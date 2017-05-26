Кому что принадлежит — эта тема всегда интересует людей. Тем более когда речь идет о средствах массовой информации, с продукцией которых люди сталкиваются ежедневно. На слухах о том, кто владелец того или иного СМИ и в чьих интересах работают журналисты, построено немало конспирологических теорий.

ИА REGNUM Казахстан

В Казахстане более 2500 зарегистрированных СМИ, но большая часть из них имеет весьма небольшие масштабы распространения. Поэтому в свой список мы включили лишь самые популярные издания. Вся информация основана на данных Министерства юстиции Казахстана и сервисов электронного правительства.

Телеканалы и кабельное телевидение

Начнем с Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. Ему принадлежат:

АО «Агентство «Хабар», включающее в себя телеканалы «24.kz», «Хабар», «Ел-Арна», «Kazakh-TV»;

АО «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан» с телеканалами «Қазақстан», «Kazsport» и «Балапан» (и еще 14 региональных телеканалов).

АО «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан», в свою очередь, имеет дочернюю компанию ТОО «Агентство Телевизионных Новостей». Этой компании принадлежит доля в ТОО «Евразия+ОРТ», которое владеет «Первым каналом — Евразия». Партнером по ТОО «Евразия+ОРТ» является российское ОАО «Первый канал».

Еще один государственный владелец телеактива — это АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», которому через АО «Казтелерадио» принадлежит спутниковое телевидение «Отау-ТВ».

Самая сложная структура собственности у казахстанского телеканала КТК. Он принадлежит АО «Коммерческий телевизионный канал», у которого 110 учредителей, среди которых как физические, так и юридические лица.

Телеканал НТК принадлежит одноименному акционерному обществу, которым владеет ТОО «Европа плюс Казахстан», принадлежащее старшей дочери президента Казахстана Дариге Назарбаевой.

ТОО «Телерадиокомпания «ТАН» владеет каналом «ОN-ТВ». А у этого товарищества учредителями являются Ляззат Умербаева и ТОО «Astronet» с учредителем Жумаханом Жакиповым.

Среди частных и государственных владельцев телеканалов выделяется и общественный владелец: партия «Нур Отан» через ТОО «Нур-Медиа» владеет АО «Рауан Медиа Групп», а та в свою очередь имеет долю в телеканале «Новое поколение» (совместно с ТОО «Медиа Линк» с учредителем Бибигуль Тюребаевой) и долю в телеканале «Астана» вместе с Алией Досмухамбетовой, дочерью бывшего управляющего делами президента Темиркана Досмухамбетова.

Бизнесмен Кенес Ракишев владеет ТОО «Телекомпания «Эра», которому принадлежит «Седьмой канал».

Unsplash Телевизор

«31 каналом» через ТОО «Телерадиокомпания «31 канал» владеет АО «Верный Капитал». У последнего тоже есть свой учредитель ТОО «Verny Investments Holding» с учредителями Ерланом Оспановым, Гариком Микаеляном, Тимуром Исатаевым, Федором Попандопуло.

Телеканал СТВ принадлежит ТОО «Рахат-ТВ», а тем, в свою очередь, владеет ТОО «Алаш Медиа Групп» с учредителем Батыром Казыбаевым.

Телеканалом HIT-TV владеют через ТОО «Телерадиокомпания «SHAHAR» две компании: ТОО «Гелиос» (учредитель Рашит Сарсенов) и ТОО «Caspian Food» (учредитель Гульмира Койбагарова).

Нельзя не упомянуть и кабельное телевидение. Крупнейшей компанией на этом рынке «Алма-ТВ» владеет АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», принадлежащее ТОО «Ordabasy Communications» с учредителями Ерболом Абдухмановым и Денисом Никитиным.

Радиостанции

Опять начнем с государства в роли владельца. Министерство информации и коммуникаций владеет следующими радиостанциями через АО «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан»: «Classic FM», «Шалкар», «Казахское радио», «Астана FM».

Партия «Нур Отан» через свою компанию «Рауан Медиа Групп» вместе с Алией Досмухамбетовой владеет радиостанцией «Орда FM», а вместе с ТОО «Медиа Линк» — радиостанцией «NS».

Санжар и Светлана Мустафины через «ТОО «MUSAN Group» владеют радиостанцией «Love radio — Казахстан».

ТОО «Алаш Медиа Групп» (учредитель Батыр Казыбаев) владеет через ТОО «Елорда тынысы» радиостанциями «Tengri-FM» и «Жулдыз-FM».

