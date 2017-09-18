



Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) провела III внеочередной конгресс в Анкаре, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был снова избран председателем партии. После того как на референдуме 16 апреля большинство проголосовало за конституционные изменения, Эрдогану представилась возможность вернуться в ПСР, оставаясь президентом страны. Спустя некоторое время он вступил в партию и теперь ее возглавил. Не представляется возможным спрогнозировать влияние модели партийного президента на политику Турции. Однако, если принять во внимание существующую структуру ПСР и политическую динамику, можно сделать выводы относительно ближайшего будущего.

ПСР уже давно перестала быть просто партией. Когда мы в последний раз видели новую политику, предложенную Центральным исполнительным советом по вынесению решений и политические дискуссии по этому вопросу? Или, к примеру, можете ли вы представить, чтобы на конгрессе партии делегатам было предложено проголосовать «о прекращении режима чрезвычайного положения»? Это и есть политика. Для того чтобы из ПСР вышла политика, необходимо наличие серьезной оппозиции. Если этого нет, то мы не можем назвать ее партией. От членов ПСР постоянно требуется подтверждение верности лидеру.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

В истории страны нет подобных примеров, и в логике парламентской системы нет примера происходящим в наши дни событиям. Политический вектор Эрдогана или приближенных к нему людей направлен в сторону объединения трех ветвей власти. В то же время они поверили в необходимость контроля над всеми очагами оппозиции и возможными очагами оппозиции. Так, проверки Высшего совета судей и прокуроров были проведены назначенными Эрдоганом лицами. Избрание председателем партии означает для президента возможность полностью овладеть контролем над законодательной властью. При этом он остается главой исполнительной власти. Таким образом, его сторонники верят, что смогут решить проблемы страны путем сосредоточения в руках Эрдогана всех ветвей власти. Однако вместо разрешения этих проблем можно ожидать возникновения множества новых проблем.

Что приведет к сложностям, которые затронут каждого, включая ПСР. Невозможно подобным образом управлять Турцией. Разве только в течение какого-то времени оппозиция будет молчать. Однако подобные системы открыты для коррупции и ошибок. В них медленно будут накапливаться пострадавшие, и со временем они приведут к самоликвидации ее. А ведь нужно было снять режим чрезвычайного положения, дать возможность передохнуть экономическим игрокам, позволить людям вдохнуть воздух свободы. На конгрессе было озвучено противоположное. Таким образом, ПСР становится препятствием, которое обществу необходимо преодолеть.

Видно начало воздвижения барьера между обществом и властью. По мере продвижения власти по такому пути вся страна идет к уничтожению, но очевидно также, что правящие силы не смогут управлять страной в таком ключе. Они действуют под девизом: «Я разрешу проблемы, если вся власть будет сосредоточена в моих руках». Но если взглянуть на мировую политическую историю, становится очевидным, что подобная структура власти в обществах, подобных нашему, никогда не находила решений, а лишь создавала проблемы. Наша сложность не разрешится сосредоточением силы и власти в одних руках. Наоборот, мы сможем разрешить наши проблемы посредством подготовки общественного договора, обеспечивающего разграничение сил и власти. Мы сможем сделать это посредством новой конституции или новым подходом к управлению.

Поскольку Эрдоган все время был сфокусирован на устранении потенциальной оппозиции, после этого конгресса, вероятнее всего, он омолодит кадровый состав в Центральном исполнительном совете по вынесению решений (MKYK), в который приведет верных ему людей с незначительным политическим прошлым и малым опытом самоуправления. Эрдоган все время обеспокоен тем, что кто-то может действовать за его спиной, может стать оппозицией. Было нивелировано очень много людей, но мы не можем предвидеть, насколько они были способны сплести сеть оппозиции. Поскольку после попытки переворота 15 июля нелегко оппонировать изнутри. Тем не менее в настоящее время много людей внутри ПСР страдают. Это может привести к расколу. Надменные высказывания в духе «важна не партия, а Эрдоган» или «достаточно верности Эрдогану» способны создать проблему внутри ПСР.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Правительство, по-видимому, еще некоторое время будет оказывать давление на общество. В этой ситуации очень важным представляется способность оппозиции к сплоченному следованию определенному курсу, проявлению готовности к солидарности, а также наличие гражданского общества и отказ прибегать к насилию. Мировой подход, критика Анкары и таланты оппозиции предопределят ближайший период времени. Очевидно, что и влиятельная часть образованных консерваторов не согласна с этой президентской системой.

В наши дни для политического определения очень важной представляется работа муниципалитетов в городах. Турция должна устоять на ногах в экономическом плане, чтобы запустить механизм очень серьезных красноречивых перемен. Пока же нет гарантий относительно частной собственности, нет иностранных инвестиций. Капитал Турции выводится из страны, что обещает серьезные потрясения. Воспользовавшись ими, внутренняя оппозиция сможет создать партию. Согласно информации BBC Турции, должностные лица от ПСР выступают с критикой все более персонализирующегося правления Эрдогана. Партийные деятели среднего звена высказывают свое недовольство маленькой группой советников среди окружения президента, это недовольство распространяется в первую очередь в отношении министра энергетики и зятя Берата Албайрака, который, вероятнее всего, будет возведен в ранг преемника.