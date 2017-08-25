Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Площадка выхода к Казанскому вокзалу. Станция метро «Комсомольская Радиальная»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Комсомольская Радиальная»

Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Комсомольская Радиальная».

Названа по находящейся рядом Комсомольской площади. Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: Д. Н. Чечулин, А. Ф. Тархов.

Архитекторы вестибюлей: А. М. Рухлядев, В. Ф. Кринский (в здании Казанского вокзала).

Конструкция колонная трехпролетная мелкого заложения (8 м). Кессонированный потолок поддерживают 23 пары колонн. Станция окружена идущей над путями пешеходной галереей. На решетке галереи и на вентиляционных решетках путевых стен — позолоченные бронзовые накладки в виде снопов, колонны венчают бронзовые капители с аббревиатурой Коммунистического интернационала молодежи. Колонны облицованы мрамором «чоргунь», стены балконных галерей — мрамором «газган», колонны на балконах — прохоро-баландинским мрамором. Пол выложен красным гранитом с серыми вставками. На площадке выхода к Казанскому вокзалу — разноцветные колонны, явно относящиеся к постройке 1952 года. С другой стороны платформы, на площадке, — панно из майолики «Метростроевцы». Автор — Е.Е. Лансере. Далее коридор ведет к вестибюлю станции Комсомольская кольцевая. Стены облицованы плиткой, пол — серым гранитом. На стенах — бронзовые светильники.