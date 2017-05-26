В ближайшие десять лет экономическое и военное взаимодействие между США и Саудовской Аравией будет выражено суммой 380 миллиардов долларов. Таковы гигантские масштабы контрактов, подписанных в Эр-Рияде президентом Дональдом Трампом. Военное сотрудничество составляет около трети от общего массива сделок.

Саудовская Аравия

Неспроста Трамп повторял благоговейно «jobs, jobs» — то есть, «о, рабочие места». Он действительно возвращается в Вашингтон с тучной птицей в руке.

Трамп совершил рывок в объятия к саудитам, к арабскому миру ваххабитов и салафитов. Он сделал это так радикально, что ему позавидует его заклятый враг — бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Ещё недавно верховный соглядатай видел в Трампе человека, намеревавшегося внести изменения в политику США на Ближнем Востоке. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обвинял саудитов в причастности к терроризму и даже назвал эту арабскую страну «мозгом, стоявшим за терактами 11.09».

Как помнится, Трамп много раз повторял, что намерен вести борьбу против терроризма совместно с Россией, а в улучшении отношений с Москвой видел «достояние». Он же призывал израильтян селиться активно в Иудее и Самарии и обещал им перевести посольство в Иерусалим. Скорее всего, Трамп хотел бы и сейчас действовать именно так, однако не получается.

Al Jazeera English Саудовские силовики

Драматически укрепляя Саудовскую Аравию, Трамп способствует драматическому росту исламского терроризма и радикализма. Да, в последнее время Саудовская Аравия не была вовлечена на государственном уровне непосредственно в подготовку террористов и в финансирование терактов. Однако именно Эр-Рияд несёт прямую ответственность за распространение идеологии душегубцев. Более полутора тысяч мечетей для радикалов было построено Саудовской Аравией в мире. Именно Эр-Рияд финансирует все крупные центры по пропаганде идеологии террора.

Если говорить о поощрении терроризма, то Саудовская Аравия существенно обгоняет в этом Иран. Даже если сейчас саудиты проявят осторожность, их собственное укрепление неизбежно приведёт к чувству «второго дыхания» у всех ваххабитов и салафитов мира.

Странно видеть, как Трамп начинает повторять все крупные ошибки своих предшественников. Аналитики ЦРУ убедили в своё время Барака Хуссейна Обаму, что приход к власти в Египте «Братьев-мусульман» приведет к «выпуску пара». Они полагали, что молодые радикалы успокоятся, обретя власть посредством уличных протестов. Мудрецы Лэнгли думали, что таким образом они отвлекут молодых арабских фундаменталистов от терроризма. Сам Майкл Морелль, бывший заместитель директора ЦРУ, рассказывает, как принималось решение поддержать «арабскую весну». Дать радикалам выйти на улицу и победить, и так их можно отвлечь от терроризма.

Однако вышло все совсем иначе. Почувствовав вкус уличной победы, фундаменталисты захотели ещё и ещё.

Президент Трамп полагает сейчас, что сближение с саудитами — это путь отвращения их от терроризма. И что сделка с ними выгодна, если направить агрессивную энергетику саудитов против Ирана.

В Израиле прекрасно понимают, что Трамп обречён на фиаско. Более того, расширение пятен «территорий терроризма» на карте мира также представляется неизбежным. Министр обороны Израиля Либерман высказался очень жёстко против американо-саудовской сделки. В экспертном сообществе некоторые тешат себя перспективой ослабления Ирана саудовскими руками, но есть немало осознающих, что Вашингтон добьётся ровно обратного. Изначальные планы администрации Трампа, как их формулировал генерал Флинн, были направлены на поддержку персидских националистов и зороастрийцев в Иране с целью смены режима. Однако сотрудничество с Эр-Риядом приведет к тотальной мобилизации граждан Ирана и отсрочит назревшие там внутренние перемены.

Pixabay.com Флаг Израиля

Все чаще мы сталкиваемся и с осознанием в Израиле ошибочности американской политики на Ближнем Востоке в целом. Так, известный израильский эксперт доктор Эди Коэн из Центра стратегических исследований имени Бегина и Садата выступил с резким аналитическим эссе, объявив непреложным государственным интересом Израиля сохранение режима Асада в Сирии. Его критическое отношение к американской стратегии тоже нашло своё отражение в его высоко котирующихся работах.

И что мешает сейчас Израилю и Ирану начать сотрудничество в новых условиях в регионе? Такого благоволения к саудитам ещё не видали никогда. Казалось бы, самое время создать ось между Иерусалимом, Москвой, Тегераном и Ереваном.

Все знающие толк в делах региона соглашаются, что это победородная идея, которой нет замены. Однако на деле все не столь оптимистично. В Тегеране не склонны к таким гамбитам. Там опасаются, что отказ от радикализма в пользу сотрудничества с Израилем не даст желанного результата. В Израиле некоторые тешат себя мыслью, что саудовские соседи обретут сдержанность и мудрость, а агрессию свою будут вымещать только на иранцах.

Тем не менее есть основания для оптимизма. Пример Трампа учит тому, что воля отдельной личности обычно отступает перед массивом мировой тенденции. Так может быть, иранские аятоллы тоже прислушаются к пульсу истории и будут искать союзников в Москве и в Иерусалиме?