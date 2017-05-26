Газ

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 23 мая составляли порядка 9,543 млрд кубометров. Таким образом, за последние семь дней относительно этой даты в ПХГ Украины закачано 418 млн кубометров природного газа — в среднем по 59,7 млн кубометров в сутки, а с конца отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 1,443 млрд кубометров.

Однако уже в июне «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) планирует снизить импорт примерно до 25 млн кубометров в сутки, что примерно на 20% меньше, чем в среднем за май. Так заявил журналистам главный коммерческий директор компании Юрий Витренко. По его словам, на покупку газа компания будет тратить частично собственные средства, частично — кредит международных банков под гарантию Всемирного банка. Витренко не объяснил причин такого шага (обычно время между отопительными сезонами, наоборот, тратится для закачки газа). Возможно, в компании хотят дождаться более низких цен: июньские цены, с учётом 9-месячного лага стоимости нефти, применяемого в формуле расчёта цены на газ, должны ощутимо повыситься. Как раз с начала сентября 2016 года нефть начала дорожать. Второе возможное объяснение — в компании хотят поддержать курс гривны и не создавать спроса на валюту.

Правительство Украины расширило правление «Нафтогаза». Теперь в его состав входят представители «Укртранснафты» (оператор нефтепроводов) и «Укргаздобычи». Новость вызвала довольно резкую реакцию экспертного сообщества.

«Сегодняшняя новость о расширении правления «Нафтогаза» за счет руководителей Укргаздобычи и Укртранснефти продемонстрировала, что Коболев и ко собираются управлять госактивами в нефтегазовом секторе столько, сколько усидят в кресле. Формально выделив ГТС страны и показав ЕС, что «реформы идут» по принципам 3-го энергопакета, всю оставшуюся «конструкцию» никто демонтировать не собирается. А зачем… всё понятно, не хочется терять насиженные места с контролем над миллиардными финпотоками. Однако появляются иные вопросы.

1. Где еще в просвещенном ЕС существуют структуры, подобные «Нафтогазу», которые одновременно с оптовой торговлей газом также контролируют крупнейший добывающий актив и такие непрофильные виды деятельности, как транспортировка нефти?

2. В чем смысл дальнейшего существования «Нафтогаза», на содержание которого из тарифа потребители, в т. ч. и мы с вами, ежегодно отстегиваем около 2 млрд грн. Что, талантливые менеджеры «Укргаздобычи» не в состоянии справиться с производственными задачами?» — анализирует в своём Facebook эксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Специалист говорит о том, что согласно нормам того самого 3-го энергопакета, выполнять который Украина обязалась перед ЕС, такой структуры, как «Нафтогаз», не должно быть в принципе. Добыча, хранение, распределение — всё отдельно. Вместо этого в «Нафтогазе» выделяют компании из своей структуры, а затем включают их руководителей в состав правления. Чтобы что? Всё равно что делать ремонт в доме, который определён на снос.

За четыре месяца Украина незначительно нарастила собственную добычу газа — до 6,6 млрд кубометров (+0,3% к аналогичному периоду прошлого года). При этом в апреле рост добычи к апрелю прошлого года составил 1,4—1,6 млрд кубометров. А вот в сравнении с мартом текущего года добыча вообще упала — на 4,7%.

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля по состоянию на 24 мая составляли 2,429 млн тонн, из которых 1,906 млн тонн — угли газовых марок и 523 тыс. тонн — антрацит. Таким образом, Украина продолжает накапливать запасы «черного золота» в довольно бодром темпе: +28 тыс. тонн антрацита и +83 тыс. тонн газовых углей (в сравнении с 17 мая). Министр энергетики Игорь Насалик уточняет, что нынешние запасы уже превышают количество угля, накопленного Украиной к началу отопительного сезона 2016/2017 гг. (с одной поправкой: доля антрацита в этих запасах примерно вполовину меньше).

В энергосистеме Украины по состоянию на 25 мая во время прохождения суточных пиков работали блоки ТЭС общей мощностью 3466 МВт (примерно 24,6% от общей мощности украинской тепловой генерации).

Компания «Центрэнерго» внезапно осталась без 0,7 млн тонн антрацита, тендер на поставку которого в конце апреля выиграла компания, принадлежащая Давиду Бежуашвили (брату экс-министра обороны Грузии во времена Михаила Саакашвили — Гелы Бежуашвили). Тендерный комитет принял решение отменить закупку. По версии «Центрэнерго», ценовые предложения принимались в гривне, а приложенные к документации компании технические требования и проект договора предусматривают цену закупки в долларах. Однако это объяснение, скорее всего, придумано для прессы и самой компании. Более вероятно, что к отказу от закупки «Центрэнерго» вынудило высшее руководство страны. Отношения между президентом Украины Петром Порошенко и Михаилом Саакашвили крайне плохие. И уж, конечно, Порошенко не позволит окружению Саакашвили, пускай и бывшему, зарабатывать на госзакупках.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Вторая возможная причина отмены тендера — попытка компании перепродать Украине уголь, добытый на территории ЛДНР. Дело в том, что 19 мая министр энергетики во время общения с журналистами снова затронул тему химического анализа всех партий угля, которые будет импортировать Украина, и подтвердил указание, отданное таможне: конфисковывать уголь, если анализом будет подтверждено, что он добыт на неконтролируемой Украиной территории.

