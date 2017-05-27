«Мистрали» позволили России получить технологии и финансовую выгоду

Korabley.net Универсальный десантный корабль

В строительстве двух французских вертолётоносцев «Мистраль» активно участвовали российские специалисты и «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге. В рамках контракта на сумму $1,2 млрд, помимо двух вертолётоносцев (которые так и не были переданы заказчику), Россия получила доступ к технологии строительства кораблей. Более того, планировалось построить ещё два УДК этого типа уже полностью на российских верфях. Но катастрофическое ухудшение отношений между Россией и странами блока НАТО в 2014-м и введение Евросоюзом антироссийских санкций привели к отказу Франции поставлять заказчику уже готовые корабли. Париж в полной мере выплатил компенсацию за корабли, после чего они были перепроданы в Египет. Тут всё обернулось для России как нельзя лучше — Каир заказал 46 вертолётов Ка-52, в том числе для оснащения ими «Мистралей», также ведутся переговоры о поставке оборудования и вооружения для самих кораблей (которые, вероятнее всего, завершатся успешно). В сумме это позволит российским предприятиям заработать не менее $1 млрд.

Таким образом, история с УДК «Мистраль» стала не только уроком, но и позволила России получить немалый объём информации о постройке кораблей этого типа, а также фактически заработать сумму, необходимую для постройки собственных вертолётоносцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летучий Олландец

Какой УДК построят для ВМФ России — «Лавину» или «Прибой»?

Несмотря на то, что первая информация о строительстве российской замены «Мистралям» появилась ещё в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2015», ясности о том, каким будет новый УДК, пока нет. Все на той же «Армии-2015» были продемонстрированы макеты двух разных перспективных российских вертолётоносцев — более легкий (водоизмещение около 15 тысяч тонн) «Прибой», разработанный Невским проектно-конструкторским бюро, и тяжелая (водоизмещение 24 тонны) «Лавина», спроектированная Крыловским государственным научным центром. При этом французские УДК «Мистраль» находятся где-то посередине со своей 21 тысячей тонн водоизмещения. Очевидно, что более тяжелый УДК проекта «Лавина» способен брать на борт больше вертолётов (16 единиц против 8 у «Прибоя») и десанта, но и стоить он будет дороже. С другой стороны, Россия нуждается в серьезном обновлении десантных кораблей, особенно учитывая участие в Сирийском конфликте и активную работу «Сирийского экспресса». Из-за недостатка десантных кораблей в ВМФ России для решения задачи снабжения сирийской армии и российской группировки в Сирии пришлось даже приобрести у Турции подержанные гражданские сухогрузы. К тому же явное отсутствие в ГПВ-2025 авианосцев можно хоть как-то компенсировать постройкой 2−4 вертолётоносцев, способных хотя-бы выполнять боевые задачи в прибрежной зоне. С этой точки зрения более крупная «Лавина» выглядит несколько предпочтительнее, да и в целом её большее сходство с «Мистралем», технологии постройки которого известны российским специалистам, может помочь снизить издержки на проектирование и строительство новых УДК, а также не заложить очередной «долгострой».