысл. Ведь борьба идёт, в конце концов, между теми, кто выступает в защиту самоидентичности стран, народов, тех или иных национальных общин и отдельных людей, — и теми, кто это отрицает и стремится перемолоть человечество в безликую какую-то биомассу или живых роботов, которыми небольшая кучка людей будет с лёгкой руки управлять.

Тут Венгрию стали уже притягивать на скамью подсудимых в Европарламенте. Угрожая ей вплоть до исключения из Евросоюза или, по крайней мере, лишением права голоса в организации. Вместе с либералами Запада, их сворой воют и евродепутаты из социал-либерального блока, которые то и дело инициируют всё новые меры по наказанию «коррумпированного и пропутинского диктатора» и его страны.

И, безусловно, мигранты. Науськивание на Европу огромного потока мигрантов — это и есть претворение в жизнь основополагающей теории (Бжезинского) либерал-фашизма об «управляемом хаосе», создания его везде. Главный исполнитель: бывший венгр Дьёрдь Шварц (он же Дьёрдь Шорош, он же Джордж Сорос), мультимиллиардер, наживший своё огромное состояние путём бесстыдных финансовых махинаций, обмана, разорения других людей и государств. США почему-то взяли курс на таран не только России, но и Европы, верой и правдой служащей им. Шварц без обиняков «обязывает» Европу принимать до миллиона беженцев в год. Нет у вас столько денег? Так берите кредит (очевидно, у него или подконтрольных ему банков)! Ему потворствуют поныне совсем уже неадекватные западные либералы и социалисты, которые в своём рвении к защите ничем не ограничиваемой свободы личности давно уже потеряли последние остатки разума и чувство реальности — и превратили Евросоюз попросту в дурдом.

Так вот, они считают, что мигрантов никто не должен ограничивать в их свободе перемещения. Либеральные страны Запада, одна за другой распахивали свои двери перед мигрантами. А когда со временем они осознали последствия такого шага, уже было поздно. Только не для канцлера Меркель, которая с какой-то одержимостью продолжает продавливать идею о приёме мигрантов.

III.

Больше всего страдают от наплыва этой миллионной орды Греция и Италия. (Они, особенно Греция, сами мало что делают для задержания этого потока. Зато ожидают и требуют, чтобы вся Европа поспешила им на помощь — скажем, принимая у себя мигрантов. С такой целью была принята идея распределения мигрантов по установленным Евросоюзом квотам. По этой идее страны — члены ЕС обязаны приютить у себя как минимум столько мигрантов, сколько определено квотой. (В случае Венгрии это около 1300 человек.)

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты на территории Венгрии

Высшее руководство Венгрии имело, однако, ряд претензий. Во-первых, это недопустимо, чтобы кто-либо извне указывал, с кем нам жить вместе, а с кем нет. Во-вторых, в договорах о вступлении Венгрии нет пункта о том, что мы обязаны принимать у себя кого-либо. В третьих, Германия фактически посылала приглашение мигрантам — а последствия расхлёбывать нам. В четвёртых, были известны планы Германии, что после распределения тех 160 тысяч они будут приглашать новую партию мигрантов — и тех тоже распределять по квотам. А потом снова, и снова, и снова… и так конца не будет, и Венгрию наводнят уже не 1300, а десятки, а то и сотни тысяч мигрантов. Которые являются дармоедами и показали на многих примерах, что они не намерены приобщаться к народам их новых стран, их нравам, культуре, традициям. (Благо, из тех первых 160 тысяч удалось распределить лишь около 18 000.)

По указу Брюсселя мы поначалу размещали мигрантов в миграционных центрах открытого характера, на время рассмотрения их ходатайства о статусе беженца. Подавляющее большинство тут же сбежало оттуда, сознавая, что они не правомерны получить статус беженца и будут выдворены. Часть мигрантов бесчинствовала, третировала население. И напрасно требовала Венгрия закрыть внешние границы Шенгенской зоны (это морские рубежи Греции и Турции), импотенция Евросоюза оказалась полнейшей. Тогда венгерское руководство решило: раз нельзя рассчитывать на взаимодействие со стороны других стран ЕС, будем действовать сами, но уже на своё усмотрение. Построили заграждение вдоль границы сначала с Сербией, потом и с Хорватией, на своём участке, тем самым полностью закрыв южную границу Шенгенской зоны. (Со временем это заграждение почти полностью преградило путь мигрантам по т.н. западно-балканскому маршруту.) Злобные нападки из-за этого не прекратились и по сей день, хотя впоследствии ряд стран сознали, что, принимая столь жёсткие меры, Орбан оказался прав.

