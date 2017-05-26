В своем интервью от 3 мая 2017 года бывший президент Афганистана Хамид Карзай выступил с решительной критикой политики США в Афганистане и вновь обратился к Индии с просьбой взять на себя более активную роль в стране. В частности, он попросил у Нью-Дели помощи в укреплении боеспособности афганской армии с тем, чтобы она могла защищать страну от «экстремизма и нарушения суверенитета Афганистана по всей линии Дюранда», ссылаясь на давний пограничный спор Афганистана с Пакистаном, пишет Фредерик Грар в статье для East Asia Forum.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Карзай призвал Индию сделать это на основе «собственного видения региона» и «собственных интересов», явно попросив у Нью-Дели поставить Кабулу больше военного оборудования. Вместе с тем он обрушился с критикой на два силы, с которыми он постоянно боролся во время своего пребывания в кресле президента страны. Одна из них — Пакистан, оказывающий поддержку движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нарушающий суверенитет Афганистана. Второй стали США, ведущие непоследовательную политику в отношении Афганистана. Карзай заявил, что Индия должна, по сути, стать заменой Соединенным Штатам.

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Однако расчеты Карзая в действительности не имеют под собой никаких оснований. Индия не может поддержать массовое военное присутствие в Афганистане. Нью-Дели смог действовать в Афганистане после 2001 года только благодаря стабильности, обеспечиваемой военным присутствием США. По мере того как численность войск США в стране сокращалась, так же и ослабевала способность Индии оказывать весомое влияние, даже в экономике Афганистана. Хотя Индия внесла свой вклад в подготовку и (пусть и скромно) в вооружение афганских сил, это не может конкурировать с географическими преимуществами Пакистана.

Несмотря на эти сложности, у Индии не осталось иного выбора, кроме как поддерживать правительство Афганистана. Этот сценарий по-прежнему предпочтительнее хаоса, который возникнет в случае коллапса афганского правительства. После политического кризиса августа 2016 года, в ходе которого столкнулись нынешний президент страны Ашраф Гани и министр иностранных дел Абдулла Абдулла, порочный характер так называемого «правительства национального единства» стал для Индии очевиден. У Нью-Дели тем не менее нет серьезной альтернативы.

Дипломатический контекст, в котором сегодня действует Индия, также носит непростой характер. Из-за неопределенности относительно будущей позиции США все соседи Афганистана подстраховываются. Пакистан считается региональной проблемой, поскольку вооруженные силы страны обвиняются в пособничестве «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но растущее присутствие так называемого «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, по-видимому, меняет расклад, поскольку так у Исламабада появляется возможность сплотить своих соседей вокруг себя.

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Готовность Китая утвердить свое присутствие на берегах Индийского океана также вызывает большие сложности. Хотя Китай обычно умеряет наиболее радикальное поведение Пакистана, Пекин неохотно вмешивается в дела Афганистана по вопросам безопасности, поэтому он делегирует управление афганским кризисом Исламабаду, что, в свою очередь, способствует укреплению позиций Пакистана.

Кроме того, Россия, традиционно являющаяся партнером Индии, но в последнее время поддерживающая все более тесные связи с Китаем, похоже, сближается с Пакистаном. Этот шаг является частью более широкой стратегии России по оказанию давления на Индию, а также связано с тем, что Россия стремится использовать Пакистан для отделения хороших боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от плохих, как считает автор, рассматривает возможность применить их против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Отсюда возникает вопрос, может ли Индия стать той страной, которая сможет кардинально изменить ситуацию в Афганистане. Индия, безусловно, способна помочь афганским силам увеличить военные издержки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но она не может полностью изменить общую динамику конфликта. Аналогичным образом, несмотря на то, что Индия оказывает необходимую поддержку экономике Афганистана, отдача от этих инвестиций становится все более сомнительным. И политически Индия может иметь лишь умеренное влияние на главных действующих лиц нынешнего афганского правительства, но не в состоянии продвигать такое правительство, какое нравится Исламабаду, или даже гарантировать устойчивость нынешней администрации.

В лучшем случае Индия может быть полезным союзником афганского правительства. Она не может — и не претендует — на то, чтобы заменить собой США. Лучший шанс для Нью-Дели повлиять на траекторию Афганистана состоит в тесном партнерстве с Вашингтоном, в рамках которого США оказывают военную поддержку, необходимую для обеспечения выживания афганского правительства, и в конечном счете принуждают мятежников сесть за стол переговоров. Но в более широкой смысле, пространство для маневра Нью-Дели медленно, но верно уменьшается. Карзаю следует принимать во внимание эти реалиии, когда он будет делать политические расчеты в следующий раз.