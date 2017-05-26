Произошедший на этой неделе теракт в британском Манчестере стал очередным напоминанием о том, что угроза радикального исламского терроризма носит непреходящий характер. При этом Саудовская Аравия — страна, играющая центральную роль в распространении этой чумы, — опять смогла избежать ответственности за свои действия, о чем свидетельствует визит президента США Дональда Трампа в страны Ближнего Востока, во время которого президент-республиканец не сказал и слова критики в адрес Эр-Рияда, пишет Фарид Закария в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудиты

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Эти факты хорошо известны. На протяжении пяти десятилетий Саудовская Аравия продвигала свою версию ислама по всему исламскому миру. Более того, Усама бин Ладен был саудитом, как и 15 из 19 террористов, стоявших за терактами 11 сентября в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Из оказавшихся доступными для общественности электронных писем бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон стало известно, что правительство Саудовской Аравии совместно с Катаром «предоставляло тайную финансовую и логистическую поддержку «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим радикальным суннитским группам в регионе». К тому же граждане Саудовской Аравии составляют вторую по численности группу иностранных боевиков в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, по некоторым оценкам, они составляют большинство в рядах боевиков в Ираке. Королевство, подчеркивает автор, также вошло в молчаливый альянс с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене.

Деньги Эр-Рияда теперь участвуют в трансформации европейского ислама. Как показывают «слитые» доклады разведки Германии, благотворительные организации, «поддерживающие тесные связи с правительствами» Саудовской Аравии, Катара и Кувейта, финансируют мечети, религиозные школы и имамов, которые продвигают фундаменталистскую, нетерпимую версию ислама по всей ФРГ».

В Косово же, по данным репортера New York Times Карлотты Голл, уничтожается традиционная форма умеренного ислама, которой более 500 лет.

«Со своих баз прошедшие в Саудовской Аравии подготовку имамы проповедуют заветы ваххабизма: первенство законов шариата, а также идеи жесткого джихадизма и такфиризма, которые дают право на убийство мусульман, считающихся еретиками, из-за того, что они не следуют подобной интерпретации ислама», — пишет Голл.

«Благотворительность очень часто сопровождается определенными условиями. Так, семьи получают ежемесячные стипендии на условиях, что они будут посещать проповеди в мечетях, а также что женщины и девушки будут носить паранджу».

Хотя Эр-Рияд и начал умерять некоторые из своих наиболее вопиющих практик под фактическим руководством молодого реформатора Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда, пока его реформы по большей части затронули экономическую политику королевства, не став отказом от влиятельного религиозного истеблишмента.

Речь президента Трампа, произнесенная им в Эр-Рияде об исламе, была тонка и продемонстрировала сочувствие к жертвам исламистского терроризма среди мусульман, которые, по некоторым оценкам, составляют 95% от общего числа погибших. Он, казалось, попал в точку, заявив, что «ни одно обсуждение предотвращения этой угрозы не может быть полным без упоминания правительства, которое предоставляет террористам … прибежища, финансовую поддержку и социальное положение, необходимые для вербовки».

Однако президент Трамп говорил не о принимающей его стране, а об Иране. Исламская республика, отмечает автор, является дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке, поддерживает крайне негативные силы, однако неверно будет считать Тегеран источником исламистского терроризма. Так, по оценкам эксперта Лейфа Венара из Королевского колледжа в Лондоне, проведшего анализ глобальной базы данных терроризма, более 94% жертв исламского терроризма с 2001 года были вызваны деятельностью таких группировок, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикально суннитских формирований. Тегеран с ними воюет, а не поддерживает их. Почти каждый теракт на Западе так или иначе связан с Саудовской Аравией. Почти ни один из них не был связан с Ираном.

Трамп же встал на позиции Саудовской Аравии по терроризму, прикрыв королевство от критики и перенаправив ее в сторону Ирана. Власти Саудовской Аравии осыпали неопытную делегацию Трампа вниманием, соглашениями о покупке оружия и пожертвованиями в фонд Всемирного банка, который возглавляет Иванка Трамп. При этом, еще будучи кандидатом, президент Трамп написал на своей странице в Facebook в 2016 году:

«Саудовская Аравия и многие другие страны, которые передали огромные суммы Фонду Клинтонов, хотят видеть женщин рабынями, а также убивать геев. Хиллари должна вернуть все деньги, полученные от этих стран!»

Иными словами, саудиты обвели Трампа вокруг пальца. Теперь же США подписались поддерживать внешнюю политику Эр-Рияда — непрестанную серию конфронтаций с шиитами и их союзниками по всему Ближнему Востоку. В результате этого Вашингтон окажется втянутым в постоянную межконфессиональную борьбу, поспособствовав региональной нестабильности и осложнив свои отношения с таким странами, как Ирак, которые хотят поддерживать добрые отношения с обеими сторонами. Но важнее всего то, что такой подход ни в коей мере не снижает угрозу гражданам США, которую представляет исламистский терроризм. Вроде как внешняя политика Трампа должна была сделать вновь великими США, а не Саудовскую Аравию, заключает автор.