«Это заявление вызвало неожиданную реакцию в России. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук в тот же день заявил «Известиям», что уголь, который сегодня «ДТЭК Энерго» покупает в России, — донецкий: «Уголь из Донбасса не идет на Украину непосредственно из ЛНР и ДНР. Он идет в Россию. А то, что российский уголь Украина покупает, это уже другой вопрос. У нас по маркам угля антрациты, добываемые в Донбассе, как и на шахте Обуховская (Ростовская область) либо Шерловская (Ростовская область), по формуле, по химическому составу идентичны. Уголь приходит из России, в российских ж/д составах».

И уже после этого тендер, выигранный компанией Давида Бежуашвили, был аннулирован: компания собиралась поставлять на Украину именно ростовский уголь.

«Третью причину в комментарии kp.ua озвучил бывший член Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальным услугам Андрей Герус: «В порту Richards Bay (ЮАР) антрацит стоит 65 долларов за тонну. Доставка до Роттердама обойдется в 6−7,25 доллара за тонну, а до Одессы или Порта Южный — на 2−3 доллара дороже. А если загрузить в обратный путь зерном или рудой, то в ту же цену. Итого, имеем 65+7+3 = 75 долларов за тонну. Это цена с доставкой из ЮАР по формуле Richards Bay+. Но «Центрэнерго» провело тендер и умудрилось найти «грузинский» антрацит по 100 долларов за тонну».

К мнению эксперта можно добавить две ремарки: в его расчётах не учтена перевалка, которая увеличит стоимость тонны ещё примерно на 8−10 долл минимум; если всё так, как он описал, то результаты тендера можно было легко опротестовать и не выдумывать явно кривоватое объяснение о документах, где стоимость тонны была указана в долларах.

Впрочем, пляски вокруг угля, его марок, формул расчёта стоимости и т.п. отвлекают внимание от не менее важной проблемы: тепловая энергетика Украины стремительно стареет.

«Почти за полстолетия ничего нового с точки зрения новых энергомощностей Украина не получила. Эти блоки работают, я бы сказал, на издыхании, и в любой момент можно ожидать аварийных остановок массового порядка. Да и вообще, если говорить о будущем электроэнергетики нашей страны, о решении проблем обеспечения энергией украинского общества, тепловые электростанции долго в таком состоянии просуществовать не смогут. Я бы назвал эту ситуацию критической, близкой к серьезному энергетическому коллапсу», — так оценил ситуацию экс-директор Государственного департамента атомной энергетики Украины Георгий Копчинский во время пресс-конференции.

По его словам, запас прочности у тепловой энергетики — примерно пять лет. По прошествии этого срока возможно лавинообразное нарастание аварийных ситуаций, отказов, поломок. И проектирование мощностей, которые заменят временно или постоянно выбывшие, следует начинать уже сегодня. Но сегодня правительство занимается заменой одного типа угля другим.

«Сегодня [24 мая] в Лиссабоне региональная группа ENTSO-E одобрила финальный вариант Соглашения о присоединения украинской энергосистемы к континентальным сетям Европы», — об этом в своём Facebook написал и.о. главы государственной компании — оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Фактически это последний основной шаг перед тем, как присоединиться к энергетической инфраструктуре Европы. При этом в компании не скрывают, что основная цель — заработать.

«Синхронизация открывает возможности участия украинских ГЭС в балансировании пиковых нагрузок смежных энергосистем европейских стран, при этом средняя цена на балансирующих рынках составляет около 70 евро за МВт [вдвое ниже обычной цены]», — указывается в заявлении пресс-службы.

Уголь

24 мая на заседании правительства Украины была утверждена концепция развития угольной отрасли вплоть до 2020 года. Помимо прочего, документ предусматривает полное замещение в угольном балансе антрацитовой группы газовыми углями. «В 2019 году мы можем сказать, что мы полностью будем независимыми от антрацитовой группы», — заявил по этому поводу Игорь Насалик. Премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что, по предварительным прикидкам, реализация концепции позволит сэкономить на угольной отрасли 1,5 млрд грн в год

Борис Окороков Шахтеры 1963 г

70 дней — именно столько прошло от введения официальной блокады Киевом Луганской и Донецкой народных республик и прекращения закупки у них угля до того, как первое судно с южноафриканским углём зашло в украинский порт. Об этом сообщил Игорь Насалик в своём Facebook. Данный уголь приобрела компания «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова — это первые 75 из 675 тыс. тонн, предназначенные для антрацитовых ТЭС холдинга. Ранее эксперты предупреждали, что до первой поставки пройдёт не менее 45−60 дней. Однако холдинг Ахметова отреагировал на ситуацию оперативно. Государственные ТЭС так не могут: процедура объявления тендера, его проведение, определение победителя — всё это отнимает время. А в случае с «Центрэнерго», как было отмечено выше, это время пропало даром, тендер отменили. Сложно сказать, когда на государственных ТЭС вообще появится первый уголь, учитывая, что закупать его в России, не говоря уж о Донбассе, правительство не собирается. В лучшем случае — к концу августа.