Новый шквал критики обрушился на Венгрию из-за того, что недавно венгерский суд по статье «Терроризм» осудил на 10 лет зачинщика беспорядков, учинённых мигрантами 15 сентября 2015 г. на границе (с её сербской стороны). Под его руководством мигранты забрасывали венгерских полицейских, охраняющих границу, камнями, кусками бетона — а часть даже прорвалась на венгерскую территорию (откуда их потом удалось вытеснить). Поднявшийся в Европе из-за этого вой (к которому присоединились и венгерские социал-либералы) лишний раз засвидетельствовал, как далеко уже у Запада зашёл процесс моральной и умственной деградации: уже традиционно выступать на стороне преступников, а не их жертв. По этому поводу недавно опять состоялись слушания, где снова пригрозили Венгрии сильнейшими санкциями.

Весной прошлого года на совещании глав государств и правительств было принято решение о необязательном характере квот. Однако, спустя пару месяцев на совещании министров внутренних дел снова было подтверждено: квоты обязательны. И те страны, которые не готовы будут принимать мигрантов по установленным, обязательным по выполнению квотам, будут отштрафованы на 250 000 евро по каждому не принятому мигранту. Кроме юридического нонсенса — когда нижестоящая инстанция переписывает решение вышестоящей инстанции — тут есть и политический момент. В то время как на совещаниях глав государств и правительств решения принимаются консенсусом, для принятия решений на совещаниях профильных министров достаточно и простого большинства.

Mstyslav Chernov Мигранты на территории Венгрии

Венгрия (и Словакия) поэтому подали иск в Суд Евросоюза с просьбой аннулировать постановление совета (в данном случае) министров внутренних дел о всё-таки обязательном характере квот. В этом их поддерживают лишь другие два члена Вышеградской четвёрки: Польша и Чехия.

В начале года Брюссель вновь потребовал от венгерского правительства отменить правительственный контроль над ценообразованием — в частности, над ценообразованием иностранными владельцами фирм по оказанию коммунальных услуг. Со стороны венгерского правительства снова было подтверждено: оно не намерено сделать какие-либо уступки — вопросы финансовой и налоговой политики должны оставаться исключительно в компетенции правительства Венгрии. В течение этого года ожидаются решающие столкновения с Брюсселем по этому поводу.

Не так давно выяснилось, что за систематическим расшатыванием внутренней безопасности стоят политические силы и общественные организации (те самые НПО), находящиеся на содержании у Шварца — Шороша — Сороса. Правительство поэтому распорядилось, что НПО, финансируемые извне, отныне должны будут отчитываться перед компетентными органами о своей финансовой деятельности.

Соответствующие органы Венгрии давно уже раздражает, что дипломы Центрально-европейского университета (ЦЕУ) действительны, кроме территории Венгрии, и на территории США. Что создаёт для собственно венгерских университетов неравную конкуренцию. Потом выяснилось: под названием «ЦЕУ» существуют две организации. Одна — это действующий в Будапеште университет. А у другой местом регистрации указан адрес в Нью Йорке, а именно офис в Нью Йорке. Правда, этого офиса так и не существует, но по указанному адресу есть Центральный офис Open Society Institute («Института Открытое общество»)… Джорджа Сороса. Ответ правительства предсказуем: отныне вузы, спонсируемые извне, должны будут отчитываться о своих финансах. Реакция же Запада и их холуев в Венгрии также предсказуема: дружный, общеевропейский вой и истерика, с одной стороны, — «революционный настрой», с другой. Многотысячные демонстрации на площади перед парламентом, стычки с полицией по Большой кольцевой.

Десятки тысяч представителей «революционных масс» возмущает не то, что чуть ли не у половины населения доходы ниже прожиточного минимума, люди, которые, вопреки хвастовству правительственной пропаганды, не в состоянии расплачиваться по своим коммунальным счетам и поэтому без жалости выселяются из своих квартир. Нет, для них важнейшая проблема — это «закрытие ЦЕУ», деспотизм «пропутинского коррумпированного диктатора», с которым он — как это случается «в империи тирана Путина» — подавляет политические права, свободу слова, и т.п. И который «вырывает Венгрию из западного сообщества свободных, демократических наций и загоняет обратно во мглу восточного деспотизма». Вспомнить бы ещё бóльшую нищету при правлении социал-либералов, коррупцию и тогда, паралич и деградацию экономики, неукоснительное выполнение всех указов с Запада — в том числе и тех, что разоряют население, обрекают страну — как и Грецию — на безнадёжную долговую кабалу, от которой больше уже нет спасения. По замыслу Сороса и иже с ним.

Ох уж, как ненавистен этот строптивый, пропутинский диктатор! Против которого не прочь порой присоединяться к уличным демонстрантам даже сотрудники американского посольства. «Революцию бы гиднисти» (достоинства) и на улицах Будапешта…

Будапешт