ТОО «Телерадиокомпания «SHAHAR», которое принадлежит Рашиту Сарсенову и Гульмире Койбагаровой, владеет радиостанцией «Energy FM».

ТОО «Европа плюс Казахстан», где учредителем является Дарига Назарбаева, владеет следующими радиостанциями: «Европа плюс Казахстан», «Хит-FM — Казахстан», «Ретро FM».

Газеты и журналы

Рашит Сарсенов через ТОО «International Trade & Service» и ТОО «Новое поколение» владеет газетами «Новое поколение» и «Московский комсомолец в Казахстане».

Журнал «Forbes-Казахстан» и одноименный сайт принадлежат ТОО «SKYTEC (СКАЙТЭК)», учредителем которого является ТОО «Unique Media», а учредитель этого товарищества — Ляззат Абжапарова.

Гульнар Габдуллина владеет через ТОО «Energy Focus» и ТОО «Alem BG» газетой «Central Asia Monitor».

Санжар и Светлана Мустафины также через «ТОО «MUSAN Group» владеют ТОО «Издательский дом Капитал», которое издает газету «Капитал».

Гаптрахман Ганиев является учредителем ТОО «Курсивъ Ньюс», издающим газету «КурсивЪ».

Партия «Нур Отан» через свои дочерние компании владеет газетами «Литер» и «Туркестан». Ранее принадлежащей ей газетой «Айкын» владеет теперь Айжан Абдрахманова.

Газета «Время» принадлежит ТОО «Издательство «Время», где учредителями являются Нуржан Субханбердин и ТОО «Shanyrak Trade».

Батыр Казыбаев через ТОО «Алаш Медиа Групп» владеет газетой «Алаш Айнасы».

АО «Верный Капитал» и его учредители через ТОО «Инфополис» владеют газетой «Информбюро — Мегаполис».

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

Бекжан Сарсенов, сын покойного министра информации Алтынбека Сарсенбаева, владеет через ТОО «Жас Алаш» одноименной газетой.

Газета «Караван» принадлежит ТОО «Агентство «Kazakhstan Today», учредителем которого является Фонд Первого Президента.

Интернет-издания

Министерство информации и коммуникаций владеет:

через АО «Казконтент» — порталом bnews. kz;

через ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ» — информационным агентством «Казинформ».

Батыр Казыбаев через ТОО «Алаш Медиа Групп» и ТОО «Effective Media Liaison» владеет интернет-телеканалом «Tengri-TV», спортивным интернет-изданием vesti. kz, и информационно-аналитическим порталом tengrinews.kz.

Ануар Утемуратов, сын миллиардера Булата Утемуратова, через ТОО «VOX POPULI» владеет одноименным изданием.

Информационным агентством КазТАГ с сайтом kaztag. kz владеют Асет Матаев и ТОО «Национальный пресс-клуб» (учредитель Баян Рамазанова).

Информагентство Тoday. kz принадлежит Гульмире Каргуловой через ТОО «Сайт Today. kz».

Интернет-агрегатор Nur. kz принадлежит ТОО «Internet Portal Nur», у которого учредителями являются Куат Бахридинов и NUR. KZ ELECTRONICS DMCC.

Анна и Сергей Киселевы (последний через «BIA — GROUP») владеют компанией ТОО «Компания «ЮрИнфо», которой принадлежит интернет-портал Zakon.kz.

Интернет-издание 365info. kz принадлежит одноименному ТОО, учредителями которого являются Кали Койшиев и Айдар Жумабаев.

Интернет-издание Ratel. kz принадлежит индивидуальному предпринимателю Геннадию Бендицкому.

Интернет-издание Vlast. kz принадлежит ТОО «Издательский Дом Vласть», где учредителями являются Вячеслав Абрамов и ТОО «VMG Consultancy» (учредители Вячеслав Абрамов, Вячеслав Богданов, Рината Алибекова, Адиль Джалилов, Диана Березовская, Темир Укушев).

Последние два сайта в определенной степени уникальны — они принадлежат людям, которые в них и пишут.

Выводы

Как видно, в перечисленном списке гораздо меньше громких имен, чем обычно люди думают. Более того, там нет действующих чиновников, а часть активов никогда своими владельцами и не скрывалась.

Но в целом надо учитывать, что владелец СМИ может иметь большой контракт на пиар или рекламу, получать какие-то льготы или спонсорскую помощь и поэтому достаточно благожелательно относиться к той или иной финансово-промышленной группе, что многие и принимают за скрытое владение или контроль. Однако все в политике довольно переменчиво, и поэтому такие отношения могут измениться в любой момент.