Однако есть для Украины и хорошие новости. В ближайшее время импортный уголь может значительно упасть в цене из-за планов Китая постепенно замещать в промышленности уголь газом. Учитывая громадные объёмы угля, ежегодно потребляемые Китаем, даже частичное замещение может вызвать обвал на рынке.

Прошло чуть больше года с тех пор, как украинцы узнали о таком понятии, как «Роттердам+» (формула расчёта стоимости угля, основанная на котировках угля на энергетической бирже в Роттердаме плюс стоимость доставки). Любопытно отследить его эволюцию за это время. Вначале его представляли в качестве универсального метода спасения энергетики. Затем с неохотой признали, что «Роттердам+» не всегда подходит украинской энергетике. («Есть, но не используется», — говорил прошлой осенью Игорь Насалик.) Затем, примерно в феврале, грянул крупный скандал: оказалось, что под видом импортного угля, за который якобы платилась полновесная «Роттердам+» цена, энергокомпании завозили обычный донбасский уголь. И вот, наконец, с трибуны Верховной рады её заклеймил генпрокурор Юрий Луценко:

«Тема угля. Если раньше расхищение шло через специальные схемы бюджетного финансирования шахт, то сегодня не меньшую угрозу представляет т.н. схема «Роттердам+».

Удивительно, как часто и резко может меняться общественное мнение всего за год.

Нефть

Если уголь для Украины может подешеветь, то нефть, скорее всего, подорожает. В Вене во время встречи стран ОПЕК, а также присоединившихся к ним нефтедобывающих держав, было принято ожидаемое решение: продлить режим сокращения добычи нефти до весны следующего года. Решение прогнозировалось многими экспертами, и на этом фоне нефть впервые за месяц подскочила в цене выше 54 долл/баррель. Потенциально для Украины это означает увеличение стоимости бензинов и дизтоплива.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

23 мая было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для использования системы магистральных нефтепроводов «Дружба» на участке Мозырь — Броды. Это открывает путь к поставкам азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ по нефтепроводу, а не ж/д цистернами (как это делалось достаточно давно).

Вообще запуск «Одесса — Броды» — один из давних фетишей украинской политики. Несчётное количество министров энергетики брались за него, однако условно «покорился» он только нынешнему правительству и то лишь из-за проблем белорусской стороны. К тому же предыдущие правительства носились с идеями «мирового господства» и планировали достроить «Одесса — Броды», чтобы зарабатывать на поставках нефти в Европу.

Горячая вода и отопление

Вышеупомянутая «Центрэнерго» готовит потребителям неприятный сюрприз. Недавно её руководство обратилось в Национальную комиссию по тарифам с предложением увеличить с сентября 2017 года цену антрацита в тарифе на производство тепловой энергии для Трипольской ТЭС (Киевская область) почти в 2,5 раза — с 1115 грн до 2638 грн. По другим ТЭС компании также предусматривается пересмотр переменных тарифа — условная тонна будет стоить в пределах 2300−2500 грн. Как утверждают эксперты, изменение стоимости тонны угля в тарифе до таких величин приведёт к тому, что для конечных потребителей стоимость теплоснабжения вырастет на 10−15%.

Согласно данным на 1 мая, долги одних только киевлян перед «Киевэнерго» за тепло и горячую воду достигли фантастические 4,2 млрд грн.

suju Мыло. Кран

Большое видится на расстоянии, и спустя более четверти века после распада СССР лучше осознаётся, что отопление и горячая вода — своего рода базовые атрибуты жизни в советских городах. На независимой Украине эти атрибуты пропадали постепенно. Сначала в депрессивных моногородах и райцентрах, затем — в областных центрах. Теперь дело доходит уже и до столицы.

«Сегодня централизованное ГВС в летний период действует только в Киеве, во Львове, Харькове, Запорожье, ну и, может, еще в двух городах. Все остальные города отказались. Причина одна — экономическая нецелесообразность… Не секрет, что себестоимость тепловой энергии и горячей воды в отопительный и межотопительный сезоны — это совершенно разные вещи. Горячая вода по себестоимости в 2−3 раза выше, чем установленные цены. Это, по сути, плановые убытки любого теплокоммунэнерго», — заявил журналистам гендиректор «Киевэнерго» Александр Фоменко. Также он посоветовал горожанам уже сегодня прикинуть возможность установки бойлеров и солнечных коллекторов — судя по всему, компания в ближайшие годы откажется от подачи горячей воды с апреля по октябрь.

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