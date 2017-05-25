23 мая в Севастополе в рамках МКФ «Золотой Витязь» состоялся показ фильма-открытия этого международного кинофестиваля «По Млечному Пути». Кинокартина снята в 2016 году режиссером Эмиром Кустурицей. Он же играл в фильме главную роль контуженного во время боснийской войны веселого музыканта-молочника, который влюбился в бывшую жену английского генерала (Моника Беллуччи). Фильм снят в любимом жанре Кустурицы — трагикомедии. Мировая премьера киноленты состоялась 9 сентября 2016 года на Венецианском фестивале, где она получила главный приз — «Золотой лев» в номинации «За лучший фильм».

Medija centar Beograd Эмир Кустурица

Кустурица часто подвергается нападкам не только за свои политические и религиозные взгляды, его обвиняют то в просербской пропаганде, то в экстремизме, то в отсутствии таланта. Известен случай, когда он вызвал на дуэль лидера сербских радикальных националистов Воислова Шешеля. Право выбора оружия Кустурица предоставил сопернику, однако тот от поединка отказался.

В 2015 году по требованию министерства культуры Украины было отменено выступление режиссера на концерте в честь годовщины Крещения Руси, разумеется, из-за поддержки присоединения Крыма к России. Его цыганский эпатаж, упорное движение против течения тенденций мировой политики не может не раздражать тех, кто шагает с ней в ногу. Художника обидеть легко, поэтому в последнее время все чаще раздаются вопли разного рода критиканов и злопыхателей, когда они рассуждают о картине «По Млечному Пути»: то якобы «идеи» в фильме нет, то «не фильм, а скопление разрозненных эпизодов».

Цитата из к/ф «По млечному пути». Реж. Эмир Кустурица. 2016. Великобритания — США — Сербия

При чтении таких отзывов невольно возникает вопрос, действительно ли критики так думают или выполняют чей-то заказ? Намеренно упускают детали или не способны их видеть? Или, быть может, речь идет о том, что их собственный внутренний мир настолько мал, что они неспособны мыслить «как боги», не чувствуют себя частицей того самого «Млечного Пути», частью которого ощущают себя герои этой картины? И молоко здесь — только та божественная субстанция, в которой есть все для человеческого спасения, для торжества любви, победы над врагами и смертью. Только отсутствие веры мешает человеку находиться в гармонии с природой, мешает остаться в живых и быть счастливым, только страх неверия парализует тело и ум. И разве этой идеи, которая сочится из каждого кадра фильма, недостаточно, чтобы сделать попытку изменить свою жизнь, довериться Тому, Кто ее создал?

Действие картины происходит в наши дни, и нет ничего удивительного в том, что в ней, на первый взгляд, нет ни одного нормального человека. Животные, красоту которых смакует режиссер, не утратив связь с Богом, предстают перед нами послушными орудиями в руках Бога, который использует их для спасения человека. И потому это у животных так хорошо получается, что и птицы, и овцы, и даже змеи послушны Создателю. Не спорят, не мудрствуют, не рассуждают, когда получают поручения от Всевышнего. Они еще не разучились отличать добро от зла. Им это легко. Человек — напротив. За громкими взрывами, дикой музыкой, алкоголем и пьяными танцами люди потеряли Бога, разучились обращаться к нему напрямую и слышать ответ. А Бог разговаривает с нами через мягкое дуновение ветра, утреннее щебетание птиц, теплый солнечный луч, глаза любимого человека. Если бы люди были бы способны слышать это, на земле не пролилось бы ни одной капли крови, даже если бы и сонмы врагов напали, и небо обрушилось бы на землю.

Цитата из к/ф «По млечному пути». Реж. Эмир Кустурица. 2016. Великобритания — США — Сербия

Герой фильма Кустурицы — единственный в пространстве картины человек, который не утратил связь с Богом, но все же не может общаться с ним напрямую. В роли посредника выступает животный мир. Нет, Бог не запрещает нам любить, однако земная любовь без опоры на божественную — обречена. Критики упрекают Кустурицу за сцену, в которой герои фильма, загнанные врагами на дерево, вдруг переносятся по воздуху в другое место. Волшебство момента они считают неуместным. Однако никакого волшебства в этом нет, а есть вера и естественное использование Костой знаний, которые она дает. Вольное обращение с пространством и временем, будто их и вовсе не существует, — это высшая свобода! Не зря ведь название фильма «По Млечному Пути». Для героя Кустурицы «кротовые норы» существуют, они могут служить кратчайшими путями между удаленными точками космического пространства, и Коста чувствует себя как рыба в воде в молоке Вселенной, ходит и летает, где хочет, как и Святой Дух. Одна проблема — научить этому остальных. Пока его любимая женщина без оглядки доверяет ему, она останется жива, находясь в его руках, — это значит, что она находится в руках Бога. Передать любимой свое восприятие мира оказывается не под силу Косте. Точно с такой же силой, с какой вера разрушает границы физических законов, неверие рвет нити жизни.

Цитата из к/ф «По млечному пути». Реж. Эмир Кустурица. 2016. Великобритания — США — Сербия

У героини Моники Беллуччи нет такой связи с Богом, она не смогла до конца довериться Богу, страх берет верх над ней. В объятиях змеи она не способна смириться, не может ощутить, что змея послана ей Богом, как и любимый мужчина, что змея и мужчина тождественны перед лицом смерти, что это одно и то же, что это просто орудие Бога, которыми Он располагает в данной точке времени и пространства для спасения ее жизни. Но она не смогла этого понять, как и почти все мы.

Поэтому очень странно, конечно, бывает читать статьи, в которых критики пишут что-то вроде того, что, несмотря на красоту пейзажей и впечатляющих пафосных сцен и фирменное бурное режиссерское воображение Эмира Кустурицы, фильм им представляется скоплением сильных и второсортных фрагментов без сильной и интересной объединяющей идеи. Скорее, все же некоторые идеи доступны не всем людям, а только тем, кому «Он хочет открыть».