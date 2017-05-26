



Syriacpatriarchate.org Слева направо: кардинал Шенборн, патриарх Игнатий Ефрем II, вице-президент Пенс, патриарх Луис Рафаэль Сако, патриарх Игнатий Юсеф III Юнан

В то время как дипломаты Святого престола проводили американскую делегацию во главе с президентом Дональдом Трампом сквозь череду бесконечных комнат на встречу в Ватикане с папой римским Франциском, на другом конце света, в Вашингтоне, оставшийся на хозяйстве вице-президент Майк Пенс принимал в Белом доме представительную группу сирийских и иракских христиан.

Эта встреча была организована с участием кардинала Кристофа Шенборна, примаса Австрии и архиепископа Вены, и доктора Кристиана фон Гесау, президента Международной католической сети законодателей (ICLN). Сеть создана в 2010 году для продвижения христианских интересов в политической среде. Каждый год в конце августа члены ICLN — около 120 высокопоставленных политиков из различных стран мира со всех континентов — приезжают на четыре дня в местечко близ Рима. Их совещание проходит на следующих условиях: без журналистов, без пресс-релизов, без ознакомления с выступлениями, в том числе даже папы римского, с которым проходят регулярные встречи на конференции. Что касается ближневосточных христиан, то в американскую столицу прибыли сиро-яковитский патриарх Игнатий Ефрем II, сиро-католический патриарх Игнатий Юсеф III Юнан и халдейский католический патриарх Луис Рафаэль Сако, которые также были гостями апостольского нунция в США архиепископа Кристофа Пьера.

Как сообщается информационная служба Сиро-яковитской патриархии, в ходе беседы с Пенсом патриархи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, христианское присутствие в регионе и проблемы, связанные с войнами и конфликтами, от которых страдают люди. Зашла речь о преследованиях и изгнаниях, с которыми христиане сталкиваются на своей родине, особенно в Ираке, Сирии и Ливане. Три патриарха подтвердили, что чрезвычайно важно сохранить христианское присутствие на их родине. Вице-президент выразил сочувствие положению христиан на Ближнем Востоке и пообещал работать ради мира и диалога в регионе. Гости высоко оценили итоги переговоров папы Франциска и президента Трампа в Ватикане, где была подтверждена важность мира, особенно на Ближнем Востоке, и необходимость защиты религиозных меньшинств в регионе. Также у патриархов прошли встречи с официальными представителями Государственного департамента США, конгрессменами и общественными деятелями, обеспокоенными положением христиан на Ближнем Востоке.

Bertramz Христанская церковь в Сирии

Напомним, что ранее, 11 мая, вице-президент Пенс выступил в Вашингтоне в ходе первого Всемирного саммита христианских лидеров в защиту гонимых христиан, организованного Евангелистской ассоциацией Билли Грэма. Он особо подчеркнул, обращаясь к присутствующим: «И будьте уверены, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, везде, где террористы наносят свои удары, Америка среди тех, в кого целятся и кого терзают из-за их веры, будь то христиане, езиды, друзы, шииты, сунниты или любые другие веры. А приверженность президента Трампа идее защиты верующих не закончится с ликвидацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или искоренением террора». В кулуарах саммита Пенс переговорил с председателем Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополитом Иларионом (Алфеевым). Глава ОВЦС высказал тогда убеждение в том, что для преодоления террористической угрозы необходимо создать единую всемирную антитеррористическую коалицию, в которой бы приняли участие США и Россия.

Но пока речь о том, что может сделать Вашингтон. Разбить террористов — это одно дело, хотя и тут есть свои нюансы, Ватикан со скепсисом смотрит на военные операции такого рода, когда джихадистов изгоняют, например, из Мосула, а они «всплывают» в другом месте. Что не менее важно — поддержать жизненные силы беженцев и провести восстановительные работы в местах, которые ранее контролировали экстремисты или где шли ожесточенные бои. Напрямую это затрагивает как Ирак, так и Сирию. В Ираке возвращение христиан в провинцию Ниневия еще только начинается, объем работ определен, требуется финансирование. Кардинал Тимоти Долан, архиепископ Нью-Йорка, комментируя встречу Трампа и Франциска и высказанную обоими лидерами приверженность делу защиты христиан, предположил, что Белый дом мог бы передать часть американской гуманитарной помощи жертвам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ведение местных Церквей для распределения среди беженцев-христиан, что может стать существенным дополнением к той помощи, которую уже оказывают различные благотворительные католические и иные организации. Это первое.

Второе связано с новым геополитическим устройством Ближнего Востока, что в одном из его эпизодов затрагивает непосредственно христиан. То, что Вашингтон в деле борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делает ставку на курдов, непосредственно влияет на будущее положение Церквей. Власти Иракского Курдистана немало сделали для несчастных христиан равнины Ниневия, бежавших в автономию летом 2014 года после атаки джихадистов. В ответ в рамках проекта суверенного Курдистана, референдум по которому курды хотели бы провести осенью этого года, правительство автономии рассчитывает на поддержку Церквей и верующих. В то же время Халдейский патриархат отодвигает решение вопроса об устройстве Ниневии на потом, а часть христиан-повстанцев, воюющих с оружием в руках против джихадистов, выдвигают свои противоречивые требования.

Commons.wikimedia.org Христанская церковь в Ираке

В этот процесс начинают вовлекаться и те американские политики, которые раньше не были особо замечены в деле защиты христиан. По сообщению ассирийского информагентства AINA, в конце мая сего года сенатор Джон Маккейн направил письмо президенту Иракского Курдистана Масуду Барзани, в котором выразил свою озабоченность в связи с тем, что правительство автономии нарушает права христианской общины ассирийцев, ограничивая их свободу передвижения и собраний и конфискуя оружие, необходимое для защиты от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А на сирийско-турецкой границе проблемы с курдами переживают местные христиане, ввиду того, что будущее Курдское государство является неприемлемым для Турции, в которой нашли приют многие сирийские беженцы-христиане, а с этим (предполагаем, здесь присутствует и давление Анкары) приходится считаться епископам в самой Сирии.

Некоторые христианские лидеры считают, что возможностью сохранения присутствия их единоверцев на Ближнем Востоке может стать только создание особых зон под гарантии ООН, где международные силы будут гарантировать безопасность переселенцев. Но согласятся ли ведущие мировые державы взять на себя это бремя? Вопрос. Теоретически возможным мог бы стать иной вариант, когда Вашингтон свяжет свою помощь курдам дополнительным обременением в виде обязательства интегрировать христианские общины в Курдское государство и обеспечить им защиту. Однако и тут много неизвестных переменных: захотят ли курды пойти на это, смогут ли и так далее. Пока ясно только то, что новая американская администрация готова говорить о проблеме религиозной свободы и христианского присутствия на Ближнем Востоке. Кардинал Долан надеется, что папа Франциск и президент Трамп после встречи в Ватикане организуют прямую «телефонную линию» для регулярных контактов по «вопросам, имеющим взаимный интерес». Будущее покажет, принесет ли это пользу ближневосточным христианам.