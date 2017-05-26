Все опросы общественного мнения показывают, что находящаяся у власти с весны 2010 г. в Соединённом Королевстве Консервативная партия вновь одержит победу на назначенных на 8 июня по инициативе премьер-министра Терезы Мэй досрочных выборах в палату общин. Уже два года консерваторы располагают абсолютным большинством в нижней палате британского парламента, но это большинство выглядит незначительным: 330 из 650 депутатов. Т. Мэй и руководство консерваторов, приступившие к процедуре «брекзита» и длительным и напряжённым переговорам с Евросоюзом (ЕС), заявляют: «Сейчас более, чем когда-либо, Британия нуждается в ясном плане».

ИА REGNUM Великобритания

Несмотря на естественную турбулентность, связанную с неясными последствиями решения британского народа о выходе страны из ЕС, в целом дела у британского правительства идут неплохо. Экономика и благосостояние общества растут, безработица низкая, финансовая система королевства демонстрирует свою прочность. И пока в социально-экономическом плане Британию не штормит, кабинет Т. Мэй решил ещё больше укрепить позиции консерваторов в парламенте. Если брать в расчёт итоги майских местных выборов, на которых Консервативная партия одержала убедительную победу, как и последние соцопросы, дающие партии тори на июньских законодательных выборах аж 47%, то можно ожидать, что после голосования 8 июня перевес консерваторов в палате общин станет гораздо более убедительным.

Резкое усиление электорального потенциала консерваторов (в 2015 г. за них голосовали менее 37% избирателей) связано с тем, что после прошлогоднего референдума по «брекзиту» заметно ослабла популярность другой правой партии — Партии независимости Соединённого Королевства. Судя по всему, львиная часть её электората образца 2015 г. просто вернулась к консерваторам. Двум другим общенациональным оппозиционным партиям (лейбористам и либерал-демократам) так и не удалось поколебать консервативный электорат. Во многом и потому, что и внутренняя политика кабинета Т. Мэй, и зафиксированные в принятом на прошлой неделе предвыборном манифесте «Наш план для сильной Британии и процветающего будущего» положения следует назвать очень грамотными, способными удовлетворить самые разные страты британского общества.

Controller of Her Majesty’s Stationery Office Тереза Мэй

Так, в первом крупном разделе предвыборной программы, посвящённом экономике, содержатся традиционные для тори лозунги в пользу низких налогов, меньшей регламентации экономики и свободной торговли. В то же время партия согласилась с точкой зрения своего лидера Т. Мэй о том, что нужен «новый курс для обычных рабочих людей, дающий им достойную жизнь и новые права и защиту на рабочем месте». Консерваторы, в частности, пообещали поднять минимальную почасовую зарплату до 7,5 фунта, увеличить государственные пенсии, осуществлять новую промышленную стратегию, делая упор на новейшие технологии и 23-миллиардный Национальный производительный инвестиционный фонд.

Подтверждая своё согласие на процессы деволюции и децентрализации, консерваторы вновь заявляют о себе как о силе, гарантирующей единство и целостность Соединённого Королевства, которое они называют «самым успешным политическим союзом новейшей истории». В манифесте весьма высокомерно говорится о том, что только «сильное консервативное правительство» способно обеспечить наиболее достойное для Британии соглашение с ЕС. В самом деле, если учитывать, что в Брюсселе готовы потребовать от Лондона общую компенсацию чуть ли не в 80 млрд евро, а британская экономика на сегодня составляет пятую часть от валового внутреннего продукта ЕС, именно «европейская» проблема в среднесрочной перспективе будет оставаться «проблемой номер один» для любого правительства в Великобритании. Но, подчёркивая желание заключить выгодное и обоюдно приемлемое соглашение с Брюсселем, консервативный манифест напоминает одновременно, что «Соединённое Королевство является глобальной нацией», намекая на параллельную важность для Лондона участия в Совбезе ООН, НАТО, G7 и G20, Содружестве и ВТО.

Также на страницах своего манифеста консерваторы выступают за реформу образования в духе «меритократии». Тори ставят вопрос н необходимости изменения миграционной политики, при этом подчёркивая, что «Британия является открытым и радушным обществом». В предвыборном документе содержится также целый арсенал средств и предложений по противостоянию терроризму. Учитывая, что для обычных обывателей в моменты, подобные манчестерской трагедии, именно идеи, идущие в данном отношении от правых партий, выглядят наиболее приемлемо, можно не сомневаться, что предложения одной из старейших партий планет (формально Консервативная партия ведёт свою историю с 1834 г.!) в сфере безопасности также вызовут поддержку значительной части избирателей.

Девид Кемерон

После референдума по «брекзиту», как известно, премьер-министр Дэвид Кэмерон, затеявший, к своему несчастью, весь этот процесс, ушёл в отставку. Но консерваторы, похоже, сделали верную ставку, выбрав в его преемницы и в качестве своего нового лидера Терезу Мэй, занимавшую с 2010 по лето 2016 г. пост министра внутренних дел. Ещё в момент своего поселения на Даунинг-стрит Т. Мэй имела поддержку 55% подданных, и с тех пор её личный политический рейтинг не снижался. По некоторым опросам, в плане персонального доверия она опережала лидера лейбористов Джереми Корбина на 25−30 пунктов. Вероятно, не только в силу личностной популярности, но и потому, что, избрав линию мягкого, «покровительствующего» консерватизма (по отношению к уязвимым слоям общества, рабочим, например), она сумела не только сохранить, но и расширить электоральную базу своей партии. Безусловно, английские консерваторы всегда были и до сих пор связаны с крупным бизнесом и финансовыми кругами. Но на сегодня очевидно, что социальной базой ведущей правой партии Соединённого Королевства являются самые широкие группы населения. Что и должно, судя по всему, обеспечить тори триумфальную победу на июньских парламентских выборах.