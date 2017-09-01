Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Красные ворота»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Красные ворота»

Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Красные ворота».

Названа по находящейся рядом площади «Красные ворота». Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: И. А. Фомин, Н. Н. Андриканис.

Архитекторы вестибюлей: Н. А. Ладовский (южный), А. Н. Душкин (северный)

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (32,8 м). Основные поверхности пилонов облицованы мраморовидным известняком красного и коричневого тонов месторождения Старая Шроша. В красные выступающие части пилонов врезаны ниши, отделанные серым мрамором «коелга». По низу пилонов проходит полоса черного лабрадорита. Свод декорирован кессонами, станция освещается шаровидными светильниками. Путевые стены облицованы керамической плиткой. Пол выложен плитами серого и черного гранита. Станция получила Гран-при на Международной выставке в Париже в 1937 году.

Николай Иванов ИА REGNUM Выход в город. Станция метро «Красные ворота»

Южный вестибюль открыт вместе со станцией. Потолок вестибюля декорирован кессонами, покрытыми изнутри красной краской.

Николай Иванов ИА REGNUM Кассовый зал. Станция метро «Красные ворота»

Северный вестибюль, открытый в 1954 году и представляющий собой круглый зал с шатровым сводом, сейчас закрыт для посетителя.